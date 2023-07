Martín Lousteau: “Hay una parte de Juntos por el Cambio que se está volviendo muy sectaria”

Martín Lousteau participó de un encuentro de debate organizado por el Templo Libertad (Fotos: Nicolás Stulberg)

Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC), protagonizó el primer encuentro del ciclo “Mano a mano con los candidatos”, que organizó el Templo Libertad - Congregación Israelita de la República Argentina, y en el que participó Infobae. Se trata de un espacio creado por las autoridades de la histórica sinagoga para escuchar e interactuar con los distintos postulantes a cargos electivos de cara las PASO del 13 de agosto. En ese marco, el senador nacional resaltó que “hay una parte de JxC que se está volviendo sectaria”.

Las declaraciones de Lousteau surgieron tras la pregunta de uno de los oyentes presentes en el encuentro. La consulta interpeló sobre el concepto de “nosotros”, al que había aludido el radical al comienzo de su alocución. Al respecto, el dirigente explicó que se refería a Evolución, el espacio que fundó junto a Emiliano Yacobitti, diputado nacional y armador del radicalismo porteño, tras la disolución del otrora Frente Unene. Allí, contó que se trataba de una “rama de la UCR” que integraba la coalición opositora.

Entonces, cuestionó a los sectores de JxC que son “sectarios”. Fue una alusión al ala dura del PRO, vinculada a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que vetan el vínculo político de Horacio Rodríguez Larreta con Lousteau, especialmente, en el marco de la competencia interna por la sucesión política de la Ciudad de Buenos Aires. En esa disputa, el senador radical se enfrenta a Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño y precandidato a jefe de Gobierno del PRO.

A su vez, la expresión del líder de Evolución también apuntaron -aunque sin mencionarlos- a los sectores de JxC que rechazan la idea de “ampliar” la alianza con el ingreso de dirigentes como Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba.

Además, Lousteau se explayó durante dos horas sobre sus propuestas de campaña, su visión sobre la democracia y la economía Argentina, la coyuntura electoral y problemas estructurales que atraviesa el país. Es el objetivo del evento, que se dispone brindar a los dirigentes un espacio de reflexión y exposición con pausa, para debatir sin la inmediatez de las redes sociales o la velocidad de los set televisivos.

“Este un espacio totalmente amplio. No tomamos partido. O, bien, tomamos partido por defender las libertades y combatir las intolerancias”, sostuvo ante Infobae el presidente del Templo Libertad, Alejandro Pitashny. Y le agradeció a Sergio Bergman, rabino emérito de la institución judía. También detalló que el ciclo comenzó con Lousteau porque “fue el primero que respondió la invitación”. La iniciativa está abierta a todos los candidatos que participarán en las próximas elecciones, con el fin de generar un lugar de debate e interacción. A su vez, promueven el “encuentro interreligioso”.

La alocución de Lousteau se desarrolló en un salón del Templo Libertad, donde había alrededor de 40 asistentes, entre autoridades de diversos roles institucionales y personalidades invitadas. Comenzó a las 18:30 y se extendió por dos horas. Fue un espacio de cercanía con el precandidato, quien habló ante los presentes sin micrófono, a voz alzada. El senador nacional reveló que era la primera vez que estaba en esa sinagoga. Al llegar, fue recibido por Pitashny, quien lo guió por el templo y los espacios de arte que exhibe la institución.

Dentro de las autoridades presentes, sobresalió la presencia de Jorge Knoblovits, titular de la DAIA, María Jesús Alonso, embajadora de España en Argentina, Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina, Jorge Telerman, director general del Teatro Colón, Mariano Caucino, ex embajador argentino en Israel, Teresa Anchorena, ex secretaria de Cultura de la Ciudad, Mario Balan, desarrollador inmobiliaro, Ian Sielecki, politólogo experto en relaciones internacionales, Cindy Teperman, productora de la película “Argentina 1985″, Ivo Lépes, empresario gastronómico y dueño de una agencia creativa, y Paulo Orcorchuk, emprendedor gastronómico.

A un día de cumplirse 29 años del atentado a la AMIA, Knoblovits hizo una breve intervención en la que le solicitó a Lousteau que contribuyera en el avance de la investigación judicial del crimen terrorista. “Te pido que pongamos en la agenda pública la resolución de la causa AMIA, trabajando sobre la figura del juicio en ausencia”, exhortó el abogado de la institución israelita. El dirigente tomó nota y reconoció que es una “deuda pendiente que tiene la política y el Estado argentino”.

Durante su intervención, Lousteau analizó la situación económica del país y sostuvo que en el país hay una tensión entre “reformismo y conservadurismo”. En esa línea, expresó: “Las dos cosas son importantes, por eso me parece muy clave el diálogo. Cuando el conservadurismo es un exceso, es difícil atender las demandas de cambio”.

En relación con la interna de JxC en la Ciudad, Lousteau volvió a insistir en la necesidad de debatir con Jorge Macri y el resto de los postulantes. Lo hizo mientras desplegaba sus propuestas en temas de seguridad, vivienda, desarrollo económico y transporte público. “Nos perdemos cosas por debatir porque no hay debate”, señaló el dirigente en una clara referencia a su contrincante interno y agregó: “La campaña hoy es que uno dice algo, sale un recorte en Twitter y el otro le contesta en un medio. Y va sólo a un medio afín”. De inmediato, cuestionó la palabra clave de la campaña del primo del ex Presidente, Mauricio Macri: “El orden sirve para poder ir a otro lugar, no por el orden en sí”.

Otro punto en el que buscó diferenciarse de Jorge Macri fue cuando se refirió a la propuesta de su contrincante respecto a dónde destinar el dinero que se cobra por las infracciones de tránsito. “Jorge Macri dijo que lo que recaude de multas irá para el SAME. Yo tenía una idea parecida”, aguijoneó y matizó: “El objetivo es para modificar cómo nos comportamos, no es a fin recaudatorio. Después podemos discutir colectivamente a dónde la donamos” el dinero de la multa.

Respecto a la administración de Rodríguez Larreta tiene un “método gestión muy exitoso”, pero aclaró: “Creemos que a este método hay que llevarlo más allá, hacia cosas que la Ciudad tiene pendiente. Es un método de hace casi 16 años que ha transformado mucho. Pero si uno mira para adelante ve una ciudad pendiente. Una ciudad en la que no podemos salir a la vida comunitaria, es una ciudad que se apaga”.

Más allá de esos cruces, el economista profundizó en aspectos vinculados al desarrollo económico de Argentina. “En la medida que los Estados pierden la competitividad con otros estados, se atrasan. Argentina tiene ese problema. Son 30 años estancados, salvo en dos períodos, durante el ‘91 y el ‘94, que el país se volvió más productivo”, analizó.

En ese eje, se refirió al régimen político: “La democracia es un sistema de ineficiencia -en el buen sentido (NdR)-. Es darle poder de veto a las minorías. Porque distribuimos derechos para evitar tragedias más grandes”. Al respecto, concluyó que Argentina es “un país atrapado, porque está mal diagnosticado. Tenemos que curar la economía, sino habrá un montón de problemas”.

