Los gestos que preocupan en el Gobierno, el acuerdo con la oposición para 2027 y los próximos movimientos de Adorni

Jaime Olivos

“Si no reaccionamos ahora, las posibilidades de que se vaya todo al carajo se van a incrementar con el paso del tiempo”. Con preocupación, una figura de primera línea que participa en las reuniones de mesa política le explicaba a Infobae que el Gobierno se encuentra ante un momento político bisagra, el cual hace vital que se tomen las decisiones correctas para poder cumplimentar el objetivo más importante del oficialismo: la reelección del presidente Javier Milei.

Esta figura considera que la gestión se encuentra en un momento de debilidad -tanto por flaquezas en la gestión como por ciertas alarmas preliminares en la economía- y que se hace preciso acelerar un acuerdo político con la oposición dialoguista.

El razonamiento es el siguiente: “Toda estrategia tiene que estar subsumida a asegurar un segundo mandato. La situación más adelante, a mi parecer, no va a ser mejor. Podemos relegar gobernaciones, pero no la Nación. Si mostramos voluntad de hacer alianzas más adelante, seguramente estemos más débiles. Tenemos que acordar lo antes posible y antes de que se empiecen a blindar en las negociaciones. Si aceleramos ahora, tenemos margen para sacar leyes hasta octubre de 2027 y más posibilidad de que Javier reelija”.

Las demostraciones de mayor apertura política que piden desde varias alas del Gobierno no se circunscriben solo a lo electoral y legislativo. El ministro de Economía, Luis Caputo, estaría profundamente preocupado acerca de las señales que está dando la administración nacional sobre su funcionamiento político. Dos fuentes que conversaron con él dieron fe de esto a Infobae. “Considera que tiene que haber mayor voluntad política para generar credibilidad hacia los mercados”, afirman.

La última cumbre de gobernadores que encabezó Javier Milei en noviembre del año pasado

Uno de los indicadores que más miran en el Gobierno es el nivel del Riesgo País, que desde febrero no volvió a orillar los 500 puntos básicos. Las lecturas entre los libertarios son mixtas y hay quienes marcan que el factor político no es más importante que la suba global de las tasas, así como la expectativa de una política monetaria más agresiva de la Reserva Federal de Estados Unidos producto de los coletazos de la guerra.

Lo que es visto como una preocupación es que la oposición dialoguista le quite el apoyo al Gobierno antes de lo previsto y lo comprometa en frentes como el fiscal. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Poder Ejecutivo a ejecutar las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario, que implica un gasto extra de 0,23 puntos del PBI o incluso más. “No hay margen para otra ley como esa”, afirman.

ARCA viene consignando 8 meses en el descenso de la recaudación y la sábana se vuelve más corta para toda la administración pública. Las Fuerzas de Seguridad ya dieron el primer aviso con una movilización días atrás. Las Fuerzas Armadas también muestran un amplio malestar. Entre los varios actores perjudicados por este factor también están los gobernadores, ya que la recaudación impacta sobre los fondos de coparticipación, que en algunas provincias implica dos tercios de sus presupuestos.

“Todos los gobernadores estamos administrando pobreza y por eso las paritarias están abiertas. Y en unos meses se vienen los aguinaldos”, expresa uno de ellos. Por eso, este lunes se hará oficial un decreto con adelantos de fondos coparticipables que Milei le hará a 12 jefes provinciales, incluso a algunos a los que detesta como a Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja). Un dialoguista explica cuánto margen le dará al mileismo: “Nosotros miramos nuestro electorado y vemos que sigue siendo importante la voluntad de cambio del anterior régimen. Seguiremos apoyando hasta que veamos lo contrario”.

No es menor esto último. Quienes tienen olfato político al interior del Gobierno creen que algunos de sus colegas se están durmiendo en los laureles. “Yo puedo negociar con las provincias y con los legisladores. Pero siempre si puedo vender futuro y que puedo pagar con lo que prometo”, afirma una fuente del oficialismo.

En el armado de La Libertad Avanza, liderado por Eduardo “Lule” Menem, prevén una estrategia más concesiva que la hecha el año pasado. Seguramente se repitan las alianzas realizadas y se sumen conversaciones con gobernadores que le aseguran votos en ambas cámaras: habría intención para acordar en Catamarca, Salta y Tucumán, por mencionar solo algunos casos. En el entorno de la hermana presidencial afirman que pondrán candidatos a diputados y senadores en todas las provincias y que algunas gobernaciones pueden negociarse si es que les perjudica el primer objetivo.

También hay miradas nuevas. Esta semana se escuchó a una importante voz libertaria -que no es del karinismo- dar una propuesta impensada semanas atrás: “Deberíamos dejarle la Ciudad al PRO”.

En LLA ya evalúan el escenario de posibles alianzas de cara al 2027, año en que se jugarán la reelección presidencial

¿Señal de época? En más de un despacho del Gobierno consideran que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no tiene perspectivas de mejorar su imagen para dentro del año próximo y competir para el puesto de Jorge Macri. No lo catalogan como un muerto político. El plan principal es sostenerlo todo lo que se pueda. Tiene la bendición más importante de todas: la de los hermanos Javier y Karina Milei.

Parece paradójico, pero en la medida en la que se publican cada vez más revelaciones periodísticas al respecto del otrora vocero presidencial, Milei termina confirmando su sesgo de que los medios de comunicación conspiran contra su funcionario y su propia gestión. En los últimos días -y al calor de los trascendidos de una campaña de desinformación liderada por agentes rusos-, el libertario se dedicó a repetir incontables veces la sigla “NOLSALP”, que significa “No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas”.

Hay quienes marcan que no habría problema en convivir con un Adorni disminuido por varios meses. “Superamos ANDIS, podemos superar esto”, afirman sus sostenes. El dilema es si en algún momento ese esquema puede volverae insostenible. Quienes vieron la degradación de Guillermo Francos afirman que la única posibilidad de que la hermana presidencial cambie de opinión sobre Adorni es que la influencien desde su propio sector, algo altamente improbable.

Las revelaciones que den las investigaciones del fiscal Gerardo Pollicita serán centrales para determinar su sonrevida. Este miércoles será el turno de su escribana, Adriana Nechevenko. La gran prueba final será el Informe de Gestión en la Cámara de Diputados, donde debe responder por escrito unas 4800 preguntas. ¿Cabe la posibilidad de que deba comparecer en Comodoro Py antes de esa fecha? No es algo que descarten distintas fuentes judiciales consultadas por Infobae.

Es por eso que Adorni comenzó a elaborar su estrategia legal. El funcionario les ha dicho a más de un miembro del Gabinete que tiene pruebas para mostrar su inocencia y que las va a presentar. “Si era tan fácil hubiera estado genial que muestre todo antes así nos evitábamos el chasco”, dice con cierto escepticismo un integrante del Gobierno que dialogó con él recientemente. Su rol de vocero se verá anulado por un tiempo largo si es que quiere sostener su hoja de ruta judicial.

Tal y como adelantó Infobae, el jefe de Gabinete será defendido por el penalista Matías Ledesma. De perfil bajísimo, quienes lo conocen afirman que “conoce y mucho” los pasillos de Comodoro Py. Fue abogado de Matías Kulfas en los albores del albertismo cuando hizo una acusación de presuntas irregularidades en una licitación para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. Su defensa fue un éxito: el juez Daniel Rafecas cerró la investigación a los 10 días de haberla iniciado.

Ledesma fue abogado de alguien que en los últimos meses incrementó su diálogo con diferentes terminales del karinismo: el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que también lidera el Consejo de la Magistratura, el órgano que promueve y remueve a los jueces federales. El Gobierno prevé avanzar con el nombramiento de 62 pliegos en el corto plazo, pero quedan más de 300 vacantes por completar.

Es en ese marco que la reforma que impulsan del sistema de selección de jueces que promueven los cortesanos Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti toma mayor relevancia. “Esperamos que logre aprobarlo a libro cerrado”, advierten en una de las vocalías, donde coquetean con un cambio de conducción en la Corte si no se cumple con esto. Desde la otra campana responden que “el Consejo es un mini-Congreso”, con sus propias lógicas y bloques. “Trabajar es buscar votos. Convencerlos. Como se hace todos los días para a conseguir los fondos para pagar los sueldos y hacer las obras de infraestructura en todo el país”, dicen en el Consejo.

Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. REUTERS/Agustin Marcarian

De vuelta al ámbito del Ejecutivo, esta será otra semana clave para que Adorni pueda demostrar iniciativa y apoyo de los propios. El funcionario le habló en la mitad de la semana al Presidente para saber si lo autorizaba a convocar al Gabinete el lunes al mediodía. La respuesta fue afirmativa y, además, le indicó que era el momento para demostrar liderazgo. Pese a todo, Milei no irá, aunque no se conoce si alegó algún motivo en particular.

Se prevé que la asistencia sea prácticamente perfecta. Algunos irán arrastrados por las circunstancias, sin convencimiento de que internamente se estén dando los incentivos correctos. “Yo ya me harté de decir las cosas. Hacia adentro no se evalúa cómo es cada uno con la gestión. Al final del día, me parece un régimen stalinista en el que solo se evalúa cuánto te querés someter a ciertas personas”, indicó una fuente a Infobae.

Hay casos disímiles en el grado de autonomía que hay en el Gabinete. En el karinismo parecen haberle dado la bienvenida a su ala a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que fue visitada intempestivamente el jueves pasado por la secretaria general de la Presidencia. No hablaron de gestión, sino de asuntos triviales. Lo que realmente importó fue cuando la hermana le dijo de hacer una selfie. Monteoliva lo subió a sus redes. En esa ala festejaron.

En lo que a independencia refiere, el caso paradigmático es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El jueves a la noche vio un tuit que mencionaba que su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, había tomado un crédito hipotecario del Banco Nación. La funcionaria lo llamó al instante y le pidió la renuncia. “Se acumularon otras razones pasadas y esa fue la gota que rebalsó el vaso”, afirman cerca de la ministra. No porque sospechara sobre el mecanismo crediticio, sino porque cuando salió la controversia pública en los últimos días el funcionario no le contó que había aplicado meses atrás. “Su protocolo se rige bajo la regla de que el que hace ruido se va. Y más cuando se supone que debe ser de su círculo de confianza”, afirman.

Milei apoyó la decisión internamente a través de un tuit publicado este sábado. Minutos después lo hizo con Santiago Caputo. “Creo que soy yo quien decide las personas que me acompañan en la gestión”, le respondió a la periodista Laura Di Marco, quien sugirió que Karina quería afuera al asesor. En ese sector interpretaron ese gesto como una ratificación contundente. Días atrás, habían dicho estar siendo víctimas de una acción “psicológica” de parte de aliados de la hermana presidencial. “Siempre van a estar con esa famosa de que se van, se van. No son Tim Cook, que se va de Apple y las empresas se van a pelear por contratarlo. Es por eso que no se van a ir a ningún lado”, dicen muy cerca de Karina.