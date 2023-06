Mendocino, abogado y radical: Quién es Luis Petri, el dirigente que eligió Patricia Bullrich como su candidato a vicepresidente

La noche del 11 de junio cambió el destino político de Luis Petri. Fue la sorpresa de la elección de Mendoza. Logró un buen desempeño en la PASO que disputó contra el senador nacional, Alfredo Cornejo. Aunque no ganó, cosechó un 17 por ciento que no estaba en los planes de los dirigentes provinciales. Lo que tampoco imaginaba Petri es que Patricia Bullrich lo elegiría como su compañero de fórmula. Como anticipó Infobae, el dirigente mendocino de 46 años será el candidato a vicepresidente de la Nación en la boleta que encabezará la ex ministra de Seguridad.

Petri es radical y ese era casi una condición sine qua non para ser candidato a vicepresidente. Bullrich había sellado un pacto político con el Grupo Malbec, que integran un grupo de dirigentes radicales que no están alineados con la conducción de Gerardo Morales. Dentro de los actores de ese sector están Cornejo, Luis Naidenoff, Ernesto Sanz, Carolina Losada y, más distante, Gustavo Valdés.

Cornejo es uno de los dirigentes radicales a los que más escucha Bullrich. Incluso, fue la primera opción que contempló la dirigente como compañero de fórmula hasta principios de este año. La coyuntura política mendocina obligó al senador nacional a recluirse en su provincia para retener el Gobierno local en manos del radicalismo, que era desafiado por Omar De Marchi.

Patricia Bullrich y Luis Petri

La fila de nombres que sonaron fue tan larga como variopinta, en cuanto a perfiles y aptitudes de los candidatos. Pero gravitó más la presencia radical. De hecho, Petri fue ungido de una terna en la que estaban Maximiliano Abad, diputado provincial y presiente de la UCR bonaerense, y el propio Naidenoff. En el bullrichismo, no obstante, todos los caminos conducían a tierra fértil para la vid. Allí donde el radicalismo se hizo fuerte hace décadas.

Oriundo de San Martin, al centro norte de Mendoza, Petri se graduó de abogado en el 2000. Antes de incursionar en la política, litigó durante varios años en el ámbito de la matrícula de su provincia. A los 22 años, el dirigente se convirtió en vicepresidente de la Juventud Radical de su provincia. Desde entonces sostuvo la militancia en el esquema del partido centenario. Fue tres años secretario legislativo de la Cámara de Senadores mendocina. Allí aprendió en detalle de técnica parlamentaria y, también, adquirió conocimiento de la cocina política provincial. Son cualidades que le dan respaldo para desempeñarse, eventualmente, como presidente de la Cámara de Senadores, atribución que le compete al vicepresidente de la Nación.

En el 2006 fue electo diputado provincial y se desempeñó en ese cargo hasta el 2013. Ese año, Petri dio el salto a la arena nacional. Integró la lista que encabezaba Julio Cobos, ex vicepresidente de la Nación, y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados del Congreso nacional. En 2017 fue segundo en la boleta de Cambiemos y logró la reelección para estar cuatro años más en la Cámara baja. Entre el 2017 y el 2019 ocupó el rol de vicepresidente Segundo de Diputados. En 2021 finalizó su cargo y volvió al llano.

Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Luis Petri

Ideológicamente tiene empatía con el proyecto político de Bullrich. Tiene cercanía con el ala halcón de Juntos por el Cambio. Fue uno de los determinantes para ser elegido. En 2018 y 2020 votó en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se especializa en temas seguridad y fue el impulsor de una ley en esa materia que contó con el respaldo de la ex ministra.

En el plano personal, Petri tiene un hijo de su anterior pareja. Desde 2021, tiene una relación con la reconocida periodista Cristina Pérez, histórica conductora de Telefé Noticias. En mayo de este año, ambos celebraron una fiesta de compromiso en Mendoza.

Este año oficializó su candidatura para las elecciones provinciales. Se postuló como candidato a gobernador dentro del frente Cambia Mendoza. Fue secundado por Patricia Giménez y enfrentó a Cornejo en las PASO. El ex gobernador era el favorito en la contienda interna. Si bien ganó, el resultado obtenido por Petri generó sorpresa. Cosechó un 17 por ciento de los votos, que serán cruciales para que Cornejo pueda ganar la elección general contra De Marchi.

Luis Petri junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez (Martín Orozco)

Uno de los principales artífices de la elección provincial de Petri fue Cobos, el primer vicepresidente de la Nación mendocino en 40 años de democracia. El ex diputado provincial puede convertirse en el segundo dirigente de su provincia en ocupar ese rol. El 11 de junio cambió su destino político. Sueña ahora con que la noche del 22 de octubre cambie su vida.

Seguir leyendo: