Encuesta: quién lleva la delantera en Juntos por el Cambio y cuáles son los únicos candidatos cuya imagen positiva supera la negativa

El escenario electoral parece modificarse semana a semana con las decisiones que van tomando en cada uno de las coaliciones políticas, en el esquema libertario o en el peronismo no kirchnerista. Una encuesta de Opina Argentina expone nuevos datos sobre los precandidatos para los comicios de este año.

El estudio que se realizó en Buenos Aires y varias ciudades del interior en forma presencial pone el foco, entre otras disputas, en las PASO de Juntos por el Cambio, donde prevalece la batalla electoral que protagonizarán Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ambos candidato del PRO.

Según el sondeo, el Jefe de Gobierno porteño consolida una ventaja en la interna sobre la ex ministra de Seguridad. Obtiene un 16% frente a un 10%. En un tercer orden queda el radical Gerardo Morales con un 5%. Larreta es, junto a Javier Milei, el principal candidato con voto potencial. Es decir, con un voto posible más seguro, con un 38% de los votos.

En un segundo escenario de PASO, en el que solo estuvieran los dos candidatos del PRO, el Jefe de Gobierno porteño sube a 18% y Bullrich llega a 11%. El voto radical se traspasa a Rodríguez Larreta, quien tiene una íntima relación política con dos de los líderes de la UCR: Gerardo Morales y Martín Lousteau.

Horacio Rodríguez Larreta es el candidato opositor con mejor imagen positiva (Franco Fafasuli)

Rodríguez Larreta es el candidato de la oposición con mayor imagen positiva con un 49%. Lo siguen Javier Milei con 44%, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, ambas con un 35%. En tanto, del oficialismo el dirigente con mejor imagen es Sergio Massa con un 36%. El ministro de Economía es un virtual precandidato del Frente de Todos. Aún no definió si competirá o no, pero una gran parte del espacio político lo considera el nombre más apropiado.

En ambos escenarios el Frente de Todos tiene un 26% de los votos. En el primero con una interna entre Sergio Massa, “Wado” de Pedro y Daniel Scioli. En el segundo con un mano a mano entre Massa y Axel Kicillof, dos de los dirigentes que mejor miden en el oficialismo y que aparecen como posibles precandidatos con consenso amplio dentro del Frente de Todos.

Entre los políticos con imagen negativa el que está peor ubicado es Mauricio Macri, quien hace pocas semanas decidió confirmar que no competirá en estas elecciones y se colocó en un lugar de armador del sector opositor. Un 75% desaprueba su figura. En el oficialismo el presidente Alberto Fernández es el que tiene mayor imagen negativa con un 71%.

En lo que respecta a Javier Milei, el libertario obtiene el 24 y 23% de los votos, en cada uno de los escenarios. El peronismo no kirchnerista, que lidera Juan Schiaretti, está estancado en 4% de los votos. En términos de candidaturas individuales, la sumatoria de los aspirantes de Juntos por el Cambio supera a los del Frente de Todos, mientras que Milei queda en un tercer lugar.

Javier Milei asciende en las encuestas y consolida un porcentaje de votos por encima del 20%

Ante la pregunta, ¿Si las elecciones fueran mañana a qué espacio político votaría?, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio quedan igualados en un 27%. En un tercer lugar aparece Javier Milei con un 23%, el peronismo no kirchnerista con un 5% y la izquierda con un 3%. En tanto, hay un 14% de los votos que no tienen destino claro y se dividen en voto en blanco, votos a otros candidatos o no sabe a que candidato votará.

El estudio de Opina Argentina marca que el escenario electoral está dividido en tres tercios similares, con un empate entre el Frente de Todos y Juntos, seguido de cerca por la Libertad Avanza. Proyecta elecciones parejas para las PASO y las generales, además de un sostenido crecimiento de Milei.

En definitiva, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei son los únicos candidatos con diferencial de imagen positiva. Es decir, tienen mayor imagen positiva que negativa. Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Kirchner son los dirigentes con el techo más bajo de votos con una imagen negativa de 75%, 70% y 69%, respectivamente.

Frente a la pregunta, ¿qué tipo de liderazgo presidencial necesita el país para mejorar?, un 40% respondió que se necesita un liderazgo que necesite diálogo y consenso. Un 53% sostuvo que el liderazgo debe ser firme y capaz de imponer sus ideas.

Por otra parte, consultados por la complejidad que genera la grieta política, un 65% consideró que es un impedimento para que el país mejore y un 27% entiende que no es impedimento. La gente está cansada de la grieta y entiende que perjudica el desarrollo del país y la gestión de gobierno.,

Seguir leyendo: