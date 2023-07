Juan Grabois: “No estoy tan seguro que voy a perder”

Juan Grabois (Adrián Escándar)

El precandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, se muestra confiado de cara a la interna con Sergio Massa pese a que la mayor parte del oficialismo se alineó detrás de la postulación del ministro de Economía.

El dirigente social mantiene sus críticas hacia el líder del Frente Renovador, sin embargo destaca que más allá de las diferencias Unión por la Patria “establece limitaciones” que a su juicio no ve en Juntos por el Cambio: “Hay un límite que es la deshumanización a la que está llevando el discurso jalonado hacia la derecha por Javier Milei tanto de Patricia Bullrich como de Horacio Rodríguez Larreta”.

“Para mí Larreta siempre fue parte de un centro democrático y Bullrich de una derecha border que ahora se va al extremo y plantea una suerte de guerra civil”, mientras que “Larreta empieza a decir cosas que no le quedan bien como que va a sacar a Juan Grabois del mundo y después termina reculando”, cuestionó. En este marco, analizó que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “está en un problema por haberse desdibujado” dando a entender que el electorado opositor se está inclinando hacia la ex ministra de Seguridad: “Entre el original y la copia, la gente suele elegir al original”.

En diálogo con Carlos Pagni -por La Nación +- Grabois volvió a aclarar que pese a su malestar con Massa, “es un rival interno y como estamos en una coalición el que gana conduce y el que pierde acompaña”.

No obstante, destaca haberse “plantado” y disputar el poder en las PASO: “¿Desde cuándo no hay internas en el peronismo? Desde Menem y Cafiero... nosotros rompimos una tendencia al monopolio político de la rosca”.

Consultado al respecto de por qué compite en una interna donde probablemente sea derrotado, el referente de Patria Grande respondió: “No estoy tan seguro que voy a perder”. Y puso como ejemplo lo sucedido este domingo en las elecciones PASO para la intendencia de Rosario donde Juan Monteverde dio el batacazo y venció al postulante del peronismo, Roberto Sukerman, en la interna de Unión por la Patria. “Hay que ver lo que pasó en Rosario, Monteverde le ganó inesperadamente las PASO al candidato oficial porque es un tipo honesto, tiene ideas nuevas y no viene con todo el aparato. Monteverde pertenece a mi generación, es un compañero de mi camada formado en los mismos principios y valores que nosotros”, destacó.

También respondió a quienes le desconocen su pertenencia al peronismo y lo encasillan en la izquierda. Grabois sostiene que “eso lo dicen algunos para descalificarnos”. “Fíjense en los apellidos de la lista: Grabois y Abal Medina tienen un poco mas que ver con el peronismo que Massa-Rossi”, retrucó.

“Nosotros formamos parte de una tradición humanista, cristiana, que tiene que ver con el valor esencial de la justicia social y que hoy no está siendo representada por el gobierno que tuvo un crecimiento bastante importe el año pasado de 7 puntos con aumento de la pobreza. Cómo puede ser que crece la economía, crece la torta, crece el pbi y crece la pobreza... es que hay un patrón regresivo en la distribución del ingreso y de la riqueza que tiene mucho que ver con la moneda que tenemos”, agregó cuestionando la política económica de la administración de Alberto Fernández. “El peso está muerto y no le hicimos el duelo. Hay que cambiar la denominación, hay que cambiar la moneda y nosotros tenemos un planteo de la unificación monetaria con Brasil que se puede revisar pero evidentemente con esta moneda no vamos para ningún lado”, planteó.

“Nosotros somos parte de esta tradición y somos fieles a una historia, que es la misma historia del primer peronismo, la misma que hicieron Néstor y Cristina para mejorar la distribución de la riqueza y nos bancamos sin beneficio de inventario los errores y aciertos, y sobre todo nos gusta estar en las malas”, concluyó el precandidato a presidente.

