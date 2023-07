Juan Grabois se reunió con la CGT y habló de pelear por la recomposición de los salarios

Juan Grabois se reunió con la GCT acompañado de Paula Abal Medina

El precandidato a presidente por Unión por la Patria Juan Grabois y su compañera de fórmula Paula Abal Medina mantuvieron un encuentro con integrantes del Consejo Directivo Nacional de la CGT en la sede porteña de la UOCRA, donde analizaron las dificultades que tiene el país.

Durante el encuentro intercambiaron miradas de cara a las próximas elecciones. En ese sentido, Grabois enfatizó que “es fundamental poner la fuerza de todo el movimiento nacional para frenar los planteos inhumanos y garantizar un programa donde la recomposición de los salarios, la eliminación de la inflación, la redistribución de la riqueza, la vivienda, la salud y la educación sean la prioridad. Todos coincidimos en eso”.

En la reunión, que duró más de dos horas, estuvieron presentes Gerardo Martínez, quien ofreció la localía como Secretario General del gremio de la Construcción; Héctor Daer, de Sanidad; José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias; Andrés Rodríguez, de UPCN; Carlos Frigerio, por parte de Cerveceros; Juan Carlos Schmidt, del sindicato de Dragado y Balizamiento; Miguel Paniagua, de Espectáculo Público (SUTEP); Hugo Benítez, al frente de los trabajadores textiles (AOTRA); Rodolfo Daer, de Alimentación; Maia Volcovinsky, de Judiciales (UEJN), Argentino Geneiro, de Gastronómicos; y Guillermo Mangone, por parte de los trabajadores de la industria del Gas Natural (FETIGNRA).

Juan Grabois junto a los dirigentes de la CGT

En una entrevista que brindó a un medio televisivo, Grabois respondió sobre su futuro en las PASO: “No estoy tan seguro que voy a perder”. Y puso como ejemplo lo sucedido este domingo en las elecciones para la intendencia de Rosario donde Juan Monteverde dio el batacazo y venció al postulante del peronismo, Roberto Sukerman, en la interna de Unión por la Patria. “Hay que ver lo que pasó en Rosario, Monteverde le ganó inesperadamente las PASO al candidato oficial porque es un tipo honesto, tiene ideas nuevas y no viene con todo el aparato. Monteverde pertenece a mi generación, es un compañero de mi camada formado en los mismos principios y valores que nosotros”, destacó.

Te puede interesar: Elisa Carrió continúa con chequeos médicos, pero dirige la campaña de la Coalición Cívica de cara a las PASO

También respondió a quienes le desconocen su pertenencia al peronismo y lo encasillan en la izquierda. Grabois sostiene que “eso lo dicen algunos para descalificarnos”. “Fíjense en los apellidos de la lista: Grabois y Abal Medina tienen un poco mas que ver con el peronismo que Massa-Rossi”, retrucó.

“Nosotros formamos parte de una tradición humanista, cristiana, que tiene que ver con el valor esencial de la justicia social y que hoy no está siendo representada por el gobierno que tuvo un crecimiento bastante importe el año pasado de 7 puntos con aumento de la pobreza. Cómo puede ser que crece la economía, crece la torta, crece el PBI y crece la pobreza... es que hay un patrón regresivo en la distribución del ingreso y de la riqueza que tiene mucho que ver con la moneda que tenemos”, agregó cuestionando la política económica de la administración de Alberto Fernández. “El peso está muerto y no le hicimos el duelo. Hay que cambiar la denominación, hay que cambiar la moneda y nosotros tenemos un planteo de la unificación monetaria con Brasil que se puede revisar pero evidentemente con esta moneda no vamos para ningún lado”, planteó.

“Nosotros somos parte de esta tradición y somos fieles a una historia, que es la misma historia del primer peronismo, la misma que hicieron Néstor y Cristina para mejorar la distribución de la riqueza y nos bancamos sin beneficio de inventario los errores y aciertos, y sobre todo nos gusta estar en las malas”, concluyó el precandidato a presidente.

Seguir leyendo: