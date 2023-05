Provincia por provincia: Cómo se preparan Rodríguez Larreta y Bullrich para competir por la presidencia

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se preparan para competir a nivel nacional

La salida de Mauricio Macri de escena dejó dos contendientes en el ring del PRO para definir quién luchará por la presidencia: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Además del armado en provincia y ciudad de Buenos Aires, ambos contrincantes se preparan para una disputa de largo aliento en las otras 22 jurisdicciones que aglutinan más del 60% del padrón nacional.

Ambos guardan el recuerdo de que el triunfo de Mauricio Macri frente a Daniel Scioli en 2015 se edificó por la diferencia en una provincia: Córdoba.

Sin embargo, en algunos distritos rige una suerte de acuerdo no agresión, para evitar que la interna nacional afecta las chances electorales locales de los candidatos a la gobernación. Es el caso de Entre Ríos, con Rogelio Frigerio. O de Santa Cruz, donde ambos espacios afirman estar en contacto con el periodista Mario Markic.

Algo similar ocurre en Río Negro, donde tanto el sector de la ex ministra de Seguridad como el del Jefe de Gobierno porteño tildan la casilla del diputado provincial Juan Martín. O en Chubut, donde las referencias de cada sector son dirigentes de Buenos Aires.

Las huestes de Patricia

El armado de Bullrich tiene varias instancias. En el primer círculo, se sientan a una mesa chica, entre otros, Alfredo Angelini, presidente interino del PRO y Eduardo Amadeo, un estrecho colaborador de la ex ministra de Seguridad. También Damián Arabia, armador y encargado de cierres en el interior, y Paula Bertol, responsable de la organización de fiscales para las elecciones en todo el país.

Luego hay un segundo círculo, compuesto por mesas de trabajo que encabezan, en algunos casos, responsables políticos que actúan como interlocutores en una o varias provincias y las referencias locales de cada territorio.

Uno de ellos es Enrique Brown, o “Brownie” como le dicen. Coordina casi toda el área patagónica: Tierra del Fuego, acompañado por el diputado nacional Federico Frigerio (sobrino de Rogelio); Santa Cruz, con la colaboración de Silvana Giúdice; Chubut y Río Negro, junto al diputado provincial Juan Martín.

El diputado nacional Francisco Sánchez tiene bajo su responsabilidad la provincia de Neuquén, de donde es oriundo.

En La Pampa, algunos referentes de Bullrich son Martín Matzkin; el diputado provincial Martin Ardohain; Julieta Viceconte, edil de Catriló; Darío Casado y Adriana Leher.

El diputado provincial de Mendoza, Enrique Thomas, tiene a su cargo toda la región de Cuyo. Además de su territorio, están bajo su égida San Juan y San Luis.

En la provincia del sol y el vino, junto a la cordillera, algunos de los halcones que vuelan junto a la presidenta del PRO son: la edil de la ciudad capital, Sol Salinas; la candidata a vicegobernadora Eve Casado; Pablo Priore, senador provincial; Josefina Canale, diputada provincial y Cecilia Páez, concejal de Luján de Cuyo. Sobre este abanico, pivotea Arabia. El PRO mendocino está intervenido y el dirigente Omar de Marchi está decidido a pelear la gobernación por fuera de la estructura partidaria.

En San Juan, colaboran con Thomas la dirigente Claudia Rosas; María Eugenia Raverta y Mario Capello, ex subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. A ellos se suma el diputado nacional Sebastián García de Luca, a pesar de estar interviniendo también en el armado de la provincia de Buenos Aires.

En San Luis actúan junto al diputado mendocino el legislador provincial puntano Carlos “Charly” Pereyra y el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal Federico Belleze. La diputada nacional Karina Bechey también es cercana al armado de Bullrich en la provincia, al igual que el concejal de Villa Mercedes, Andrés “Andy” Forgione.

El ex funcionario de Agricultura en la administración de Cambiemos, Santiago Hardie, coordina las provincias de La Rioja y Catamarca. Además, colabora en Santiago del Estero junto a Rodrigo Posse, edil de la madre de ciudades, y al dirigente Carlos Cejas.

En La Rioja están plegados al armado de Bullrich Guillermo Galván, actual viceintendente de la capital y candidato a vicegobernador y también Luciana de León, edil de la misma ciudad. El armado de la ex ministra de Seguridad contabiliza como referentes cercanos al senador nacional Julio Martínez y a Inés Brizuela y Doria, intendenta de La Rioja capital, aunque ambos sean radicales y estén alineados con el jujeño Gerardo Morales.

En Catamarca, Hardie está acompañado por una mesa de trabajo con gran cantidad de referentes locales.

Alejandro Ávila Gallo, ex funcionario nacional de Cambiemos, tiene bajo su responsabilidad las provincias de Salta y Jujuy.

En Salta, se apoya en la diputada nacional y candidata a vicegobernadora, Virginia Cornejo y también en el edil de la ciudad capital José Gauffin y la diputada provincial Sofía Sierra. Se ha constituido además una mesa de concejales de las distintas localidades salteñas que también apoyan el proyecto presidencial.

En Jujuy, la dirigente Narda Cordero colabora de Ávila Gallo en el territorio. Además, una persona que señalan como cercana a Patricia Bullrich y sus ideas es la periodista Rosario “Peponila” Agostini.

Tucumán está bajo la coordinación de Pablo Walter (ex senador nacional) en colaboración con Rodrigo Posse, uno de los referentes en Santiago del Estero. Junto a ellos se formó una mesa política con dirigentes como Alejandro Trapani, Miguel Diosquez, Héctor Monayer y la diputada provincial Nadima Pecci.

Centro y litoral

Uno de los distritos más problemáticas para el armado y el cierre de Juntos por el Cambio es Córdoba. En la provincia mediterránea, Bullrich cuenta como propios a la diputada nacional Laura Rodríguez Machado y a la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero.

También a los dirigentes Sebastián García Díaz; Ignacio Salas, intendente de Villa La Paisanita; Julián Chasco; Andrés Díaz Yofr y Felipe Crespo, funcionario de la localidad de Villa Allende.

También contabilizan en la columna propia a los radicales Oscar Aguad (ex ministro de Defensa) y al intendente de Jesús María Luis Picat. Además, hay charlas permanentes con el candidato a la gobernación Luis Juez y el postulante a la intendencia de Córdoba Capital, Rodrigo de Loredo.

En la vecina Santa Fe, en tanto, el rosarino Angelini tiene un rol central ya que participó en la organización y es una de las piezas clave del “Frente de Frentes” con el que la oposición aspira a vencer al peronismo. Junto a su figura se ubican en el armado de Bullich la diputada nacional Jimena Solá y el diputado nacional José Nuñez.

Bullrich tiene como referentes en Entre Ríos a Guillermo “Willy” Bernaudo, ex funcionario nacional de Agricultura. Además, se suman la diputada provincial Ayelén Acosta y su esposo, el ex funcionario de Seguridad Walter Klix; la ex diputada nacional Alicia Fregonese; el presidente del PRO provincial, Eduardo Caminal y el concejal de Concordia, Felipe Sastre. También aquí cuentan a Sebastián de Luca por su cercanía a Frigerio.

El panorama en el litoral lo completan en Misiones Humberto Schiavoni y Martín Goerling y en Corrientes la diputada nacional Ingrid Jetter; la diputada provincial Lorena Lazaroff; el ex ministro de Industria de la provincia Raúl Schiavi y los dirigentes Norma Zimmerman; Carlos Hernández, presidente de la asamblea del PRO; Juan Picasso y Flavio Serra.

Chaco y Formosa son coordinadas por el ex presidente Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Curuchet.

En Chaco, los referentes son Leandro Zdero, una figura en la que coinciden con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, e Iván Gyöcker, un integrante de los equipos técnicos de Ricardo López Murphy que están integrados en todo el país en el trabajo con el equipo de Bullrich.

Por último, Natalia Alario es con quien hacen pie en Formosa. La actual edil de la localidad de Pirane se sumó merced al buen vínculo entre Angelini con la senadora santafesina Carolina Losada y por el vínculo de ésta con el formoseño Luis Naidenoff.

Los 7 de Horacio

El esquema de Horacio Rodríguez Larreta es piramidal. Hay referentes puntuales por provincias y regiones que están en contacto permanente con la dirigencia local. Ellos llevan la voz de Horacio a territorio y, a la inversa, remiten las inquietudes locales hacia el candidato.

En el entorno del Jefe de Gobierno destacaron que los pilares territoriales han sido construidos durante años de contención política. Eso es lo que hace que la gran mayoría de los presidentes del PRO en las provincias hayan buscado refugio en el nido de las palomas.

Las referencias son siete en total:

- Marcelo Wechsler, ex diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, se encarga de Córdoba, Santa Fe, La Pampa (donde es interventor del PRO) y Santiago del Estero.

- Carlos Pedrini, secretario de Bienestar Integral de CABA, es el responsable de Jujuy, Salta, Tucumán y Chaco.

- Francisco “Fran” Quintana, titula del Consejo de la Magistratura de capital, controla Mendoza, Formosa, Misiones y Corrientes.

- Esteban Garrido, diputado de CABA, mantiene los vínculos con San Luis, San Juan y Chubut.

- Mauricio Colello, funcionario del gobierno de la ciudad, está encargado de Entre Ríos.

- Maximiliano Corach, integrante del equipo del Ministerio de Gobierno de la ciudad e hijo del ex ministro del Interior Carlos Corach, es el referente para Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

- Juan Pablo Limodio, subsecretario de Asuntos Públicos de CABA, tiene la responsabilidad sobre Catamarca y La Rioja.

Con ellos se relaciona la dirigencia que está en territorio:

Tierra del Fuego: Héctor “Títo” Stefani, diputado nacional y candidato a gobernador y Mariano Gallegos, interventor del PRO en la provincia.

Santa Cruz: Alberto Parsons, presidente del PRO del distrito.

Río Negro: Coinciden, como ya se marcó, con el sector de Bullrich en la figura de Juan Martín. Y suman a Aníbal Tortoriello, diputado nacional y presidente del PRO.

Neuquén: La diputada provincial Leticia Estevez y el concejal de la capital Marcelo Bermúdez, a su vez presidente del PRO de la provincia.

La Pampa: El diputado nacional Martín Maqueira.

San Luis: La senadora nacional Gabriela González Riolo.

San Juan: El diputado provincial Enzo Cornejo, presidente del PRO San Juan y candidato a la gobernación.

La Rioja: El diputado nacional Felipe Álvarez, candidato a la gobernación y Julio Sahad, presidente del PRO La Rioja.

Catamarca: Enrique Cesarini, diputado provincial y Carlos Molina, presidente del PRO de la provincia.

Tucumán: Mariano Malmierca, vicepresidente del PRO Tucumán.

Salta: Inés Liendo, dirigente local. También consignan a Sofía Sierra, diputada provincial que la gente de Bullrich contabiliza de su lado.

Jujuy: Luciano Angelini, diputado provincial y presidente del PRO de la provincia.

Chaco: Lucas Figueras, presidente de la Fundación Pensar Chaco, y Marilú Quiróz, presidenta del PRO.

Formosa: Enrique “Quique” Ramírez, diputado provincial y presidente del PRO, y Gabriela Neme, también legisladora formoseña.

Santiago del Estero: Facundo Pérez Carletti, concejal de Santiago capital y presidente del PRO.

Córdoba: Javier Pretto, presidente del PRO provincial y Oscar Agustín Carreño, vicepresidente y apoderado de la fuerza en la provincia mediterránea.

Santa Fe: Anita Martínez, concejal rosarina y Gabriel Chumpitaz, diputado nacional.

Corrientes: Damián Garavano, presidente del PRO, y la dirigente Georgina Castagni

Misiones: El diputado nacional Alfredo Schiavoni, también presidente del PRO de la tierra colorada.

