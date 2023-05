La estrategia de JxC tras el discurso de Cristina Kirchner: Bullrich busca polarizar y Larreta apuesta a no confrontar

Cristina Kirchner habló ante una multitud en Plaza de Mayo (AP)

En la previa al acto de Cristina Kirchner, el arco político tenía expectativas respecto a su discurso. Algunos con desdén o rechazo. Otros, en cambio, tenían la ilusión de que diera alguna señal política sobre el armado electoral del Frente de Todos. En menos de 30 días será la presentación de listas ante la justicia electoral. El Gobierno aún no dio indicios sobre su candidato a presidente. Sólo se conoce que la Vicepresidenta y el jefe de Estado, Alberto Fernández, no se postularán. Para la oposición no es indistinta la táctica que adopte el oficialismo. Aunque confíen en su estrategia, saben que las negras también juegan.

Pero no hubo definiciones ni detalles. CFK habló durante una hora sobre los que consideró como hitos de la gestión de Néstor Kirchner y la suya, volvió a cruzar a Mauricio Macri y, sin nombrarlo, a Javier Milei. Lanzó dardos contra la oposición en general, cuestionó al FMI y al Poder Judicial. “Es el pasado”, respondió un armador bullrichista, ante la consulta de Infobae sobre el discurso.

En Juntos por el Cambio (JxC) hay visiones encontradas sobre la alocución y respecto al rol que le asignan a ella de cara a la contienda electoral. “Va a elegir al candidato a dedo y cuanto más K sea, mejor para Patricia”, analizó un dirigente bonaerense cercano a Bullrich, una de las presidenciables del PRO. En la mesa política de la ex ministra de Seguridad conciben que con un candidato oficialista asociado al perfil de la ex presidenta, “nosotros podemos sacar ventaja”.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, presidenciables del PRO (Télam)

En el mundo político de Horacio Rodríguez Larreta, en cambio, el paradigma es distinto. El alcalde porteño no tiene intenciones de tender puentes con el kirchnerismo, pese a su discurso de apostar al “consenso amplio”. No obstante, su estrategia es no confrontar con la Vicepresidenta, así como tampoco con Milei -que suele ser detractor del larretismo.

“Horacio no le va a pegar a nadie. Nosotros nos vamos a mantener enfocados en nuestras propuestas, responderle ni a Patricia ni a Alberto ni a nadie”, enfatizan en el dispositivo político que asesora al jefe político de la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, esta semana Larreta salió al cruce del Presidente. Fernández relacionó al jefe de Gobierno con la muerte de René Favaloro. “Fue una canallada”, consideró Larreta. “Alberto cruzó un límite y a Horacio le salió genuinamente responderle”, buscaron relativizar en su staff de campaña.

Pese a su estrategia de no confrontación, los operadores larretistas también creen que un candidato K del oficialismo puede beneficiar las chances presidenciales del jefe de Gobierno. “El kirchnerismo siempre va a ser un límite para nosotros”, argumentan en el búnker del larretismo.

Bullrich cruzó a Cristina Kirchner

De todos modos, Rodríguez Larreta decidió no pronunciarse públicamente sobre el discurso de esta tarde de la vicepresidenta. Quienes sí recogieron el guante fueron Bullrich y Macri. “Lo que comenzaron hace 20 años termina así: con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarles la cara a los argentinos, que lloran todos los días”, cuestionó la presidenciable del PRO.

En una parte de su disertación, Cristina apuntó contra Macri. “A pesar de los errores o diferencias, este Gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Mauricio Macri. No tengo dudas”, aguijoneó CFK. Mientras la vicepresidenta hablaba, el ex mandatario retuiteó un gráfico del economista Fernando Marull, en el que muestra que, supuestamente, la falta de dólares no es por la deuda con el FMI. “¿Y ahora?”, interpeló el fundador del PRO.

“Siempre que el kirchnerismo sale con el “ah, pero Macri”, Mauricio gana centralidad”, sostuvo ante este medio un dirigente que frecuenta al ex Presidente. “Cristina no nombra nunca a Larreta y casi nunca a Patricia, sólo apunta contra Mauricio porque es el líder de la oposición”, completó la misma fuente. En el macrismo, a su vez, evalúan que la ex Presidenta “perdió influencia” en el peronismo.

El tuit de Mauricio Macri mientras hablaba Cristina Kirchner en Plaza de Mayo

Cada vez que habla en público o en privado, Macri choca contra el kirchnerismo. “Mauricio necesita la grieta para sostener su discurso”, cuestionó un dirigente del círculo larretista. “La gente se hartó de la pelea política, en esta elección no es por ahí”, insistió. En esa línea, en la mesa política del jefe de Gobierno hay molesta porque consideran que el Presidente “está jugando para Patricia”. Rodríguez Larreta opta por mantener un perfil propio. En su equipo político sostienen que “a Patricia la perjudica estar tan pegada a Mauricio”.

Por su parte, desde el radicalismo decidieron salir al cruce de CFK. Si bien se mantienen alejados de posicionamientos “duros” como los que exhibe el ala Halcón del PRO, para la plana mayor de la UCR es “clave” diferenciarse de la vicepresidencia. “Hay que marcar que ella encarna la decadencia de la Argentina”, subrayó un boina blanca histórico ante Infobae.

Gerardo Morales tuiteó contra la vicepresidenta.

“Acto patético de @CFKArgentina. No se hace cargo de su gobierno, hace un uso arbitrario de la historia reciente para caer parada”, sostuvo vía Twitter Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y candidato a presidente de la UCR, y sentenció: “Ella caerá parada en su imaginación, pero el pueblo se hunde en la realidad”. En sintonía, Martín Lousteau, senador nacional y candidato a jefe de Gobierno porteño, opinó en Twitter que “la Vicepresidenta sigue sin hacerse cargo de sus errores del pasado, ni del presente desastroso que le está dejando su gobierno a todos los argentinos”.

