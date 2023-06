Polémica en Chaco por las declaraciones de una legisladora cercana a Capitanich sobre la muerte de Cecilia Strzyzowski

La intervención de Panzardi sobre Caso Cecilia Strzyzowski en la 15° sesión ordinaria de la Legislatura chaqueña

La legislatura de la provincia de Chaco fue el escenario en el que este miércoles se dio una frase que generó polémica a nivel local, cuando la diputada Claudia Lorena Panzardi —del Frente Chaqueño y cercana al gobernador Jorge Capitanich— registró un desafortunado pasaje a lo largo de su exposición en el que se refirió a la posible responsabilidad de la propia Cecilia Strzyzowski en el femicidio por el cual es apuntado el clan Sena.

“Cecilia fue la que eligió -erróneamente, seguramente- a esa familia”, es el fragmento que generó polémica en el escenario político local. Las palabras de Panzardi, a su vez, se dieron en el marco de una exposición en la que la legisladora chaqueña cuestionó los dichos de una colega opositora en relación a uno de los principales sospechosos del femicidio, César Sena —hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, precandidatos a diputado provincial e intendenta por el oficialismo en la previa al crimen—

Emerenciano Sena y Marcela Acuña eran candidatos antes de haber sido detenidos e imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, al igual que su hijo César

“Han puesto en sus palabras afirmaciones como que esta persona imputada (César Sena) o en este momento detenida en la investigación por la desaparición de Cecilia, diciendo que Cecilia era víctima de violencia de género, sin embargo Cecilia fue la que eligió -erróneamente, seguramente- a esa familia. Hacía muy poco que se habían casado y nunca hubo una sola denuncia por violencia de género. Dejen de mentir”, enfatizó Panzardi a modo de respuesta a la oposición chaqueña.

En su discurso y a modo de argumentación, la legisladora del espacio encabezado por el gobernador chaqueño continuó: “La propia madre de Cecilia, y esto lo escuché literal, dijo que nunca había tenido conocimiento de que pudiera existir violencia entre ellos. Incluso en un momento dijo que creía que tenía un yerno divino, entonces por qué vienen a hablar acá de que había violencia de género: si había y si sabían, ¿por qué entonces no denunciaron? Pudo haberla, no digo que no”.

“Pero esta legisladora que afirma que uno de los detenidos era violento, que era el esposo de Cecilia justamente, por qué no lo denunció, por qué no lo denunció si sabía que había hechos de violencia”, apuntó Panzardi en este pasaje de su intervención en la 15° sesión ordinaria de la Legislatura provincial.

En el marco de la polémica que se generó en la provincia alrededor de la frase de la legisladora, Panzardi se manifestó por medio de sus redes sociales y señaló que se trató de “expresiones sacadas de contexto”. “Desmentí a la oposición que acusó inacción del Estado ante la violencia que sufría Cecilia”, comentó.

En sus conversaciones Cecilia da cuenta de la violencia de César y de la la mala relación con su suegra, Marcela Acuña

En el marco de la investigación del femicidio, hoy se registró un atardecer agitado para el Equipo Fiscal Especial (EFE) de Resistencia, Chaco. Es que los funcionarios judiciales recibieron desde las 18.30 a cuatro de los detenidos por la desaparición de la joven de 28 años, de quien nada se sabe desde el 2 de junio pasado. Se trata de los dos matrimonios colaboradores del clan Sena que están presos acusados de algún grado de participación en el crimen. Según pudo saber Infobae, los investigadores evalúan bajarles las calificaciones a un encubrimiento agravado al momento de dictarles la prisión preventiva.

En ese contexto, los detenidos que fueron trasladados a la sede judicial este miércoles fueron Gustavo Obregón —que acompañaba en la lista del Frente de Chaco que llevaba como precandidato a diputado provincial a Emerenciano Sena— y, su mujer, Fabiana González —mano derecha de la suegra de Cecilia, y acusada como partícipe necesaria del homicidio—; y Gustavo Melgarejo —casero del campo en el que se encontraron restos óseos— y, su pareja, Griselda Reinoso —imputada por el homicidio agravado en calidad de partícipe secundario, igual que su marido.

