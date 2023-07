Unión por la Patria pone en marcha la campaña porteña: quiénes integran la mesa política y cuáles son los primeros objetivos

Presentación de los candidatos de Unión por la Patria CABA

El peronismo y sus aliados en CABA dejarán de llamarse Unión por la Ciudad y asumirán la marca Unión por la Patria en sintonía con la estrategia nacional. La novedad duró poco. Ese nombre había sido adoptado el pasado 14 de junio cuando se formalizaron las alianzas electorales. Sin embargo, los integrantes de la Mesa Política del ex Frente de Todos porteño concluyeron que podría generar confusión y que era mejor sintetizar la oferta de otra forma: lista de consenso y nombre unificado.

La Mesa Política que se reunió por primera vez este lunes en la sede del PJ porteño para coordinar la campaña está conformada por el senador Mariano Recalde, referente local de La Cámpora; el diputado Leandro Santoro, candidato a jefe de Gobierno; el ministro de Turismo y Deporte Matías Lammens, cabeza de la lista de legisladores; la camporista Paula Penacca, primera candidata a diputada nacional; el legislador Matías Barroetaveña, en representación del sector liderado por Víctor Santa María; y el vicejefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Olmos.

Tras el acuerdo político que culminó con una lista de unidad que encolumna a todos los sectores del ex Frente de Todos (en CABA no habrá PASO), el ex Frente de Todos puso en marcha la maquinaria electoral y comenzó a definir algunos aspectos de la campaña.

La estrategia comunicacional y la coordinación con la campaña nacional también estará supervisada por el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, quien ya trabajó con el oficialismo en las legislativas de 2021 y fue uno de los principales asesores de Sergio Massa en 2019. Según adelantaron a Infobae, la campaña local tendrá una fuerte similitud estética (colores, tipografías, etc) y, obviamente, discursos complementarios con la presidencial.

Gutiérrez Rubí tiene una amplia trayectoria en Latinoamérica como consultor e incluso brindó sus servicios a Cristina Kirchner en 2017, que por entonces lideraba Unidad Ciudadana. Un tono menos polarizante y los escenarios 360 para los actos fueron algunos de los aportes que más se destacaron por entonces.

Antoni Gutiérrez-Rubí

Unión por la Patria enfrenta un panorama complejo en la ciudad de Buenos Aires, ya que según las encuestas el PRO se encamina a retener el bastión que controla desde hace 16 años. Asimismo, es una gran incógnita cuál será el desempeño de los libertarios de Javier Milei. Si bien el economista se mantiene alto en las encuestas, varios de sus candidatos en las provincias tuvieron resultados mediocres. En CABA, algunos sondeos ubican a su alfil, Ramiro Marra, en torno al 20% de intención de voto, mientras que otros marcan que apenas superará los 10 puntos.

No obstante, para el kirchnerismo y sus aliados los verdaderos adversarios no son los libertarios e incluso descartan la posibilidad de que Marra los relegue a un tercer lugar. Por eso concentrarán sus esfuerzos en instalar una idea: “Unión por la Patria es la única alternativa real al macrismo”.

“No puede haber un voto radical, progresista, socialista o antimacrista que después de la primera vuelta no se venga con nosotros”, explicó a Infobae uno de los hombres que conoce el diseño de la campaña.

Si bien no lo reconocen abiertamente, en las filas de Unión por la Patria esperan que una victoria de Jorge Macri, que encarna el perfil más duro del PRO, les permita avanzar sobre el electorado del centro que hoy se siente representado por Martín Lousteau y sobre los “desilusionados con el corrimiento a la derecha de JxC”.

Por su parte, el amplio nivel de conocimiento de Leandro Santoro, que ya encabezó la boleta legislativa en 2021 y tiene una fuerte presencia mediática, es uno de los activos que la oposición porteña buscará explotar.

A pesar de su origen radical, Santoro tiene buenos niveles de identificación con el electorado kirchnerista. Por eso, el primer tramo de la campaña estará destinado a consolidar ese núcleo duro. Así, apuntan a que se afirme como el segundo candidato más votado en las PASO.

“Cuanto más cerca quedemos del candidato que gane la interna de JxC, se puede generar un golpe de efecto que refuerce la idea de que Santoro es la única alternativa real”, sintetizaron.

Leandro Santoro en una plaza de Buenos Aires durante la campaña para las elecciones legislativas de 2021

En principio, Unión por la Patria continuará con los encuentros en las plazas de Buenos Aires. Un formato que ya utilizaron en las últimas dos campañas y que aseguran funciona bien para exhibir a los candidatos y contener a la militancia. Por otro lado, los referentes del espacio también tendrán encuentros reducidos con representantes de diferentes sectores (docentes, pymes, comerciantes, etc).

Los ejes discursivos girarán en torno a los cuestionamientos que el Frente de Todos ya ha expresado tanto en la campaña de 2021 como en los debates en la Legislatura: por ejemplo, la inexistencia de una política de vivienda para la clase media, la falta de vacantes en los niveles iniciales de la educación pública, las deficiencias del transporte público, o la falta de una planificación urbana sustentable en términos medioambientales y económicos (las viviendas -plantean- se utilizan para la especulación y no solucionan el déficit habitacional).

