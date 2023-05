El kirchnerismo comparó el fallo de la Corte por San Juan y Tucumán con la condena a CFK y volvió a hablar de proscripción

Eduardo de Pedro junto a Patricia García Blanco, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior

“Ya proscribieron a Cristina y esto es un intento de proscribir el voto de los tucumanos, tucumanas, los sanjuaninos y sanjuaninas”, dijo el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, previstas para este domingo 14 de mayo.

El funcionario disparó contra el máximo tribunal de justicia del país, destacó la autonomía de las provincias, garantizada por la Constitución y puso en línea este hecho puntual con la pelea de fondo que mantiene el kirchnerismo con el Poder Judicial. “Una Corte compuesta por dos jueces que aceptaron ser designados por decreto del ex presidente Macri, violando nuestras leyes. Una Corte que avaló la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. No hay democracia posible con una Corte deslegitimada. Argentina necesita una Corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad, no de los poderes concentrados”, dijo en un mensaje de 3 minutos 30 segundos, difundido después de las 21 de este martes 9 de mayo.

El ministro del Interior se mostró acompañado de Patricia García Blanco, secretaria de Asuntos Políticos de la cartera, en un video grabado en Casa Rosada. Allí advirtió que las provincias involucradas en el fallo se encontraban en la recta final del proceso electoral que esperaban realizar este domingo. “72 horas antes de la veda, con las boletas impresas, las fuerzas políticas ya presentaron y debatieron sus propuestas y con la ciudadanía lista para tener una jornada democrática en paz”, cuestionó De Pedro.

El funcionario, referente del espacio oficialista que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner, consideró el hecho una “virtual intervención federal de las dos provincias”.

“Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene: se trata de partidos provinciales cuestionando normativas provinciales que deben resolver las cortes provinciales. Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias”, insistió el funcionario.

La decisión de la Corte se conoció durante la tarde, y sorprendió a los gobiernos peronistas en los distritos. Juan Manzur en Tucumán, y Sergio Uñac en San Juan, se preparaban para competir en las fórmulas que pelearían por la gobernación el próximo domingo. El peronismo reunido dentro del Frente de Todos proyectaba dos triunfos que podría celebrar en el marco de la compleja contienda nacional que tendrá que afrontar en los próximos meses.

Así, el oficialismo nacional renegó de la decisión de los jueces supremos, mientras que los referentes de la oposición nucleados en Juntos por el Cambio la festejaron. “Se creen señores feudales”, resumió, por caso, Patricia Bullrich, precandidata a presidenta del PRO.

El cuestionamiento de fondo, en ambos casos, es la reiteración de mandatos de los dos dirigentes señalados, Manzur y Uñac. El primero viene integrando el binomio que gobierna su provincia desde 2007, primero como vicegobernador y luego como gobernador. Uñac, en tanto, acumula un mandato como vice y dos como gobernador. Sus opositores locales aseguran que están impedidos de volver a competir, pero las justicias provinciales, en cada caso, interpretaron que pueden hacerlo. En esa discusión terció la Corte.

Tras el cimbronazo, De Pedro se sumó a las voces del gobierno que habían considerado el fallo en línea con los intereses opositores. “Venimos advirtiendo desde distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales, de trabajadores sobre el peligro de usar al Poder Judicial como un instrumento para dirimir discusiones políticas”, dijo De Pedro.

“Ya proscribieron a Cristina y esto es un intento de proscribir el voto de los tucumanos, tucumanas, los sanjuaninos y sanjuaninas. No es una decisión contra un candidato u otro: es coartar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos”, finalizó el ministro del Interior.

