Trump y Netanyahu presionaron al régimen iraní antes de la fecha límite para la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a su llegada a las reuniones en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 29 de diciembre de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aumentan la presión sobre el régimen iraní para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz o enfrente bombardeos contra instalaciones energéticas. La fecha límite establecida por el mandatario norteamericano: el 6 de abril a las 20:00 del Este de los Estados Unidos (00:00 del martes).

Este domingo por la madrugada, Trump informó una dura derrota para los líderes del país persa al reportar el rescate del tripulante desaparecido tras el ataque iraní contra un caza F-15E Strike Eagle estadounidense. El régimen intentó hallar el paradero del aviador para quedárselo de rehén, pero las fuerzas del país norteamericano lograron sustraerlo de las montañas.

El inquilino de la Casa Blanca advirtió el sábado por la mañana a las autoridades de la república islámica que sólo le quedaban 48 horas “antes de que el infierno se apodere de ellos”. Horas más tarde, aseguró que varios líderes militares del régimen fueron eliminados durante un ataque masivo en Teherán.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!”, publicó Trump en Truth Social.

Las autoridades de Irán advirtieron que el estrecho de Ormuz dejará de ser un paso de libre navegación. El portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, afirmó: “El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes”.

Petroleros frente a la costa de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Amr Alfik/Archivo)

Goudarzi anunció el inicio de procedimientos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que crucen el estrecho, el cual se pagará en riales, la moneda nacional. En declaraciones recogidas por la agencia semioficial Tasnim, sostuvo que “la gestión de esta importante vía marítima está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar”.

Durante las últimas semanas, Irán permitió el paso de embarcaciones únicamente a barcos con bandera o destino a países que han rechazado de forma abierta la operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

La advertencia de Donald Trump intensificó la escalada retórica entre Washington y Teherán. El comando militar central de Irán respondió al ultimátum con un rechazo categórico.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, calificó la amenaza estadounidense como una “acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida” y advirtió que “se les abrirán las puertas del infierno”, en referencia directa a las palabras del mandatario estadounidense.

Ali Abdollahi Aliabadi

Abdollahi, que coordina las operaciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), sostuvo que, en caso de ataques, “todas las infraestructuras utilizadas por el ejército estadounidense, así como las del régimen sionista (Israel), serán sometidas, sin limitación alguna, a ataques devastadores y continuos”.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero, Trump alternó mensajes que van desde señales de avance diplomático hasta advertencias sobre posibles bombardeos a la República Islámica.

Por su parte, el jefe de Gobierno israelí afirmó que su administración continúa con la ofensiva contra el régimen de Teherán. “Les prometí que seguiríamos aplastando al régimen terrorista de Teherán, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”, declaró.

Netanyahu reiteró que Israel destruyó en Irán “el 70% de la capacidad de producción de acero, que utilizan como materia prima para sus armas” e informó sobre los próximos pasos que darán las Fuezas de Defensa de Israel (FDI): “Hoy atacamos las plantas petroquímicas y seguiremos ocupándolas, tal como prometí”.

Imagen de archivo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)

El sábado estuvo marcada por una nueva escalada militar en Medio Oriente tras el ataque del Ejército israelí a una instalación petroquímica y otros objetivos clave del régimen iraní.

El Ejército israelí informó que ejecutó bombardeos simultáneos contra Líbano e Irán, y reportó más de 140 objetivos atacados en territorio libanés y más de 200 en el país persa entre viernes y sábado.

La semana pasada, Donald Trump declaró que Estados Unidos había “diezmado” a Irán y que terminaría la guerra “muy rápido”. Sin embargo, dos días después, los medios iraníes informaron el ataque contra dos aviones militares estadounidenses, lo que reflejó los riesgos persistentes de la campaña de bombardeos, pese a su debilitamiento.