“Chau SUBE”: cómo es la propuesta de Jorge Macri para modificar el pago del transporte público en CABA

"Chau SUBE": la propuesta de Jorge Macri para habilitar el pago del transporte público con celular o tarjeta de crédito

“Esto ya quedó viejo. ¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo?”. De esta manera, y a tan sólo cinco días de que se celebren las PASO 2023 en todo el país, Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO, comunicó este martes su propuesta de campaña para eliminar la tarjeta SUBE y habilitar al pago del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires con el teléfono celular o una tarjeta de crédito.

Mediante un video de apenas 26 segundos de duración que publicó hoy en sus redes sociales, el precandidato para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de Gobierno de CABA aseguró que “el mundo ya fue para otro lado”, en relación a los medios de pago que se utilizan en otros países del mundo para abonar el transporte público.

Te puede interesar: Jorge Macri, el bypass gástrico y su debilidad por la comida: “Siempre recuerdo la culpa de comer a escondidas”

“Si soy jefe de Gobierno, quiero que puedas utilizar el transporte público con tu celular o con una tarjeta de crédito directamente. Porque no hace falta inventar la rueda y, de nuevo, esto quedó viejo”, planteó el primo del ex presidente Mauricio Macri, quien cerró el spot de campaña descartando una tarjeta SUBE como si fuera un residuo obsoleto.

Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO, propone eliminar la tarjeta SUBE.

Al observar la propuesta de Jorge Macri, el director nacional de Análisis de las Transformaciones Geopolíticas y de Estudios Estratégicos Internacionales, Rafael Skiadaressis, expuso su opinión en su cuenta de Twitter y consideró que la tarjeta SUBE “es más que un medio de pago”. El funcionario del gobierno nacional completó: “Sirve como mecanismo de fiscalización de la operación del transporte, distribución de subsidios y para el sistema de boleto integrado (“Red Sube”)”.

“Agregar medios de pago sería bueno, pero hay que ser realista con su complejidad”, concluyó Skiadaressis, cuyo tuit fue replicado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

En esa misma línea, desde la AAETA respondieron a la iniciativa de Jorge Macri y advirtieron que es una medida que “requiere estudiarla a fondo en todas sus aristas”.

Te puede interesar: Rodríguez Larreta contestó las “diferencias” que planteó Macri: “Sin leyes no hay cambios”

“Suena muy bien en la teoría (como muchas cosas) pero hasta que no se prueben, no se sabe. El sistema de transporte del Amba es complejo, hay que cargar cuadros tarifarios, secciones, modos, hay 3 jurisdicciones ( no solo CABA) y todo tiene que estar coordinado y sincronizado. No es lo mismo un medio de pago que varios. Ídem su administración”, advirtieron.

De cara a las primarias del próximo domingo 13 de agosto, este lunes los líderes del PRO compartieron un acto junto Jorge Macri, en lo que fue la última postal de unidad antes de las PASO. Del encuentro participaron los dos presidenciables de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, junto a Mauricio Macri.

Si bien la actividad se organizó bajo un total hermetismo -estuvo restringido el acceso a la prensa-, cuando terminaron de hacer la foto, el todavía ministro de Gobierno porteño concedió declaraciones al periodismo. “Estoy muy contento de ser el único candidato del PRO, de Mauricio, Patricia, Horacio, María Eugenia y tantos otros. Para mí es un orgullo”, expresó el precandidato a jefe de Gobierno del PRO.

La última foto de unidad de la oposición antes de las PASO: Jorge Macri, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

“Es parte del mensaje que estamos queriendo dar, con un camino que comenzamos hace 16 años como equipo y que yo vengo a cuidar todo lo que hemos logrado. También con las ganas y el entusiasmo de mejorar lo que haya que mejorar”, sostuvo ante la prensa Jorge Macri, en referencia al significado político que le dio a la foto. Y cerró: “Fue un muy lindo momento estar con ellos tres”.

Seguir leyendo: