Qué dijo Sergio Massa cuando le recordaron su frase sobre “los ñoquis de La Cámpora”

Sergio Massa, ministro de Economía argentino y precandidato presidencial del oficialismo

El ministro de Economía de la Nación y precandidato a Presidente de la Nación de Unión por la Patria, Sergio Massa, se enfrentó este lunes en una entrevista a la consulta por su famosa frase de “barrer a los ñoquis de La Cámpora”.

“Están tomando el control del Estado. Están poniendo a Fulano, a Mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de La Cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado”, fueron las palabras del hoy funcionario nacional, en mayo de 2015.

En diálogo con el programa de Lanata Sin Filtro, por radio Mitre, Massa respondió todo tipo de preguntas, y su enfrentamiento con el kirchnerismo, en el pasado, fue uno de los temas a tratar.

“Llevamos 40 años de democracia, en un esquema en el que hubo acuerdos y desacuerdos de un montón de sectores de la política. Me hago cargo de lo que dije. Lo que me parece importante es que tengamos la capacidad de poner en contexto cada frase, porque yo venía de una pelea muy dura en el 2013, en el 2015, con situaciones inclusive en las que tuvimos cruces, no solamente políticos”, dijo Massa en el inicio de su respuesta.

Para profundizar sobre esas diferencias que existieron, el Ministro apeló a describir sus cuatro ejes principales de gestión con los que planea gobernar, si resulta electo, y que en el pasado lo llevaron a situaciones de conflicto con el gobierno de Cristina Kirchner.

“¿A qué país vamos conmigo? Equilibrio fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria e instrumentos del Estado para el desarrollo con inclusión. Esas son mis cuatro premisas. Las planteé el día que, en medio de la crisis, me hice cargo del ministerio y es en lo que creo. Es en lo que creía en el 2013 cuando me peleé, en el 2015 cuando fui candidato a presidente, en el 2017 cuando perdí la elección, en el 2019 cuando tomamos la decisión de ponerle fin a la idea de una Argentina asociada a la especulación financiera. Para buscar una Argentina más asociada al mundo del trabajo y es en lo que creo”, explicó el referente del Frente Renovador.

Sergio Massa aclaró nuevamente sobre sus diferencias en el pasado con el kirchnerismo y La Cámpora

No obstante, y en el marco de la consulta sobre sus diferencias en el pasado con el kirchnerismo, Massa aprovechó para enumerar las diferencias que en su momento tuvieron los principales referentes de la oposición, que hoy se unieron en Juntos por el Cambio.

“Me gustaría que así como a mí me preguntan sobre esa frase, le pregunten a Patricia Bullrich por qué pensaba que Mauricio Macri era el político más corrupto de la Argentina”, retrucó el candidato presidencial de unidad de Unión por la Patria.

Y continuó: “Así como me gustaría que le preguntes a Horacio Rodríguez Larreta qué le contestaría a Elisa Carrió que lo acusó de matar a Favaloro”. Ante la advertencia de que el diputado nacional Fernando Iglesias también había dicho lo mismo sobre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Bueno Aires, Massa respondió de manera contundente: “Fernando Iglesias es intrascendente. Estamos hablando de los tipos que pueden liderar a la Argentina, no de los monigotes de tercero o cuarto nivel”.

Sergio Massa explicó cuáles serán los cuatro ejes de su gestión, si resulta electo como presidente

Por su parte, el precandidato a Jefe de Estado hizo referencia al lugar que Cristina Kirchner, hoy vicepresidenta de la Nación, podría ocupar en su Gobierno si resulta electo. “En términos de participación política de los espacios de coalición, es la líder del espacio más numeroso, más importante. Ella ha decidido no participar del proceso electoral, institucionalmente, con lo cual entiendo que en todo caso hay más un rol de liderazgo político de un espacio, que institucional, para adelante”.

Rápidamente, el Ministro aclaró: “No hay un problema de roles, hay un problema cuando alguien no tiene una responsabilidad institucional. Y claramente, desde el 11 de diciembre, Cristina no la va a tener. Porque a diferencia de este momento en que es vicepresidenta, eligió correrse del escenario político electoral. De alguna manera, me parece que lo que hay es un rol más de diálogo político”.

“¿Y Alberto Fernández, con qué rol lo imaginas a partir del 11 de diciembre?”, le consultó el conductor del ciclo matutino en radio Mitre, Jorge Lanata.

“Me parece que él ha puesto mucha energía en tratar de encontrar el espacio de Argentina a nivel internacional, que tiene el foco de su agenda personal y política puesta en eso”, respondió Massa, para cerrar la entrevista.

Sergio Massa junto al presidente Alberto Fernández

