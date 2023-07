Elecciones 2023: cuántos empleados públicos serán precandidatos en las próximas PASO

Algunos de los precandidatos a legisladores nacionales ya son ministros, diputados o mantienen altos rangos como empleados de la Administración Pública Nacional. Pero otros, cientos de personas, también cumplen estas dos condiciones: son empleados públicos y, al mismo tiempo, intentarán buscar una banca como diputados, senadores, parlamentarios del Mercosur y hasta el cargo mayor de Presidente de la Nación en las PASO que se realizarán dentro de dos semanas.

Casi 250 empleados del Estado Nacional estarán en las listas de las próximas elecciones, según un relevamiento realizado por Infobae entre bases de datos de la Administración Pública Nacional y de la Justicia Electoral. No son cargos de relleno: más de la tercera parte de los postulantes ocupará el primer o segundo lugar en su lista. Esta cifra es apenas el piso de esta tendencia, ya que no están incluidos en este cálculo los empleados públicos de los organismos legislativos nacionales, como el Senado y la Cámara de Diputados, pero tampoco la nómina de trabajadores de las administraciones provinciales, cuyos datos no están disponibles.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, integrantes de la fórmula presidencial de Unión por la Patria, están en el escalafón más altos en la nómina de los casi 250 empleados públicos que estarán en una lista dentro del cuarto oscuro. El oficialismo es, con diferencia, la fuerza política que más representativa en esta nómina: el 43% de estos trabajadores del Estado serán precandidatos por el kirchnerismo.

La Anses (12 empleados) y el PAMI (11) encabezan el ránking de dependencias públicas con más precandidatos de Unión por la Patria, pero también aparecen ministerios con más peso político. Algunos de los responsables provinciales de la Anses, oficina clave en el reparto de fondos para los sectores más vulnerables, estarán presentes en las boletas del oficialismo. Como los casos de Pablo Todero, Jefe Regional Sur del organismo, será precandidato a diputado en Neuquén, y Christian Zulli, director de provincial en Corrientes, que también se postulará en la lista de diputados nacionales por ese distrito.

Desarrollo Social, otra dependencia importante desde el punto de vista territorial por el contacto con las organizaciones sociales, fue el ministerio que más precandidatos anotó: siete empleados estarán en las listas de Unión por la Patria. Desde la ministra Victoria Tolosa Paz, que se postula como diputada, hasta Mariela Dafne Segovia, precandidata a diputada en Jujuy, que se desempeña como delegada de la cartera en esa provincia. Empleados de Desarrollo Social serán precandidatos en Chubut, Salta, Corrientes y Buenos Aires.

La Cancillería anotó otros siete precandidatos kirchneristas, aunque en su nómina aparecen varias caras conocidas del mundo diplomático. El canciller Santiago Cafiero será precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires; Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia, será precandidato a parlamentario del Mercosur; Gabriel Fucks, ex embajador en Ecuador, también integrará esa lista de legisladores regionales.

El Ministerio del Interior, otra dependencia con peso territorial, también presentará cinco precandidatos en la lista de Unión por la Patria. El ministro Eduardo “Wado” de Pedro encabezará la lista de senadores nacionales en la provincia de Buenos Aires, pero el resto de los candidatos de su dependencia competirán en la nómina para integrar el Parlamento del Mercosur. La Jefatura de Gabinete también presentará cinco precandidatos, incluyendo a Rossi.

Las dependencias con más candidatos

Como ya ocurrió en las listas de Unión por la Patria, la Anses y el PAMI son las dependencias con mayor cantidad de precandidatos entre todos los partidos políticos con 25 y 20 empleados respectivamente. Detrás aparecen la AFIP (12 empleados), Conicet (11), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (11), el Ministerio de Desarrollo Social (10), Cancillería (9) y la empresa pública Trenes Argentinos (8). La mayoría de las postulaciones son al cargo de diputado nacional.

Más de la mitad sobre el total de los precandidatos que trabaja en el Estado tiene planta permanente en su cargo público, es decir, permanecerá en su trabajo más allá del resultado de las elecciones. El 46%, en cambio, está contratado bajo distintas modalidades de trabajo con menos estabilidad, cuyos puestos sí podrían estar atados a lo que ocurra desde las PASO de agosto.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT) es la segunda fuerza política con más precandidatos que son empleados del Estado. Aunque los 33 postulantes de la izquierda están repartidos en muchas dependencias públicas, Trenes Argentinos es la única oficina estatal que aglutina a cuatro precandidatos, entre ellos, la segunda en la lista a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Mónica Schlotthauer. Jeremías Canteros, empleado de Desarrollo Social, ocupa el segundo lugar como precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, otro de los cargos expectantes para esta fuerza política en caso de hacer una buena elección.

Juntos por el Cambio estuvo a cargo de las administraciones públicas más importantes del país entre 2015 y 2019 (Nación, Buenos Aires y Capital), pero la participación de sus precandidatos en cargos públicos quedó por detrás de otras fuerzas políticas. Sólo 17 de sus precandidatos son empleados de la Administración Pública Nacional, según el análisis realizado por Infobae. La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, sigue esa misma línea con apenas seis empleados públicos entre sus boletas.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae accedió a los repositorios de la Administración Pública Nacional y de la Justicia Electoral para obtener, en primer lugar el listado de los empleados públicos cumpliendo funciones en el Estado Nacional y en segundo lugar la nómina completa de los precandidatos a cargos legislativos y de presidente y vice.

Del cruce de ambas bases de datos surgieron las conclusiones que se incluyen en esta nota.

Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo, siga este enlace.

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

