Diputados comenzó a analizar más de 50 proyectos para ampliar las licencias parentales

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados donde comenzaron a analizarse 52 proyectos de ley

Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados comenzó a analizar hoy 52 proyectos relacionados con las licencias por maternidad y paternidad, y las tareas de cuidado.

Al inicio de la reunión, la diputada oficialista Vanesa Siley, presidenta de la comisión de Trabajo, explicó que por cuestiones metodológicas y de técnica legislativa no es posible abarcar con una única ley todas estas problemáticas, por lo que adelantó que se comenzará con las licencias y las modificaciones que implica en las leyes de Contrato de Trabajo, de asignaciones familiares, de la ANSES y otras normas particulares como la de trabajadoras de casas particulares y trabajadores agrarios. Los cuidados comunitarios (por ejemplo, cocineras de comedores comunitarios) y sistema de cuidados (por ejemplo, cuidadoras domiciliarias) se tratarán en proyectos por separado.

“Si nos encontramos con tantos proyectos de ley es porque los diputados nos hacemos eco de las demandas de la sociedad”, señaló Siley. En la misma línea, la diputada Marisa Uceda (Frente de Todos) coincidió en que la cantidad de proyectos presentados por todas las fuerzas políticas muestra que “hay un debate que ya está saldado: todos creemos que la ley actual de contrato de trabajo en lo que respecta a las licencias debe ser reformada”.

Entre las iniciativas se destaca la que fue anunciada por Alberto Fernández durante la apertura de sesiones legislativas de 2022 y su posterior presentación el Día Internacional del Trabajador junto a la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la titular de PAMI, Luana Volnovich.

Presentación del proyecto del Ejecutivo en mayo de 2022

Bautizado con el lema “Cuidar en Igualdad”, la propuesta eleva de manera progresiva hasta 126 días la licencia por nacimiento de hijos para las madres, mientras que para los padres sube a unos 15 días durante el primer año de la ley y 30 días en el segundo, hasta emparejar a 90 días durante un período de 8 años. Esta ampliación, además, incluye más licencias para personas no gestantes y por adopción (pasará a ser de 90 días a 4 años de entrada en vigor la norma), en el marco de la creación de un “sistema integral de cuidados con perspectiva de género” (Sinca).

La diputada de Evolución Carla Carrizo recordó que el tema atravesó a diferentes gobiernos durante los últimos 18 años. “En 2005, hubo 16 proyectos, un dictamen, pero no llegó al recinto. En 2011, hubo media sanción del Senado, tuvimos dictamen, pero no llegó al recinto. En 2013, 23 expedientes, logramos dictamen, no tuvimos recinto. Creemos que esta tiene que ser la oportunidad para llegar al recinto”, detalló.

“A las mujeres nos contratan menos y nos contratan en trabajos menos productivos porque las tareas de cuidados recaen principalmente en las mujeres. No puede seguir siendo una contradicción el crecimiento laboral con el deseo de maternar. Argentina se merece tener una legislación laboral de avanzada. Tenemos que garantizar el acceso al empleo a hombres y mujeres en igualdad de condiciones”, dijo Uceda.

Algunas potenciales puntos de desacuerdo fueron señalados por la diputada del PRO Silvia Lospennato quien señaló que “el problema con las licencias lo tienen los que tienen 0 días de licencia: los autónomos, los monotributistas y los informales”.

“Pero por algún lado hay que empezar. Es un primer paso que es necesario hacer pero tenemos que tener mucha seriedad. Y para eso tenemos que despejar algunos temores. Tenemos que pedir un informe a la Oficina de Presupuesto y se tiene que ver que este no es un enorme impacto fiscal inabordable”, explicó.

Sobre ese punto, explicó que “el 62% de las mujeres que trabajan en la informalidad trabajan en las micropymes de menos de cinco personas” y por eso es necesario ser claros sobre cómo serán los mecanismos de reemplazo para los trabajadores que tomen licencia.

“Va a ser muy importante para las pymes. Tiene que ser ágil y no tiene que implicar un sobrecosto. Una micro pyme que produce con cinco empleados no puede producir lo mismo con cuatro o con tres”, sintetizó.

Sobre el final de la reunión, Vanesa Siley adelantó que la semana que viene se presentará un primer borrador confeccionado en base a los puntos de coincidencia entre todos los proyectos para poder avanzar con el debate.

