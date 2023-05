Cuánto dinero gastaron las principales fuerzas en publicidad política en Google para las elecciones provinciales de este domingo

Las elecciones provinciales, que reconfiguran el poder a nivel federal y, además, son la antesala de las PASO, tuvieron su apuesta de campaña en Internet. Las principales fuerzas políticas de Salta, La Pampa y Tierra del Fuego, que definirán hoy quiénes serán sus candidatos a gobernador y el resto de los cargos provinciales, desembolsaron casi $15 millones para pautar en Google, que incluye propaganda y posicionamiento tanto en el buscador como en YouTube y la red de Display de avisos.

La provincia norteña fue la que mayor cantidad de publicidad política registró durante la campaña en esas plataformas. Por su parte, pese a tener uno de los padrones más pequeños del país, los candidatos que disputan las elecciones en el distrito patagónico gastaron más fondos en los sitios del buscador que los que postulantes que hoy compiten en La Pampa, la otra provincia que elige este domingo quien la gobernará por los próximos cuatro años. Los comicios en Tucumán y San Juan fueron suspendidos esta semana por la Corte Suprema, pero los candidatos provinciales también habían desembolsado millones en publicidad política en Google para impulsar sus campañas.

Los datos fueron descargados y procesados por Infobae del Centro de Transparencia de Publicidad Política de Google, una herramienta presentada la semana pasada en el país para darle más transparencia a los anuncios con contenido político publicados en su buscador, la plataforma YouTube y los avisos de su red de Display en otros sitios. La iniciativa permite a las personas conocer quién está pagando por cada anuncio, ya sea una organización o un individuo, y la inversión realizada en cada uno, entre otros detalles. El informe se actualiza diariamente y es de acceso libre y gratuito.

Te puede interesar: Google anunció una nueva herramienta para monitorear la publicidad política en el país

Salta

En la provincia salteña, donde Gustavo Sáenz buscará su reelección en la gobernación al frente de una alianza variopinta, el principal anunciante en las plataformas de Google fue el candidato radical Miguel Nanni y actual diputado nacional de Juntos por el Cambio. Con 116 avisos desde principios de año, a través de la agencia de publicidad Quarq SAS, desembolsó hasta el martes último en total una cifra que fue de entre 1,6 millones y de $3,5 millones. El Centro de Transparencia Publicitaria de Google no publica montos exactos de cada aviso, sino que informa un rango presupuestario de su costo, cuyos montos varía según entre un mínimo y máximo aproximado. El legislador radical que lleva como candidata a la vicegobernación a la diputada nacional de PRO Virginia Cornejo recibió respaldos de los dos principales candidatos presidenciales: por una lado la visita de Patricia Bullrich y por el otro, mensajes de apoyo de Horacio Rodríguez Larreta.

Avisos pautados en Google por el candidato de Juntos y de Avancemos

El Frente Avancemos, que lleva como candidato al diputado nacional Emiliano Estrada, le sigue entre las fuerzas políticas con mayor monto pautado en Google este año en Salta, un distrito con más de 1 millón de electores habilitados. El inmediato competidor de Sáenz en esta provincia, donde no se hicieron Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), desembolsó casi $3 millones en 103 avisos. El ex subsecretario de Relaciones con las Provincias en el Ministerio del Interior, encabezado por Eduardo “Wado” De Pedro, lidera también una alianza ecléctica donde coinciden el kirchnerismo con referentes identificados con el ex diputado conservador Alfredo Olmedo y con Javier Milei.

En cuarto lugar se ubica el Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda MST-PO, con 18 avisos por un monto máximo en total de $465.000. Claudio Plá es su candidato a gobernador local. En total, las distintas fuerzas políticas pagaron en Salta - que representa un 4% del padrón nacional - un total de 284 anuncios en las plataformas de Google por casi $7 millones.

Pese a perfilarse como el favorito para seguir al frente de la provincia norteña, el gobernador Sáenz, estrecho aliado de Sergio Massa, no aparece en el Centro de Transparencia de Google con avisos pagos. Se presenta por la Alianza Gustavo Gobernador, integrada por los frentes Unidos por Salta, Vamos Salta y País.

Tierra del Fuego

La izquierda es una de las principales anunciantes en las plataformas de Google en el distrito fueguino, según los datos del Centro de Transparencia. El Partido Obrero en el orden nacional pautó 371 avisos por un valor máximo de $15.000 cada uno, lo cual implicó - al menos hasta el martes último - una inversión de $5,5 millones. Integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), lleva como candidata a Zulma Fernández.

Le sigue el partido Somos Fueguinos con 41 avisos por $2,4 millones, que lleva al binomio Chispita Fadul y Ricardo Garramuño para competir la intendencia de Ushuaia, el municipio capitalino.

Algunos de los avisos políticos pautados en Google para la campaña de Tierra del Fuego

El PRO - que esta provincia de 148.000 electores va dividido reflejo de la interna del partido a nivel nacional - pautó 55 anuncios para promocionar al actual diputado nacional Héctor “Tito” Stefani y demás cargos provinciales. El candidato invirtió un rango de dinero que arranca en $15.000 por aviso, con un monto máximo total de gasto de $945.000 en lo que va del año. Rodríguez Larreta viajó a la provincia a acompañar su candidatura y grabó varios videos en apoyo al Pro fueguino.

Forja, el partido del actual gobernador, Gustavo Melella, figura en la base de avisos de Google con anuncios que promueven su reelección por un total de $480.000. El espacio que lleva su candidatura, Unidos Hacemos Futuro, pagó otros 44 avisos por un máximo en el rango convertido que llega a $720.000. Esta alianza conformada para estas elecciones promociona también a los intendentes de Río Grande, Martín Pérez; Ushuaia, Walter Vuoto; y Daniel Harrington de la localidad de Tolhuin, que también buscarán ser reelectos en sus municipios.

Melella, favorito en estas elecciones fue electo por Forja, una alianza de radicales K en su origen, que luego logró construir una buena relación con el presidente Alberto Fernández, y es aliado del actual oficialismo nacional. La provincia fueguina representa el 0,54% del padrón nacional.

En monto invertido, luego se ubica el Movimiento de Integración y Desarrollo, que integra la alianza Juntos, pero que en esta provincia lleva candidatos por separado. El MID financió avisos del sector que lleva al senador nacional de la UCR Pablo Blanco como aspirante a la gobernación, y a Federico Frigerio, de vice. Pagó 86 avisos por un total de $285.000, según lo que figura en el Centro de Transparencia de Google, al martes 9 de mayo.

La ex gobernadora peronista Rosana Bertone va de candidata a legisladora provincial, por el espacio Unidad y Reconstrucción, que lleva a Paula Gargiulo para concejal, quien aparece como la anunciante de 5 avisos por un monto máximo de $120.000, siempre según los datos publicados por Google en su sitio de Transparencia de publicidad política.

En total, en esa base de datos quedaron registrados 765 avisos políticos en el marco de la campaña para las elecciones provinciales, por una suma de $4,7 millones.

La Pampa

Los anuncios de La Pampa los encabeza Martín Berhongaray, candidato de la Unión Cívica Radical (UCR) que se impuso en las PASO del 13 de febrero pasado e intentará impedir la reelección del actual gobernador peronista Sergio Ziliotto. El postulante radical - que lidera la fórmula de Juntos por el Cambio - pautó a su propio nombre 225 avisos en las plataformas Google por $2,7 millones durante 2023, según los datos analizados por Infobae en la base de anuncios publicitarios de la empresa del buscador. Por ejemplo, promocionó una imagen suya con el lema “El futuro es ahora” que ya fue visto 2 millones de veces en la provincia.

El comité provincial de la UCR también desembolsó $165.000 en 64 avisos. En favor de la candidatura de Berhongaray, actual diputado nacional, figuran también avisos de Primero La Pampa por $165.000.

Avisos de distintos candidatos para las elecciones de La Pampa en Google

Detrás de Berhongaray aparece el Frente Justicialista pampeano, que responde al gobernador Ziliotto, que registró 73 anuncios por un total estimado superior al millón de pesos. El Partido Obrero también invirtió cerca de un millón de pesos para promocionar la candidatura del dirigente estatal Luciano González Cabiati con 68 anuncios en la plataforma, que se desembolsaron desde la estructura del partido nacional.

En total, en La Pampa, los avisos electorales en las plataformas de Google fueron 481 avisos por $3.180.000, en lo que va del año al martes pasado, de acuerdo al Centro de Transparencia de Publicidad Política.

Elecciones suspendidas, pero con publicidad

Los comicios en Tucumán y San Juan fueron suspendidos por un fallo de la Corte Suprema que le hizo lugar a medidas cautelares de la oposición que cuestionaban la reelección de Sergio Uñac como gobernador de la provincia cuyana, y de Juan Manzur como vicegobernador de la norteña. Pero como sus candidaturas ya habían sido lanzadas con anterioridad, desembolsaron millones en publicidad política en Google para impulsar sus campañas.

El Partido Justicialista tucumano arrasó entre los auspicios en Google para los usuarios de esa provincia. La candidatura de Osvaldo Jaldo acumula 80 avisos durante 2023 por más de $6 millones, según los datos que analizó Infobae. Los anuncios más promocionados por el actual vicegobernador son spots publicitarios donde aparece tanto él como la diputada nacional Rossana Chahla, candidata a intendente de la ciudad de San Miguel.

La fórmula kirchnerista tucumana que tiene como candidato a vicegobernador a Manzur fue suspendida esta semana por la Corte Suprema porque el máximo tribunal sostiene que su postulación no se ajusta a la constitución provincial ya que se trataría, en caso de ganar los comicios, en su quinto mandato consecutivo en el Poder Ejecutivo provincial. Manzur renunció a su candidatura el jueves a la noche, después que la Corte le rechazara a la Provincia un recuerdo que había presentado contra la cautelar, pero las elecciones provinciales fueron pospuestas.

Muy detrás del kirchnerismo, el Partido por la Justicia Social, que representa a Juntos en la provincia, realizó publicidad en Google por $650.000. Fueron 76 anuncios, prácticamente la misma cantidad que su rival, pero con casi diez veces menos cantidad de dinero invertido en esa plataforma. Los anuncios más promocionados están vinculados a la Intendencia de Tucumán, que responde al actual intendente y candidato a vicegobernador, Germán Alfaro. También aparecen videos de la dirigente opositora Beatriz Ávila, que se postula para gobernar la capital, San Miguel.

Un paso por detrás de las dos principales fuerzas aparece el Frente de Izquierda. El Partido Obrero dispuso la promoción de 32 anuncios en la provincia, que lleva al dirigente Martín Correa como candidato a gobernador por la alianza del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), que también forma parte de esa alianza, sumó otros cinco avisos.

Publicidad de candidatos sanjuaninos y tucumanos pautada ante de la suspensión de las elecciones

San Juan también suspendió las elecciones este domingo para gobernador por la cautelar que aceptó la Corte, luego de un planteo opositor de que el gobernador no podía competir por un nuevo mandato, según lo establecido por la Constitución provincial. Sin embargo, sí se realizarán los comicios para elegir los candidatos a diputados provinciales, diputados departamentales, intendentes y concejales.

Uñac buscaba su segunda reelección consecutiva, en una de las listas del Frente de Todos. En la otra, se postula José Luis Gioja, ex gobernador que buscaba desplazar a Uñac. El Frente San Juan por Todos invirtió $360.000 para promocionar su candidatura. Fueron 20 avisos en las plataformas web para potenciar al presidente del Partido Justicialista Nacional, según los datos analizados por Infobae.

Aunque está lejos de los primeros puestos en San Juan, el Partido Obrero fue la fuerza política que mayor cantidad de anuncios pautó para esa provincia. Fueron 84 publicidades realizadas para promocionar sus candidatos a cargos provinciales, por un monto máximo de $1,2 millones.

En San Juan se eliminaron las PASO. La disputa en un mismo partido se resolverá a través del Sistema de Participación Democrática (SiPAD), similar a la Ley de Lemas. Por Juntos, compiten cuatro listas, pero los avisos pautados son muy pocos en las plataformas de Google. Apenas 6 por $90.000, según el sitio de Transparencia de Publicidad Política del buscador analizado por Infobae.

En todas las provincias aparece como anunciante el gobierno de la provincia de Córdoba, con 5 avisos por un monto máximo de $720.000, con avisos similares a los pautados en todo el país que promocionan la gestión de su gobernador, Juan Schiaretti. El mandatario peronista lanzó hace unos días su precandidatura a presidente por un espacio opositor al actual oficialismo, que se presenta por “fuera de la grieta”.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae accedió al repositorio de datos del Centro de Transparencia Publicitaria de Google, que permite la descarga a través de diferentes archivos que permiten la segmentación por fecha y geografía, entre otras variables. La descarga se realizó el jueves 11 de mayo a las 9.30 am; con datos desde el 1 de enero de este año; no obstante, la última actualización de los datos descargables había sido el martes 9 de mayo. La información se actualiza en la plataforma de manera constante, por lo que para el análisis fue necesario determinar una fecha de corte.

Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo, con sus respectivas pestañas, siga este enlace.

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

Seguir leyendo: