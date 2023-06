Elecciones en Córdoba: cómo le fue al candidato de Javier Milei, Agustín Spacceci

El precandidato a presidente no apoyó la candidatura del cordobés (Foto: Franco Fafasuli)

Este domingo, el espacio político liderado por Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), volvió a medirse con los partidos tradicionales en las elecciones para gobernador de Córdoba. El representante del movimiento liberal fue el empresario y presidente del Partido Libertario la provincia, Agustín Spacceci, que obtuvo el 2,51 por ciento de los votos por sobre el 68,05 por ciento de la participación ciudadana registrada por el Tribunal Electoral.

De esta manera, el candidato a jefe de Estado provincial se posicionó en el cuarto puesto después de que se renovara el mandato del peronismo cordobés de la mano de Martín Llaryora con una leve ventaja del 42,65 por ciento. En segundo lugar, el candidato de Juntos por Córdoba (el Juntos por el Cambio provincial), Luis Juez, se ubicó con el 40,23 del porcentaje, mientras que el dirigente de Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio, cerró la campaña con el 2,97 por ciento.

“Invitamos a todos los cordobeses a votar, que nadie decida por ustedes”, expresó Spacceci tras haber emitido su voto en la Escuela República de Italia ubicada en el barrio Urca, el cual pertenece al distrito de Córdoba Capital. Sin embargo, el aspirante a la gobernación no obtuvo el apoyo del referente libertario, ya que desde las redes sociales que posee La Libertad Avanza se desligaron de la campaña electoral que encabezó en el distrito.

“Desde LLA comunicamos que aún no teniendo candidatos oficiales en ninguna de las elecciones provinciales del día de hoy, le deseamos suerte a todos aquellos que estén compitiendo defendiendo las ideas de la libertad”, comunicaron desde el espacio político que busca convertirse en la tercera fuerza nacional. No obstante, no es la primera ocasión en la que Milei decide no acompañar a un dirigente en los comicios provinciales, puesto que el escenario se repitió en los casos de Chaco, con Alfredo “Capi” Rodríguez al frente, y Jujuy, lista que fue encabezada por Cecilia García.

El candidato a gobernador de Córdoba de La Libertad Avanza terminó en el cuarto puesto (El Diario de Carlos Paz)

La estrategia adoptada por Milei se trata de un acuerdo previo que el frente libertario puso como condición al resto de los partidos que decidieron sumarse a la alianza, ya que desde el movimiento liderado por el actual diputado nacional aclararon que el precandidato a presidente se reservaba el derecho a apoyar a aquellos postulantes que no alcanzaran el piso del 10 por ciento.

“Todos aquellos partidos políticos que nos acompañan decidirán participar o no de las elecciones provinciales según sus necesidades jurídicas o territoriales, utilizando sus propios símbolos e imágenes partidarios”, remarcaron desde la Libertad Avanza, pese a que la consigna no fue respetada en los casos de La Rioja, Chaco y Córdoba que se inscribieron bajo el nombre e insignia del movimiento liberal. Con la salvedad de que el candidato riojano, Martín Menem, fue el único del tridente que contaba con el respaldo del economista.

Por otro lado, el sobrino del difunto ex presidente Carlos Menem fue el dirigente de la LLA que mayor cantidad de votantes reunió en comparación al resto de las elecciones provinciales, debido a que el diputado provincial obtuvo el porcentaje más alto hasta el momento al cerrar la campaña electoral con el 15,56 por ciento.

El comunicado que el espacio político publicó para desligarse de la candidatura de Spacceci en Córdoba (Instagram @lalibertadavanzaoficial)

El resto de los candidatos que recibieron el apoyo de Milei en las elecciones provinciales que ya se realizaron fueron el neuquino Carlos Eguía (Cumplir, 8,25%); el rionegrino Ariel Rivero (Primero Río Negro, 9,18%); la fueguina Andrea Almirón de Pauli (Republicanos Unidos, 7,38%); y el tucumano Ricardo Bussi (Fuerza Republicana, 4,01%).

En cuanto a los comicios restantes, el líder político de LLA solamente cuenta con un aspirante a la gobernación de Chubut, César Treffinger, luego de que el Tribunal Electoral del distrito aprobó la lista, pese a que, en una primera instancia, rechazaron la postulación del presidente del movimiento Ciudadanos por Chubut por supuestamente no cumplir con los años de residencia requeridos por la ley.

Mientras que en el caso de las elecciones pendientes en Santa Fe y Mendoza, el frente no presentará candidatos, luego de que Milei negó una alianza con la fórmula que encabezarán Omar de Marchi y Alfredo Cornejo por La Unión Mendocina. Sin embargo, en el distrito santafesino el precandidato a presidente presentó una lista para las categorías de diputados nacionales. Anteriormente, la Libertad Avanza tampoco compitió en las ruedas electorales que se realizaron en La Pampa, Salta y San Juan.

