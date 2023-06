Elecciones 2023: quiénes son hoy los postulantes para ser jefe de gobierno porteño

Al hacer click sobre cada nombre, se despliega la información con los datos biográficos de cada precandidato

La carrera para ser el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó hace meses pero, a medida que se acerca la fecha de las elecciones de agosto, empieza a clarificarse quiénes serán los candidatos que competirán en las PASO porteñas. La disputa dentro de Juntos concentró los principales debates, desde que Horacio Rodríguez Larreta anunció que los comicios serían en la misma fecha que los nacionales, aunque por separado con boleta única electrónica, en un abierto desafío a su mentor político Mauricio Macri. Para el ex presidente, la decisión favorecía al rival interno del PRO en la Ciudad, el radical Martín Lousteau, que aspira a suceder a Rodríguez Larreta, en detrimento de Jorge Macri. Esa discusión volvió a aparecer en esta semana tras el anuncio de que el ahora ex intendente de Vicente López, finalmente, será el único candidato del PRO, tal como quería su primo. Larreta bajó a su candidato Fernán Quirós y despejó un foco de conflicto dentro de su partido.

Sin embargo, aunque la interna del oficialismo porteño concentra la mayor parte de los análisis, por ahora hay 14 precandidatos instalados para las próximas elecciones locales. Como vidriera política, la Capital concentra la atención mediática ya que además, el PRO pone en juego su bastión político y único distrito en el que gobierna.

Muchos de los aspirantes a ocupar el sillón de Rodríguez Larreta ya están lanzados, fortaleciendo su presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales. Otros todavía esperan el mejor momento para anunciar sus precandidaturas, a pesar de que en muchos casos la decisión de competir ya está tomada. También están los que exhiben su intención de competir, con muy pocas chances de ganar, como una carta de negociación para una futura fórmula o lugares en las listas de legisladores o diputados nacionales. En CABA, en las PASO se elige solo jefe de Gobierno y la fórmula que competirá en las generales del 22 de octubre, recién se define después de las internas, lo que permite rediscutir espacios para ganadores y perdedores para la vicejefatura.

Infobae hace hoy una puesta al día de quiénes son los hombres y mujeres anotados en la lista para suceder a Rodríguez Larreta en la Ciudad.

La disputa de Juntos

Jorge Macri, Martín Lousteau, Ricardo López Murphy, Roberto García Moritán y Graciela Ocaña

Será difícil desbancar al PRO de la Ciudad. La mayor competencia del partido fundado por Mauricio Macri está justamente dentro del espacio oficialista, según la mayoría de las encuestas. El espacio que construyó el jefe de gobierno porteño cuenta con cuatro vertientes que presentarán sus precandidatos en las próximas PASO: el PRO, UCR Evolución, Confianza Pública y el ala liberal que hasta hace pocos días se aglutinaba bajo el sello de Republicanos Unidos.

Después de largas negociaciones, Jorge Macri fue nombrado esta semana como el candidato del PRO en las próximas PASO. El actual ministro de Gobierno porteño y primo de Mauricio Macri será el encargado de mantener una hegemonía de 16 años consecutivos como fuerza gobernante en la Ciudad. La candidatura se demoró porque Rodríguez Larreta impulsaba a su ministro de Salud, Fernán Quirós, quien finalmente declinó su postulación. Para resolver esa disputa, el PRO acordó hacer tres encuestas, cuyos resultados confirmaron una candidatura que se preveía, más por un acuerdo político que por sus números. Su costo ascendió a $1,5 millones y, según informaron fuentes porteñas, las pagó el PRO.

En esos relevamientos, según pudo saber Infobae, Jorge Macri se posicionó como el candidato con mayor intención de voto, aunque Quirós mostró tener un “techo electoral” más elevado, con alta imagen positiva y “una potencialidad auspiciosa”. Así lo definió Rodríguez Larreta en el tuit en el que anunció que Macri sería finalmente el precandidato. En las mediciones, Macri obtuvo mayor intención de voto en una PASO contra Lousteau que Quirós. Sin embargo, excepto en la encuesta de Trespuntozero donde la diferencia entre los dos aspirantes del PRO superaba los 10 puntos en favor del hoy ex intendente de Vicente López, en las otras dos de Aresco y de Isonomía, los números entre ambos eran cercanos: Jorge Macri entre 24% y 29% y Quirós entre 21% y 27% de intención de voto.

Definido el candidato del PRO, Lousteau será su principal desafiante en las PASO del oficialismo porteño. El senador radical, que tiene como impulsor al diputado nacional y armador de la UCR porteña Emiliano Yacobitti, aspira a recuperar este bastión que supo ser de su partido durante las gestiones de Fernando de la Rúa y Enrique Olivera, cuando la Ciudad apenas había ganado su autonomía. El líder de Evolución cuenta en su haber con un buen resultado el ballotage de las elecciones porteñas de 2015, cuando cosechó el 48,4% de los votos y estuvo cerca de ganarle a Rodríguez Larreta. Este será entonces el segundo intento del legislador para ser el nuevo jefe de gobierno porteño.

Enrolado con el proyecto presidencial de Patricia Bullrich - la contrincante de Rodríguez Larreta a nivel nacional - aparece el diputado nacional Ricardo López Murphy, quien reconfirmó esta semana su decisión de competir en las PASO de Juntos. Pero no lo hará finalmente con el sello de Republicanos Unidos, luego de su pelea con el legislador porteño Roberto García Moritán, a quien acusó de haber “cerrado un acuerdo con Rodríguez Larreta” para competir por el mismo cargo. En el entorno de López Murphy explicaron que “no cabía que Ricardo, que fue candidato a presidente y ministro compita con García Moritán que tiene seis meses en la política”. Licenciado en Economía y “emprendedor”, como se define en sus redes sociales, fue electo legislador hace un año y medio.

Ante ese escenario, le adelantaron a Infobae que López Murphy se presentará con el Partido Demócrata Progresista, que lidera Oscar Moscariello. El economista aspira a recoger votos de centroderecha, que no vean en el candidato porteño de Javier Milei una alternativa viable.

Por su parte, García Moritán también reconfirmó su decisión de competir en las PASO para jefe de Gobierno. “Va a ser oficial el 5 de junio cuando haya pasado la interna de la que se bajó Ricardo. Voy a ser candidato de Republicanos Unidos”, sostuvo ante Infobae, en referencia a la interna del partido nacido en 2021 con López Murphy a la cabeza, que tendrá lugar hoy domingo y cuyos resultados se conocerán el miércoles próximo. Si podrá o no usar el nombre del partido en las PASO aún no está claro, ya que desde el sector de López Murphy sostienen que debe contar con el aval de los dos tercios de los votos de los convencionales partidarios y hoy no los tendría. “No teniendo intereses particulares dentro del espacio, si no nos votan, es solamente para dañar a JxC y por rencor. Pero sea por dentro, o por fuera, soy el candidato de Republicanos Unidos para jefe de Gobierno”.

Dentro de Juntos también competirá la diputada nacional Graciela Ocaña, por Confianza Pública, la agrupación que fundó en 2013 en el territorio porteño y que desde 2016 se sumó a Cambiemos, y que hoy tiene 4 legisladores en la Ciudad. Si bien defiende la gestión de Larreta y accedió a su banca de diputada acompañando a Diego Santilli en la lista en las elecciones de 2021, defendió su postulación al sostener que “se termina una etapa” y “comienza una nueva discusión que tiene que ver con la ciudad del futuro”. Según le dijo a Infobae, se deben mantener “las cosas buenas que se hicieron desde 2007″, pero “hay que definir un nuevo modelo de ciudad, con foco en el vecino” , y “trabajar en una gestión eficiente, pero también austera”. Si bien las encuestas la ubican en un lugar más relegado, su nombre suena también como una posible candidata a vicejefa de Gobierno después de las PASO.

Tanto Jorge Macri como Lousteau, Ocaña y García Moritán estuvieron esta semana en una foto política de “unidad” junto a Rodríguez Larreta en Uspallata, sede del Gobierno porteño, cuando el jefe de Gobierno porteño anunció medidas de alivio económico vinculadas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El único ausente de los competidores en las PASO fue justamente López Murphy, quien luego explicó que no fue porque apoya la candidatura de Bullrich a presidente.

La pelea kirchnerista

Elizabeth Gómez Alcorta, Pedro Rosemblat, Leandro Santoro, Matías Lammens y Mariano Recalde

El contexto nacional no ayudará al Frente de Todos en un distrito que históricamente suele ser más esquivo con esta fuerza, coinciden las encuestas y los analistas. El peronismo porteño parece agazapado, entre las solución de sus propios conflictos internos y la resolución de los candidatos del oficialismo. La estrategia electoral del Frente de Todos en la Ciudad está atada a lo que se defina a nivel nacional. Si hay PASO en la competencia para presidente y gobernador bonaerense, es más que factible que no haya unidad en el ámbito porteño.

Hasta ahora, sólo dos precandidatos ya se lanzaron públicamente, aunque otros tres dirigentes del espacio, los más experimentados, si bien todavía no confirmaron su candidatura, mantienen sus intenciones de competir para jefe de Gobierno.

Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra de las Mujeres Géneros y Diversidad, ratificó esta semana su precandidatura por Movemos. Referenciada con el kirchnerismo más duro, esta abogada hizo pública su intención de competir en la Ciudad con críticas a Sergio Massa y un apoyo a Eduardo “Wado” de Pedro como un posible postulante del espacio a nivel nacional. La ex ministra asegura que está decidida a ir a una PASO, y confía en tener los avales para poder competir en la interna.

El otro precandidato hasta ahora confirmado es el humorista e influencer Pedro Rosemblat, quien ya recorre la Ciudad -también con un marcado discurso kirchnerista- junto a su compañera de fórmula, la legisladora Ofelia Fernández, quien saltó a la política por su militancia estudiantil secundaria. Este dúo tiene el apoyo de Juan Grabois, referente de Patria Grande dentro del Frente de Todos, que apoya la candidatura de De Pedro a nivel nacional para presidente.

Sin embargo, las miradas dentro del Frente de Todos están puestas en tres dirigentes que todavía no confirmaron sus lanzamientos, pero que probablemente quieran ser los representantes del espacio en las próximas PASO porteñas. Después de la histórica elección realizada en 2019 (sacó el 35% de los votos, el mayor porcentaje en los últimos tiempos para el PJ), Matías Lammens aparece como un precandidato lógico para el kirchnerismo. Hace algunos meses, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación dijo que estaba concentrado en la gestión, pero confesó que tenía “el ojo puesto” en la Ciudad.

Leandro Santoro, el dirigente de origen radical que encabezó la lista del Frente de Todos en las últimas elecciones legislativas, también aparece como un candidato natural dentro del espacio, ya que varios sondeos lo ubican como el que más mide de la oposición en CABA. Los últimos comicios dejaron bien parado al diputado nacional, ya que cosechó el 25% de los votos en un distrito que suele ser esquivo para el kirchnerismo. “Deberíamos tener un candidato que sea el que mejor mida en cada lista; que ninguno hable mal del otro; dejar de hablar del pasado y empezar a hablar del futuro; y entender que la situación es muy frágil”, sostuvo Santoro en una entrevista radial. Todavía no hizo pública su candidatura, pero será difícil que no compita, aseguran desde su entorno. Cercano a Alberto Fernández, de quien se definió como su amigo, aumentó sus diferencias con su gestión a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Mariano Recalde, representante de La Cámpora, también podría ser candidato del Frente de Todos en la Ciudad. El senador nacional fue candidato a jefe de gobierno porteño por el kirchnerismo en 2015, pero quedó en tercer lugar detrás de Lousteau y Rodríguez Larreta. En el camporismo creen que si hay PASO en la Ciudad, será como mucho entre dos candidatos, y en ese caso lo ven a Recalde como el promovido por Cristina Kirchner, contra uno más cercano al “albertismo”, que podría ser Santoro o Lammens.

Los otros aspirantes

Ramiro Marra, Vanina Biasi, Jorge Adaro y Nito Artaza

El “efecto Milei” puede dejar bien posicionado a La Libertad Avanza en las próximas elecciones porteñas. El precandidato único a jefe de gobierno de este partido será Ramiro Marra, actual legislador de la Ciudad y consultor en finanzas. Los antecedentes de esta nueva fuerza avalan los pronósticos optimistas: con Milei como primer candidato a diputado nacional, esta lista fue la tercera más votada en los últimos comicios legislativos con cerca del 17% de los votos, y así el ahora candidato a presidente llegó al Congreso.

Otra fuerza que aspira a crecer en las próximas elecciones porteñas es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-Unidad). Como ya es costumbre en esta fuerza, son dos los precandidatos que competirán en las PASO, cada uno representando a distintos partidos que integran esta coalición. Vanina Biasi, trabajadora no docente de la Universidad de Buenos Aires, será la postulante del Partido Obrero. Jorge Adaro, maestro de escuela primaria en un establecimiento en Villa Soldati y dirigente del sindicato de docentes Ademys, competirá en representación de Izquierda Socialista.

Por último, el actor y cómico Nito Artaza también anunció que quiere disputar la jefatura de Gobierno porteña. Se presentará por su partido Cambio Popular, que el jueves pasado firmó una alianza con Libres del Sur de la Ciudad y, la semana que viene, lo haría con dos partidos más, según le contó a Infobae. Ante la consulta de si piensa participar de las PASO de alguna de las alianzas en carrera, respondió: “No vamos a competir dentro de otro espacio. Queremos estar un poco más libres de condicionamientos y compromisos de los dirigentes del frente”.

