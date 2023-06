La interna del PRO tensiona el armado de listas y se espera que haya PASO en todo el territorio bonaerense

Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santiili, Patricia Bullrich y Néstor Grindetti

En Juntos por el Cambio (JxC) son cada vez más los dirigentes que coinciden en que la pelea presidencial entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich les recuerda a la histórica interna que protagonizaron en 1988 Carlos Saúl Menem y Antonio Cafiero. Una de las similitudes es que la puja electoral entre el ex Presidente y el ex gobernador bonaerense fue la primera vez que el peronismo eligió a su candidato en una interna. Si bien Cambiemos nació de una PASO entre Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz, en la oposición hay consenso en torno a que la interna que enfrenta a los referentes del PRO es “muy competitiva”. Además, otro punto común con la elección entre los peronistas es el despliegue territorial y partidario que el partido amarillo está motorizando de cara las primarias del 13 de agosto.

La tensión entre Larreta y Bullrich consolidó la polarización al interior de la coalición. El jefe de Gobierno y la titular del PRO en uso de licencia se mueven como imanes que intentan adherir a la mayor cantidad de dirigentes de los otros socios de JxC: la UCR, la Coalición Cívica, el peronismo republicano y las expresiones liberales. Esa dinámica se ve reflejada por estas horas en el armado de las listas legislativas.

A 23 días del plazo legal para la presentación de candidaturas, en JxC no hay acuerdo acerca de la posibilidad de llegar a las PASO con listas de unidad. La provincia de Buenos Aires, que funciona como termómetro político del país, ilustra esa situación.

La interna de JxC por el armado de las listas

Diego Santilli y Néstor Grindetti competirán en una PASO para disputar la gobernación bonaerense contra Axel Kicillof

Al definir que irá con un candidato a jefe de Gobierno en Ciudad, el PRO logró cierto orden interno. Jorge Macri resultó el elegido el martes pasado. En tanto en provincia, el partido amarillo resolvió ir a una PASO, en la que cada uno de los presidenciables del espacio llevará su propio candidato a gobernador. El representante de Rodríguez Larreta es Diego Santilli, mientras que Bullrich decantó por Néstor Grindetti, intendente de Lanús.

“La decisión es competir”, refuerzan en la mesa política de Santilli. Es un mensaje que alcanza a la categoría de gobernador, pero también a las intendencias y a las listas legislativas. El PRO llegará a las PASO con dos boletas separadas no sólo para gobernador, sino también a diputados nacionales, legisladores bonaerenses y a intendente. Así se replicará en los 135 municipios de la provincias. Aunque puede haber algunas excepciones en los distritos que los presidenciales juzguen como “neutrales” o “equidistantes”. Son los casos de General Pueyrredón, gobernado por Guillermo Montenegro, y de Vicente López, cuya intendenta a Soledad Martínez -del círculo de Jorge Macri-.

Esa definición obliga al PRO a acelerar el armado de un reglamento electoral para establecer cláusulas y detalles para la confección de las listas. En ese reglamento se fijarán pisos mínimos de votos para participar del reparto de bancas, franjas y porcentajes de representación. Además del cupo de género para la fusión de las litas luego de las PASO.

Según pudo saber Infobae, tanto en el santillismo como en el grindettismo hay cierto acuerdo para que se vuelva a aplicar el reglamento que JxC usó en la interna de 2021, en las elecciones PASO que enfrentó al propio Santilli contra el radical Facundo Manes. Gridetti, por aquel entonces jefe de campaña del ex vicejefe de Gobierno porteño, fue uno de los actores claves para diseñar esas reglas. Lo hizo junto a Maximiliano Abad, legislador radical que fue uno de los principales armadores políticos de la candidaturas legislativa del neurocientífico.

Acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, Roy Cortina lanzó su candidatura a diputado nacional

Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires se espeja en la Ciudad. Hay pocos lugares de poder para repartir entre muchos actores políticos de JxC. “No hay espacio para todos”, anticipa un referente del PRO al que consultó Infobae. Atento a esa jugada, Roy Cortina, legislador socialista de JxC y cercano a Rodríguez Larreta, se lanzó ayer como candidato a diputado nacional. Lo hizo en un evento en la confitería La Ideal, que juntó al jefe de Gobierno, a Martín Lousteau, funcionarios larrestistas, legisladores de Vamos Juntos y personalidades del arte. Algo similar había hecho Oscar Moscariello, líder del Partido Demócrata Progresista, alineado con Bullrich. El ex dirigente de Boca Juniors puja por una banca en el Congreso, mientras que dará su sello partidario para la candidatura a jefe de Gobierno de Ricardo López Murphy.

La UCR, Carrió y Pichetto exigen listas de unidad

De todos modos, un grupo de intendentes y dirigentes de JxC insisten en la necesidad de llegar a una síntesis. Un sector de la UCR, encabezado por el propio Abad, así como la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el Encuentro Republicano de Miguel Ángel Pichetto insisten en que deben llegar a la PASO con listas legislativas de unidad. Es un escenario que en el PRO descartan. Y producto de la dinámica política que le imprime a la coalición la interna entre Larreta y Bullrich, el resto de los socios conocen que será difícil esa hipótesis.

Como presidente de la UCR bonaerense, Abad le hizo saber al PRO y al resto de los partidos que si no se llega a la unidad, la semana que viene él acelerará las reuniones con los intendentes del radicalismo y tomará una definición. De hecho, como contó Infobae, los radicales tendrán la Convención partidaria de la provincia este sábado. Tendrá lugar en Coronel Suárez. Luego, la Convención nacional será el 12 de junio. En el PRO deslizan que seguirán de cerca ambos eventos políticos y que a mediados de mes buscarán llegar a una acuerdo para definir los candidatos a vicepresidente y a vicegobernador. Es que tanto Larreta-Santilli como Bullrich-Grindetti desean que sus compañeros de fórmula sean dirigentes del partido centenario.

Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli REUTERS/Tomas Cuesta

De todos modos, la Convención radical no define candidaturas. Sólo fija la política de alianzas y detalles del programa de gobierno que suscribirán. “Es indistinto la Convención. Patricia va a definir a su candidato a vicepresidente en las próximas dos semanas”, aseguró un operador político bullrichista en diálogo con este medio. Bullrich sostiene que su compañero de fórmula será de la UCR. El larretismo, en cambio, es más cauto. Cerca del jefe de Gobierno indican que esperarán a que suceda Convención.

En provincia de Buenos Aires, Santilli está a favor de una fórmula mixta. Tiene diálogo tanto con Abad como con el ala de Evolución Radical, sector que lidera Lousteau a nivel nacional. A su vez, la dirigente evangelista Cynthia Hotton ayer se autoproclamó, en un acto en La Plata junto a Santilli y a Larreta, como candidata a vicegobernadora del diputado nacional larretista. En el santillismo lo consideran improbable, aunque pretenden que la dirigente permanezca dentro de su esquema.

Diego Santilli, Maximiliano Abad, Silvia Lospennato y Daniela Reich presentes en el lanzamiento de Segundo Cernadas, candidato a intendente de JxC en Tigre

En este contexto, el miércoles hubo una cena en Tigre de alto contenido político. Fue en un evento que funcionó como lanzamiento de campaña de Segundo Cernadas, candidato a intendente de ese municipio. La comida se hizo en un elegante salón de esa localidad y hubo cerca de 500 dirigentes bonaerenses presentes. Buena parte de esos referentes son cercanos al santillismo, aunque algunos buscan hacer equilibrio a medida que se acercan las definiciones. Cernadas enfrentará en la PASO opositora al monzonista Nicolás Massot, impulsado por el bullrichismo.

Dentro de los invitados sobresalió la presencia de Santilli, Abad, los intendentes Gustavo Posse (San Isidro), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Sebastián Abella (Campana); la diputada nacional larretista Silvia Lospennato; el ex legislador porteño y armador político del santillismo, Agustín Forchieri; Hotton; la legisladora y presidenta del PRO bonaerense, Daniela Reich; el legislador y dirigente cercano a Ritondo, Alex Campbell. En tanto, estuvieron participaron dirigentes territoriales del PRO como Mariano Castagnaro (Escobar), Lucas Delfino (Hurlingham), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), y Guillermo Viñuales (Lomas de Zamora).

Entre lomo desmechado con papas y vino tinto, la cena de lanzamiento de Cernadas ofreció un espacio en el que los dirigentes opositores aprovecharon para tener conversaciones y hacer fotos de tono electoral. Una de ellas fue la que unió a Cernadas con Santilli y Abad. También hubo un diálogo entre Santilli y el radical Posse, así como también con Hotton. “De este evento sale el gobernador y vicegobernador”, bromeó un intendente amarillo alineado con el larretismo.

Grindetti acelera las negociaciones con Ritondo

Néstor Grindetti y Cristian Ritondo (Nicolás Stulberg)

Mientras tanto, Grindetti avanza con la construcción política de su candidatura y su armado territorial. El legislador Adrián Urrelli, histórico dirigente grindettista, es su principal operador político en territorio. También contribuye en ese trabajo Gustavo Vélez, dirigente cercano al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca. En tanto Patricio Hernández y Rodríguez Lugones se ocupan de la estrategia y comunicación política de la campaña.

El intendente de Lanús no definió quién será su candidato a vicegobernador. Ve con buenos ojos a que sea un dirigente radical. También tiene buena relación con Abad. No obstante, en su equipo deslizan a que esperarán a la Convención de la UCR para dar a conocer la decisión. De igual modo, Grindetti no descarta que su compañero de fórmula pueda ser otro referente del PRO. “No descartamos ningún escenario”, explican en su mesa política.

Néstor Grindetti y Patricia Bullrich en una recorrida en Escobar

Ayer a la tarde, Grindetti hizo una recorrida por Escobar junto a Patricia Bullrich. El fin de semana volverán a mostrarse juntos en una nueva visita al conurbano bonaerense. A la par, Grindetti acelera las negociaciones políticas para integrar a Ritondo a su armado. “Nosotros le vamos a garantizar el lugar a la gente de Cristian”, desliza un dirigente que frecuenta al intendente de Lanús. Ambos están en contacto permanente, no sólo por su amistad y vínculo político, sino porque, además, los dos son dirigentes del Club Independiente. A su vez, Urrelli articula puentes con operadores ritondistas como Martín Yeza, intendente de Pinamar, el diputado nacional Alejandro Finnochiaro, el legislador Alex Campbell y el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano.

La semana pasada, el ritondismo aprovechó la presentación del nuevo libro de Alex Campbell para mostrar una foto de unidad. El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados cuentan con un centenar de dirigentes a lo largo de la provincia y aspira a insertar a su armado en el dispositivo bonaerense de Grindetti.

Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Alejandro Finnochiaro y Mario Markic en la presentación del libro del legislador Alex Campbell

Al mismo tiempo, Grindetti mantiene contacto fluido con Joaquín De La Torre y Javier Iguacel, los otros dos referentes que aspiraban a ser candidatos a gobernador de la presidenta del PRO en uso de licencia. El intendente de Lanús sostiene que mantendrá a todos dentro de su esquema. Por estos días, sus equipos técnicos, de los que participan dirigentes como Gabriel Sánchez Zinny, Roberto Gigante y Carlos Walter, comienzan a articular contactos con asesores de los equipos de Iguacel y De La Torre.

Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín De La Torre

