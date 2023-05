Horacio Rodríguez Larreta: “Voy a ser el primer presidente que es economista”

Larreta fue cuestionado por el beso que le dio a Bullrich en Córdoba

A menos de un mes del cierre de las listas electorales que presentará cada partido para participar en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Horacio Rodríguez Larreta analizó el clima de la competencia política que lleva contra Patricia Bullrich por el sillón presidencial. Asimismo, el político proyectó: “Voy a ser el primer presidente que es economista”.

Lejos de que el panorama se descomprima, tras la decisión de la líder del ala dura del frente de presentar sus propios candidatos a gobernador e intendentes, el jefe de Gobierno porteño decidió seguir el mismo camino que su competidora electoral. Por otro lado, el representante de la Ciudad descartó una pelea con Bullrich al mencionar: “No me vas a encontrar nunca criticando a alguien de Juntos por el Cambio. No creo en los agravios, no creo en las peleas, soy alguien del hacer”.

Incluso, Larreta apostó por la unidad dentro del partido al asegurar: “Tenemos un plan dentro de Juntos por el Cambio, yo personalmente me involucro mucho” y agregó que “ese plan después está a disposición de todos, no es que cada uno tiene su plan”. Sin embargo, Larreta se diferenció del resto de los candidatos al sostener: “Voy a ser el primer presidente que es economista, lo cual para mi, dada en la situación actual es un valor”.

Durante una entrevista para el programa “Una vuelta más”, de TN, el dirigente político evitó sobre las internas dentro del PRO y prefirió centrarse en la campaña electoral que ya puso en marcha. “Me estoy preparando para gobernar y mucho”, resaltó al contar que incrementó su trabajo con las provincias y que comenzó a estudiar el sistema de estabilización de la inflación que aplicaron en Israel.

Larreta anunció que Jorge Macri será el candidato único del PRO a jefe de Gobierno porteño en las PASO

“Me meto en los detalles, en los números, participo en la elaboración de cada plan. Primero porque soy responsable y, segundo, porque el desafío de cambio en Argentina es enorme. Necesitamos un cambio muy profundo y hay que involucrarse”, planteó. Por este motivo, expuso que el trabajo en la capital era su carta de presentación al autodescribirse: “Yo me defino como alguien de acción, de hacer, de resolver problemas, de transformación. No hay nadie que no reconozca la enorme transformación que llevamos en la Ciudad de Buenos Aires en todos estos años”.

En cuanto a la definición de Jorge Macri como el candidato único del PRO para ocupar el mando en la Capital Federal, el precandidato a presidente explicó por qué en la provincia de Buenos Aires, tanto él como la ex ministra de Seguridad, tendrán opciones propias. “La gran diferencia entre la capital y la provincia es que (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) no hay candidatos de otros partidos, no es comparable”, argumentó sobre la decisión de que haya una sola propuesta en CABA.

“Yo hace dos meses me comprometí a que iba a trabajar para que el PRO tenga en la Ciudad a un candidato único. Lo dije y lo cumplí”, destacó el jefe de Gobierno porteño al manifestar que los resultados de las encuestas que se realizaron en mayo fueron el factor determinante, para que el ministro de Gobierno de Larreta sea el caballo de batalla del sector dentro de Juntos por el Cambio. “Jorge tenía mejor intención de voto, Fernán (Quirós) tiene muy buena imagen también y, ante los datos, Fernán tomó la decisión de tomar un paso al costado y que Jorge sea el único”, esclareció.

Larreta junto a Suárez y Cornejo en su campaña por extender sus vínculos al interior del país

Sobre la pelea por la gobernación de la provincia que históricamente es considerada como un territorio con mayor tendencia a votar al peronismo, Larreta no bajó los brazos al recordar la victoria de su candidato a gobernador, Diego Santilli, en las últimas elecciones contra la dirigente del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz, como fruto de la estrategia encarada en la interna con Facundo Manes. “En la provincia ya fuimos a unas PASO y funcionó muy bien, gracias a una competencia sana. Ganamos la elección que seis meses antes nadie imaginaba que íbamos a ganar”, remarcó al mencionar que fue fruto del aglutinamiento que se hizo con los votos que había obtenido el neurocientífico en las primarias.

Por otro lado, el precandidato fue consultado acerca de cómo cree que podría darse la transición de gobierno, si llegara a ganar las elecciones en octubre. “Si miro los antecedentes de colaboración, no soy muy optimista, pero no importa, ojalá me equivoque”, manifestó en referencia a la negativa de Cristina Kirchner a entregarle el bastón presidencial a Mauricio Macri en 2015.

“Es difícil ser optimista porque con un presidente que termina agraviando, insultando, echándole la culpa al otro, con esa actitud es difícil ser optimista, pero si yo gano la elección va a estar toda la predisposición para hacer una transición lo más rápida y ordenada posible”, prometió Larreta. Sin embargo, el jefe de Gobierno expresó que no quería meterse en peleas al explicar: “Esta historia de la Argentina en donde el que no piensa como yo es un enemigo y hay que matarlo, yo no creo en nada de eso. Creo en la acción, en el cambio, en la transformación, en la esperanza para la Argentina”.

