Luego de que Jorge Macri le pidiera más apoyo a Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno se mostró con Martín Lousteau

Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau en la UBA

Pocas horas después de que Jorge Macri le reclamara a Horacio Rodríguez Larreta más apoyo para su campaña de cara a las elecciones a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el actual mandatario porteño se mostró nuevamente junto a quien es su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau.

El precandidato presidencial y el senador nacional compartieron este martes un acto en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde presentaron sus propuestas sobre educación ante 800 personas, entre estudiantes, graduados y docentes.

En el salón, además, estaban varios referentes del radicalismo, principalmente de Evolución, espacio que lidera Lousteau, como los diputados Emiliano Yacobitti y Martín Tetaz, el ministro de Desarrollo Económico y Producción porteño, José Luis Giusti, y la presidenta de la UCR CABA, que es candidata a diputada nacional, Mariela Coletta.

“Estuvimos con Horacio charlando con estudiantes en la UBA. Los jóvenes están comprometidos y todos los días escuchamos sus ideas para construir la Ciudad que sueñan. Vamos a generar más oportunidades de trabajo, a incentivar carreras cortas con rápida salida laboral y fortaleceremos la educación con más acompañamiento en el aprendizaje de saberes básicos, como lengua y matemática, para que lleguen mejor preparados a la universidad. Démosle un nuevo impulso a la educación en la Ciudad”, comentó el senador luego de la jornada.

El mensaje de Lousteau luego del acto

Por su parte, este mismo martes Jorge Macri recorrió los barrios porteños de Almagro y Boedo, donde compartió “un café con comerciantes” de esas zonas. “Escuchar los problemas e inquietudes de los vecinos de la ciudad es el punto de partida para cambiar y transformar”, comentó.

Ambas actividades se desarrollaron el mismo día en el que el rival del radical en la interna de Juntos por el Cambio para jefe de Gobierno de la ciudad le reclamara “más apoyo” a Rodríguez Larreta en el marco de su campaña.

“Yo soy el único candidato del PRO. Me preocupó en algún momento que nos dividiéramos, cuando existía la posibilidad de que Fernán Quirós también sea candidato por el PRO. Me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad”, manifestó Jorge Macri en comunicación con radio Perfil.

Sobre este tema, destacó el apoyo que recibe por su postulación por parte de los principales referentes del PRO, aunque separó a Horacio Rodríguez Larreta de ese grupo. “Cada candidato a presidente se va manifestando como le sale, como siente. Patricia (Bullrich) ha sido muy enfática desde hace tiempo, Mauricio (Macri) también, María Eugenia (Vidal) me está apoyando. Horacio (Rodríguez Larreta) lo hace, a su estilo y a su modo, me gustaría que fuera más enfático”, planteó.

No obstante, el dirigente buscó relativizar este hecho, apostando al apoyo directo de los votantes. “Ya a esta altura la gente va a elegir en función de lo que cada uno de nosotros tiene para ofrecer”, aseguró.

