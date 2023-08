Dónde voto en Chubut en las PASO 2023: cómo consultar el padrón electoral

Se puede consultar el padrón para las PASO 2023 en el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral

Las elecciones en la provincia de Chubut fueron el 30 de julio. En esa ocasión, eligió gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, presidentes de comunas rurales e integrantes del Consejo de la Magistratura, entre otras autoridades locales.

Pero en menos de un mes los chubutenses deben volver a las urnas para participar de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. En esta ocasión, se votarán a nivel nacional las listas de los candidatos y las coaliciones políticas para que puedan llegar a las elecciones generales del 22 de octubre. El país elige presidente, vicepresidente, representantes del Parlasur, 130 diputados nacionales y 24 senadores para el Congreso de la Nación.

En total, hay 35.394.425 personas habilitadas para participar en las PASO y en las elecciones 2023. Chubut representa el 1,34% del total, con 474.242 electores en la provincia.

Los ciudadanos de Chubut ya pueden consultar el padrón para las PASO 2023

Dónde voto en Chubut en las PASO 2023

Para poder saber dónde votar en Chubut en las PASO 2023, se puede consultar el padrón electoral de forma online en el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral. Allí, se debe ingresar el número de DNI, el género y el distrito donde se vota. Como resultado, el elector podrá obtener los datos necesarios para el momento del sufragio, como la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y de orden.

También puede consultar el padrón electoral de Chubut para las PASO 2023 aquí.

¿Quiénes pueden votar en las PASO 2023 en Chubut?

En las PASO 2023 en Chubut podrán votar todas las personas entre 18 y 70 años de edad que figuren en el padrón electoral. De acuerdo al Código Nacional Electoral, tienen la obligación de votar en la elección que se realice en su distrito. Además, para poder votar deben presentarse en la mesa de votación el día de la elección con alguno de los documentos válidos para sufragar. En tanto, el voto para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70 es optativo y no deben justificar su ausencia en caso de no concurrir a las urnas.

¿Qué se elige en las PASO 2023 en Chubut?

En las PASO 2023 en Chubut, los electores deberán votar los candidatos a presidente, vicepresidente, representantes del Parlasur y 3 diputados nacionales.

Cabe recordar que en las elecciones provinciales del 30 de julio, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, obtuvo el triunfo con un 35,78% de los votos, mientras que su principal oponente Juan Pablo Luque, que tenía la esperanza de mantener al peronismo al mando de la provincia y suceder a Mariano Arcioni, con su partido del Frente Arriba Chubut, quedó atrás con un 33,92% de los votos. En tercer lugar quedó César Treffinger del partido Por la Libertad Independiente Chubutense (13,22%); cuarto se posicionó Emilia Saavedra, representante del Frente de Izquierda (4,30%); Y último compitió el partido Generación para un Encuentro Nacional (2,26%) liderado por Oscar Petersen.

Los electores mayores de 70 años no tienen la obligación de votar en las PASO 2023

¿Qué pasa si no voto en las PASO 2023 en Chubut?

Si un elector habilitado no vota en las PASO 2023, deberá justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días desde la elección. En caso de no hacerlo, se lo incorporará al Registro de Infractores al Deber Votar y no podrá hacer trámites durante un año. Además, deberá pagar una multa económica.

Cuáles son los documentos válidos para votar en las PASO 2023 en Chubut

La Cámara Nacional Electoral difundió cuáles son los documentos válidos para votar:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

DNI tarjeta

Estos son los documentos válidos para votar en las PASO 2023

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

¿Qué hacer si perdí el DNI?

La Cámara Nacional Electoral lo informa explícitamente: “Si perdiste o te robaron el DNI no podrás emitir su voto, ya que no tendrás el documento con el cual corresponde acreditar tu identidad ante la autoridad de mesa y los fiscales”. En este sentido, si el elector sufrió el extravío de su DNI de cara a las PASO deberá realizar un trámite para justificar su ausencia en las elecciones.

El mismo se realiza dentro de los 60 días ante el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. Allí deberá presentar la denuncia policial que da cuenta de su justificación. Una vez dentro del sitio web, deberá adjuntar número de DNI, género y distrito.

Es importante destacar que esta es la única opción ante la pérdida de la documentación, ya que no se puede asistir a los comicios con una constancia de DNI en trámite. Esta no se considera probatorio de la identidad.

