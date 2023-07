Horacio Rodríguez Larreta presentó su plan energético y respondió la carta de los aliados políticos de Patricia Bullrich

Horacio Rodríguez Larreta en Jujuy

Acompañado de su compañero de fórmula, Gerardo Morales, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes sus propuestas en materia energética. Lo hizo desde la provincia de Jujuy, donde -al ser consultado por la prensa- también respondió a la carta publicada por los aliados políticos de Bullrich, quienes deslizaron críticas a su campaña.

En la misma, los candidatos de la líder del PRO en uso de licencia cuestionaron el duro pronóstico que dio diputado Juan Manuel López sobre un posible gobierno de ella y le pidieron al jefe de Gobierno porteño que evite estas declaraciones. En este sentido, Larreta se distanció de los dichos del legislador y enfatizó: “Yo jamás he dicho un agravio de nadie”.

“Siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado un solo comentario. Ni un solo comentario. Ni una sola crítica personal. Ni un solo comentario personalizado. Jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice, no lo voy a hacer, no es mi espíritu y además estoy convencido que no es bueno para la Argentina. Y no lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo”, dijo el mandatario de la Ciudad.

En la misma línea, y contestando al pedido del equipo de Bullrich que le solicitó “mantener las diferencias internas en el ámbito democrático”, Horacio Rodríguez Larreta remarcó que su intención es “trabajar en unidad”.

“Para ganarle al kirchnerismo y derrotar las mafias de la droga, tenemos que estar juntos, juntos. Por eso siempre nos van a ver trabajando nosotros por la unidad. Y repito, jamás escuchan ni una sola crítica personal de mi boca”, señaló.

Lo dijo desde la escuela Primaria Nº 475, donde se realizó el acto en el que, junto a Gerardo Morales, detalló un plan que consta 12 puntos centrales para el impulso de las energías renovables del país.

Larreta y Morales en Jujuy

Entre los ejes mencionados por los dirigentes, está la sanción de una Ley de Movilidad Eléctrica, la promoción de un Plan Federal de Generación Distribuida Provincial en mercados locales y la implementación de un marco regulatorio que actualice, promueva y garantice un crecimiento continuo en el sector energético.

También señalaron la ampliación de la capacidad de transporte eléctrico, la promoción del hidrógeno verde como vector energético y el incremento de la participación de las energías renovables.

“Propuestas concretas. Decir ‘vamos a mejorar la educación, vamos a bajar la inflación, vamos a potenciar la energía’, es muy fácil. Son títulos de cualquier candidato. La diferencia nuestra es que vamos al cómo”, remarcó el mandatario porteño, contrastándose con sus competidores de las PASO.

En este marco, prometió que, en caso de asumir el 10 de diciembre, terminará su mandato con un “30% de energía renovable” y acusó al kircherismo de haber estancado el crecimiento energético en el país y destrozar el prestigio del país en el mundo. “Eso lo han hecho bien: destrozar el prestigio argentino en el mundo con contradicciones, amigos solamente de Venezuela y de Cuba... realmente tenemos mucho trabajo”.

Hacia el final de su discurso, volvió a resaltar que su camino es el de la “convivencia democrática”, el cual se logra con “hechos y no dichos”. Una frase que utiliza para diferenciarse de Patricia Bullrich, la otra precandidata a presidenta dentro de Juntos por el Cambio.

Los 12 puntos del plan de Rodríguez Larreta en materia energética

1) Marco regulatorio que actualice, promueva y garantice un crecimiento continuo en el sector energético renovable nacional

2) Entes regulatorios con rol claro y protagonista en el mercado energético

3) Ampliar la capacidad de transporte eléctrico en 500 kV y en los sistemas regionales de 132 kV

4) El hidrógeno verde como vector energético tiene gran potencial por su posibilidad de descarbonización de la economía

5) Incrementar la participación de las energías renovables, como solar, eólica y biomasa, entre otros, llevándolas al 30% de participación en la matriz energética

6) Promover un Plan Federal de Generación Distribuida Provincial en Mercados locales por 10.000 mW de renovable solar

7) Implementar políticas de eficiencia energética

8) Multiplicar la producción de litio por 5 en 5 años

9) Sancionar la Ley de Movilidad

10) Generar el marco de estabilidad y promoción que viabilice la inversión en los 5/6 pórfidos de cobre que se conocen en San Juan, Salta y Catamarca

11) Incentivar la exploración minera en la Argentina

12) Generar, entre el Estado Nacional y el sector privado minero, planes para el desarrollo de infraestructura

