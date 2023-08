Quién es Miguel Ángel Ponte, el ex funcionario macrista que podría ser secretario de Trabajo si Javier Milei es Presidente

Miguel Ángel Ponte

Luego de que su fuerza haya sido la más votada en las últimas elecciones primarias, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, comenzó a acelerar el armado de su equipo para un eventual Gabinete, cerrando las negociaciones que venía teniendo con algunos de los dirigentes que pretende para su Gobierno e incorporando a otros que se acercaron en el último tiempo.

En este contexto, a la llegada de Emilio Ocampo, el coautor del proyecto de dolarización que el referente de la oposición piensa implementar si es electo, se sumó la confirmación de Guillermo Francos de que en los próximos días renunciará a su cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para meterse de lleno en la campaña, ante la posibilidad de ser designado como ministro del Interior.

“Estamos preparados para gobernar hoy, si es necesario”, aseguró el propio aspirante a la Casa Rosada durante una entrevista en radio Continental, luego de conocerse los resultados de las PASO, en las que sacó más de 30 puntos.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, recientemente Sandra Pettovello, que encabezaría el denominado Ministerio de Capital Humano, el cual se crearía durante la gestión de Milei, agregó a su lista de personas de consulta a un ex funcionario macrista que podría quedar a cargo de una de las áreas más importantes de esa cartera.

Se trata de Miguel Ángel Ponte, quien durante buena parte de la administración de Cambiemos ocupó la Secretaría de Empleo, primero bajo las órdenes del ministro de Trabajo, Jorge Triaca y, en el último tramo, en la órbita del de Producción, Dante Sica, hasta su renuncia, en enero del 2019.

Ponte fue secretario de Empleo en el Ministerio de Trabajo, de Jorge Triaca y en el de Producción, de Dante Sica

En el 2017, el entonces integrante del Gabinete nacional generó polémica al declarar, en medio del debate por el proyecto de reforma laboral, que “la posibilidad de entrar y salir del mercado de trabajo hace a su esencia, como comer y descomer”.

En esa oportunidad, luego de reiteradas protestas por parte de organizaciones sindicales, que incluso realizaron varias movilizaciones en los alrededores del Congreso, la ley que impulsaba Macri no prosperó.

“La fiebre no baja sola, la desocupación es una realidad que depende del funcionamiento de la economía. Entonces, si por más esfuerzo que esté haciendo el Gobierno no se logra hacer sana la economía, a un cuerpo enfermo no se le puede decir: no tenga fiebre”, expresó Ponte durante una conferencia del Rotary Club de Buenos Aires, años atrás.

Ahora, si Milei gana las elecciones y es Presidente, podría ser designado como el secretario de Trabajo, uno de los sectores que estará dentro de Capital Humano, junto con Salud, Educación y Niñez y Familia.

Si esto ocurre, tendrá que volver a ponerse al frente de una reforma laboral, ya que es una de las iniciativas que propone La Libertad Avanza y que presentará “una vez reducido el gasto público y eliminado algunos impuestos”.

Según el plan de Gobierno que hizo público hace semanas el candidato, su idea es “ir a un modelo como el que tiene implementado la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), con un esquema de seguros de desempleos, con mayor profundidad financiera”.

“Este modelo permitirá que los 8 millones de argentinos que se encuentran fuera del sistema puedan incorporarse al mismo, con todos los beneficios que ello implica”, sostuvo el líder del espacio.

Antes de ingresar a la función pública, Ponte se desempeñó como director de Recursos Humanos de Ternium Siderar, una de las firmas del Grupo Techint, siendo responsable de los programas de empleo joven de la multinacional siderúrgica.

Licenciado en Ciencias del Trabajo, fue profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación en el Consejo Superior de Educación Católica de Buenos Aires, estuvo al frente del Posgrado de Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA y desde 1996 es titular de cátedra de la Administración de Personal III en Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

