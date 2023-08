Resultados elecciones PASO 2023 en Santa Fe: ¿quién ganó?

En las PASO 2023 en Santa Fe, hubo 2.818.280 personas habilitadas para votar

Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se desarrollaron este 13 de agosto para elegir a los candidatos y coaliciones políticas que competirán en los comicios generales del 22 de octubre. En las elecciones 2023, Argentina elige presidente, vicepresidente, representantes del Parlasur, 130 diputados nacionales y 24 senadores.

La provincia de Santa Fe ya fue a las urnas el pasado 16 de julio, para tener elecciones PASO a nivel provincial. En esa ocasión, triunfó Juntos por el Cambio, en cuya interna se impuso Maximiliano Pullaro (el candidato de Horacio Rodríguez Larreta) frente a Carolina Losada (apoyada por Patricia Bullrich). El peronismo, en tanto, se ubicó tercero en las primarias. Las elecciones generales a nivel provincial serán el próximo 10 de septiembre.

Pero, este 13 de agosto, Santa Fe volvió a las urnas y votó en las PASO nacionales. Hubo 2.818.280 personas habilitadas para elegir a los candidatos a presidente, vice, representantes del parlasur y a candidatos a ocupar 10 bancas de diputados en el Congreso de la Nación.

Resultados elecciones PASO 2023 en Santa Fe

¿Qué pasa si no voté en las PASO 2023 en Santa Fe?

Si un elector habilitado no vota en las PASO 2023, deberá justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días desde la elección. En caso de no hacerlo, se lo incorporará al Registro de Infractores al Deber Votar y no podrá hacer trámites durante un año. Además, deberá pagar una multa económica.

Sin embargo, en caso de haber votado en las PASO, en las elecciones generales es posible asistir, ya que es un derecho y una obligación constitucional.

Los electores de Santa Fe deberán volver a las urnas el 10 de septiembre para las elecciones generales provinciales, y el 22 de octubre para las nacionales (Télam)

¿Qué son las PASO y para qué sirven?

Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas por el gobierno de Cristina Kirchner en 2009 para que los espacios políticos diriman sus candidaturas de cara a las elecciones generales. Además, esta instancia electoral sirve como filtro, ya que de todas las fuerzas que se presenten solo llegarán a octubre aquellas que superen el 1,5% de los votos.

