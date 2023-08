Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich harán hoy una foto de unidad en el cierre de campaña de Jorge Macri

Luego de una semana turbulenta en el PRO, y a seis días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los referentes del partido harán hoy una foto de unidad para cerrar filas detrás de la precandidatura a jefe de Gobierno de Jorge Macri. Será esta tarde, en la Ciudad de Buenos Aires, en un acto en el que estarán los dos presidenciables de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, junto a Mauricio Macri y un grupo de dirigentes y figuras del partido amarillo.

El evento está previsto que comience a las 17:30 y se realizará en el Club Alemán de Equitación, en el barrio de Palermo. Allí, los referentes del PRO harán una foto grupal en respaldo a la precandidatura de Jorge Macri. La actividad se organizó con hermetismo y está restringido el acceso a la prensa, aunque el ministro de Gobierno concederá declaraciones al periodismo luego de concretar la foto.

La foto sucederá luego de días caldeados en la coalición opositora. Macri regresó al país hace 10 días, tras un periplo por Europa, y se metió de lleno en la campaña porteña para respaldar a su primo. En el medio, María Eugenia Vidal manifestó su apoyo público a la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta. La decisión de la ex gobernadora generó fastidio en el ex Presidente, quien salió a cruzarla por los medios, y del bullrichismo. Ambos consideraban que Vidal mantendría la “neutralidad”.

Mauricio Macri y Jorge Macri

Vidal fue invitada a la foto de esta tarde. Ha respaldado desde el comienzo la candidatura de Jorge Macri. Incluso, no estuvo de acuerdo en la actitud política de Larreta en su acuerdo con Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno de Evolución radical, que competirá en la interna de JxC contra el dirigente del PRO.

No obstante, la ex gobernadora viajó a Mendoza, donde tendrá actividades de campaña en la ciudad capital, junto al intendente local, Ulpiano Suárez, y se ausentará de la foto de unidad que se hará esta tarde. Viajó a difundir la propuesta presidencial de Larreta. Esa agenda proselitista le permitió a Vidal no cruzarse con Macri y Bullrich luego de los roces que tuvieron la semana pasada. En tanto, el miércoles se volverá a mostrar junto al Jefe de Gobierno, en el acto que se hará en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, precandidato a gobernador de esa provincia.

Por su parte, Larreta viene de compartir una actividad de campaña con Lousteau que generó fastidio en el PRO. El jefe de Gobierno intentó equilibrar la competencia entre ambos postulantes porteños de JxC. Ese cortocircuito político marcó gran parte de la interna y la campaña en JxC. Con foco en la Ciudad, ese punto de conflicto se extrapoló a la pelea electoral nacional.

Larreta se mostró con Lousteau y Jorge Macri para mantener el equilibrio interno en la Ciudad

Larreta había compartido el sábado a la noche una comida con los Gastronómicos seccional CABA, en la que se retrató junto a Jorge Macri. Pero ayer a la mañana acompañó a Lousteau en una actividad de campaña. Fue durante una visita conjunta al Museo Sívori y un recorrido por el Parque Tres de Febrero.

La foto causó molestia en el ala dura del PRO. “Horacio nunca se la jugó por Jorge. Privilegió su arreglo con la UCR”, consideró un operador político de Bullrich y remató: “Cómo le vas a dar la llave de la Ciudad a Lousteau”. Desde el equipo político del senador de Evolución radical no descartaron, incluso, que pueda haber otra foto junto a Larreta antes del 13 de agosto.

En la foto grupal de esta tarde se espera que haya otros referentes del PRO, como Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Hernán Lombardi, Waldo Wolff. Aunque la postal que se difundirá como principal tendrá a Jorge Macri junto al ex Presidente, Rodríguez Larreta y Bullrich.

