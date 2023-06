Sin la presencia de Larreta ni Massa, los precandidatos a presidente firmaron el Compromiso Ético Digital

La firma del Compromiso Ético Digital tuvo lugar este mediodía en la Cámara Electoral (Fotos: Maximiliano Luna)

“Soy zurda”, dijo risueña Patricia Bullrich apenas terminó de firmar con su mano izquierda el Compromiso Ético Digital frente a los camaristas electorales Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera, Daniel Bejas y el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, destinado a combatir la desinformación en las redes sociales y plataformas digitales. La convocatoria fue realizada por la Cámara Cámara Nacional (CNE) este mediodía y fueron invitados todos los precandidatos a presidentes, representantes de partidos políticos, asociaciones periodísticas, cámaras empresariales que agrupan a los medios de comunicación más importantes del país, y a las principales empresas de plataformas de redes sociales.

En medio de una apretada agenda de campaña, la precandidata de Juntos por el Cambio fue hasta la CNE en el microcentro porteño con su candidato a vicepresidente, Luis Petri. Fue la única fórmula presidencial de las 19 que competirán en estas PASO que concurrió completa y firmaron ambos. Se habían encontrado 15 minutos antes de la convocatoria en la esquina del edificio con un grupo de colaboradores, y demoraron su ingreso porque fueron abordados por las cámaras de televisión que esperaban a los precandidatos en la puerta.

“Nosotros hacemos una campaña con juego limpio y así la vamos a mantener. Tenemos una campaña absolutamente austera, con la verdad, con una idea clara, con un liderazgo de convicción que tiene todo nuestro equipo. Se puede hacer campaña con muy poco dinero. Nuestro principio es la austeridad y lo mismo va a ser en toda la pauta digital”, dijo ante los micrófonos. Pero esquivó escalar el tono de sus declaraciones de las últimas 24 horas contra Horacio Rodríguez Larreta. “No comments”, respondió ante la pregunta de los periodistas sobre los calificativos de “ventajero” y “oportunista” que le destinó al jefe de Gobierno porteño, luego de que éste dijera que el modelo de Mauricio Macri “fracasó” y que ella seguía sus pasos con su “mensaje fuerte”.

Patricia Bullrich al momento de firmar el Compromiso Ético Digital

Por el recalentamiento de disputa entre los dos precandidatos presidenciales de Juntos, más allá de la firma del Compromiso impulsado por la CNE, la expectativa estaba puesta en el cara a cara que tendrían en el salón de acuerdos de la Cámara, un espacio de dimensiones reducidas, y que se vio desbordado de asistentes. Pero Rodríguez Larreta estuvo ausente con aviso. A la misma hora protagonizaba un acto en Corrientes para el lanzamiento de sus primeras propuestas de campaña, con su vice Gerardo Morales y el gobernador de esa provincia, el radical Gustavo Valdés. Según pudo saber Infobae, hubo de su lado un intento por cambiar la fecha que pudo concretarse, ya que -según aseguraron en su entorno- “él cree en ese compromiso”. En representación suya fue el secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff.

Este único representante por el jefe de Gobierno porteño contrastó con la asistencia del sector de Bullrich. Además de Petri, estuvieron los senadores radicales Luis Naidenoff y Carolina Losada, quienes también firmaron el Compromiso por el bloque de senadores de la UCR y de Juntos por el Cambio, así como Alberto Fhorig, ex funcionario del ministerio de Seguridad durante su gestión. Losada, quien es precandidata a gobernadora por Santa Fe en una de las listas de Juntos, presentó una denuncia ante la Justicia Electoral de Santa Fe por una “campaña ilegal “ para “desacreditar su figura” con “publicaciones falsas y de carácter injuriante” contra su persona en distintos sitios web y redes sociales.

Los senadores Luis Naidenoff y Carolina Losada al hablar con la prensa al ingresar a la Cámara (Maximiliano Luna)

También participó de la firma el jefe del bloque de la alianza opositora en Diputados, Mario Negri, víctima también de una fake news más groseras que hubo en la campaña electoral de 2021, que denunció en su momento también ante la Justicia Electoral de Córdoba. Fue a partir de la circulación en Facebook de un video con la imagen del diputado y entonces precandidato a senador por esa provincia, junto con una supuesta captura de una conversación por WhatsApp y el audio de una supuesta entrevista. Según el texto sobreimpreso, Negri admitía que parte de su campaña se financiaba con lo que le retenía del sueldo a sus empleados del Congreso. Sin embargo, el audio de la entrevista estaba editado y formaba parte de dos entrevistas diferentes - una a Alberto Asseff - que no estaban relacionadas con el tema. La Justicia identificó una agencia de publicidad que estaba involucrada, de donde se secuestró una computadora y está aún en trámite una pericia sobre ese material.

Por la Coalición Cívica también firmó el Compromiso su presidente, Maximiliano Ferraro, y precandidato a diputado por la Ciudad del sector de Rodríguez Larreta; el diputado nacional Juan Manuel López, presidente del bloque de la CC en la Cámara baja, así como la apoderada partidaria, Mariana Stilman.

Santiago Corcuera, Horacio Rosatti, Alberto Dalla Via y Daniel Bejas

Del lado del oficialismo, solo concurrió la precandidata a vicepresidenta Paula Abal Medina, que acompaña a Juan Grabois por la lista Justa y Soberana que competirá contra Sergio Massa y Agustín Rossi en las PASO de Unión por la Patria. Si bien estaba previsto que asistiera Rossi en representación de la fórmula de “consenso” negociada dentro del Frente de Todos, finalmente no estuvo presente. “Se complicó la agenda y no llegó. Va a pasar en breve a firmar”, le aseguró a Infobae uno de sus voceros. Quien se acercó hasta la Cámara fue Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados.

Sí estuvo un ex colega de Gabinete de Rossi, Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de Juan Schiaretti en el frente Hacemos por nuestro país. Y en representación de La Libertad Avanza, concurrió a estampar su firma Karina Milei, ya que su hermano, Javier Milei, tenía “un evento en el mismo momento comprometido previamente“, según explicaron en su entorno. No concurrió ningún precandidato de las dos listas de candidatos a presidentes del Frente de Izquierda-Unidad.

Karina Milei firmó por su hermano Javier y por La Libertad Avanza (Maximiliano Luna)

Discursos e interrupciones

La solemnidad con la que está prevista el acto fue interrumpida apenas la joven encargada de llamar a los precandidatos convocó al primero a subir a la tarima donde estaban los camaristas y Rosatti para firmar el documento. Para sorpresa de todos era Raúl Castells que, envuelto en un poncho rojo, estaba en primera fila desde temprano. Pero al pararse, pidió hacer uso de la palabra y el presidente de la Cámara no lo autorizó, ya que no está previsto que los precandidatos hablasen. “No es una audiencia. Puede pedirla para otro momento si quiere”, le dijo Dalla Vía. Entonces, tras quejarse y reclamar por “la falta de transparencia” y que “no había honestidad en los candidatos”, anunció que se iba retirar como forma de protesta sin firmar. Se marchó con dificultad en medio de los asistentes que atiborraban el ingreso al estrecho salón, mientras los magistrados trataban de recuperarse de la sorpresa.

El siguiente a ser convocado fue el polémico Santiago Cúneo, precandidata por el Movimiento Izquierda, Juventud y Libertad, seguido por César Biondini, del Frente Patriota Liberal, y la precandidata a vicepresidenta de una de las listas de Proyecto Joven, Bárbara Solernou. Todos estaban sentados en primera fila, frente a los jueces. En cuarto lugar pasó el precandidato Nazareno Etchepare, de la lista Demos Argentina dentro del Frente Liberar.

Pablo Gobbi, precandidato del frente Liber.ar, reclamó porque se enteró en ese momento que "le habían bajado su candidatura"

Pero cuando parecía que ya no habría más incidentes, a continuación, el acto se vio interrumpido por otro precandidato de ese frente libertario. Vestido con un llamativo tapado blanco con la imagen de un águila en su espalda que se repetía a ambos lados en el pecho, Pablo Gobbi, también se paró de frente a los asistentes y advirtió que iba a firmar en disconformidad porque le “habían bajado” su precandidatura en lo que pareció una referencia a la Justicia Electoral. “Hoy han secuestrado la democracia en la República Argentina”, declaró a viva voz ante el asombro de los magistrados. Al terminar el acto, ante la consulta de Infobae, aclaró que la decisión de rechazar su postulación fue de la Junta electoral partidaria, que aprobó su lista de diputados pero no su nombre como uno de los postulantes a presidente dentro del Frente Liberar que, finalmente, tendrá tres precandidatos a presidente, pero no el suyo.

Mientras los camaristas y el presidente de la Corte buscaban mostrarse incólumes, la siguiente a ser llamada, Ramona Pucheta, precandidata a vice de otra lista del Frente Liber.ar que encabeza Julio Bárbaro, trataba de abrirse paso desde afuera a viva voz entre los colaboradores y periodistas, buscando que el joven de la seguridad la dejara pasar, ya que no había podido ingresar al recinto previamente por la falta de espacio. Como demoraba en ingresar, fue convocada Bullrich, quien acaparó todos los flashes y posó para la cámara al momento de la firma, sonriente, en modo campaña. Fue la primera que le dio la mano a cada uno de los tres camaristas al presidente de la Corte. La siguió Petri, que saludó igualmente a los cuatro magistrados, gesto que luego imitaron varios de los que siguieron.

Para ese momento, Guillermo Moreno, precandidato a presidente de Principios y Valores, dijo algo en voz alta que no se llegó a entender y el presidente de la Cámara, ya más relajado señaló: “Llevamos 40 años en los que hubo elecciones y lo celebramos este año votando. Este es un acto solemne pero festivo”.

Luis Petri, Patricia Bullrich, Florencio Randazzo y Guillermo Moreno, en primera fila

El acto se extendió por media hora más durante la cual firmaron el apoderado del Partido Justicialista y Unión por la Patria, Eduardo López Wesselhoeff; el de la UCR y Juntos por el Cambio, Mariano Genovesi; la apoderada de la Coalición Cívica, Mariana Stilman; Sergio Abrevaya, presidente del partido GEN; la apoderada partido socialista, María Elena Barbagelata; el presidente del Partido Autonomista, José Romero Feris; Humberto Tumini, presidente del Movimiento Libres del Sur; Karina Pasquino apoderada del Partido Solidario; Liliana Alaniz, apoderada del Partido del Obrero; Pablo Sanseverino, apoderado del Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular; Fernando Torrillate, secretario general del Partido Nuevo Encuentro; Daniel Pires, apoderado por el partido Tercera Posición; y Facundo Fernández, presidente del partido Frente Renovador, entre otros.

Desde el lado de las empresas, se hicieron presentes y firmaron María Julia Díaz Ardaya, Directora de Políticas Públicas de Meta, dueña de las plataformas Facebook y Instagram; Paloma Szerman; gerente de Políticas Públicas de Whatsapp; Adela Goberna, gerente de relaciones con el Gobierno de Twitter; Víctor Valle, director de Google; y Edgard Rodríguez Rudich, director de Asuntos Públicos de TikTok. También lo hicieron Daniel Dessein, por la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA); Paula Moreno por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fernando Ramírez, presidente de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA); Raúl Echeverría, de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI); y la agencia de noticias Agence France-Presse.

Previo a la firma, Dalla Vía destacó la importancia simbólica del acto. “Este compromiso ante la ciudadanía tiende a cristalizar prácticas judiciales que se vienen desarrollando desde 2018 y que dieron lugar a sucesivos Compromisos Éticos Digitales de cara a las elecciones de 2019 y 2021″, dijo, y agregó: “El proceso electoral es un acto de soberanía que pertenece al pueblo argentino, y tenemos que facilitar que se realice de la manera más transparente”.

Entre otros puntos, los firmantes se comprometieron a “promover la honestidad del debate democrático, de modo de mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en redes sociales y otros entornos digitales”. El objetivo del Compromiso es, además, “contrarrestar la manipulación de contenido digital sin menoscabar la libertad de expresión, entendida como un instrumento necesario para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública”.

