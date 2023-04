“Chino” Navarro: “No creo en los candidatos únicos, es ir a una derrota segura”

Fernando "Chino" Navarro, funcionario nacional y dirigente del Movimiento Evita (Gustavo Gavotti)

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, señaló hoy la necesidad de que el Frente de Todos resuelva las candidaturas de cara a las elecciones presidenciales en una PASO, y rechazó la posibilidad de alcanzar un acuerdo interno para presentar una oferta de consenso.

“No creo en los candidatos únicos, no creo por la magnitud de la crisis que vive la argentina. Pueden haber candidatos con más o menos intención de voto, pero no convocar al pueblo a un debate, no armar distintas propuestas, me parece que es atentar contra las posibilidades de sumar más cantidad de votos, de volver a enamorar a la sociedad”, sostuvo el dirigente, uno de los principales referentes del Movimiento Evita.

En esta línea, Navarro reclamó que haya PASO en todos los distritos del país y fue contundente al señalar que “ir (a los comicios) con un candidato única es ir a una derrota segura”.

Por otro lado, y consultado en FM Millenium, dijo que el gobierno de Mauricio Macri fue el peor de la historia desde el retorno de la democracia y que “en cinco años” la gente va a tener otra valoración de la gestión de Alberto Fernández. También hizo referencia a la situación judicial y política de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y aseguró que “está habilitada para ser candidata”. “El concepto proscripción es en términos políticos”, destacó.

La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti

Más allá de estas declaraciones de “Chino” Navarro, que ya se había manifestado a favor de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habilite PASO en la provincia de Buenos Aires, la portavoz presidencia, Gabriela Cerruti, también habló hoy sobre el escenario del oficialismo tras el anuncio de Alberto Fernández de no buscar su reelección.

“Podemos ir a una PASO o tener a un candidato de unidad, pero no de unidad de un solo sector”, sostuvo la funcionaria.

En una entrevista brindada a la radio Futurock, Cerruti también aprovechó para desmentir una frase que se publicó en varios medios donde ella supuestamente afirmaba que “Alberto se bajó pese a que tenía una posibilidad concreta de ganar”. En ese contexto aclaró: “Dije que no es que se baja de la nada, se baja de un derecho constitucional y en un escenario tan roto y volátil donde nadie es la última Coca Cola en el desierto”.

Para la portavoz, “estamos en un escenario similar en 2019 donde no se sabe quién será el candidato”. Y aclaró que pese al renunciamiento del Jefe de Estado “hoy no hay candidato de la Rosada”.

Consultada acerca de una posible candidatura de Cristina Kirchner, Cerruti fue contundente: “Ella misma dijo que no se va a presentar. Me parece raro que alguien con esa convicción cambie de opinión. Seguro está pensando una estrategia y la dará a conocer”.

Sin embargo, admitió que la Vicepresidente “es una candidata importante, su palabra es importante y hay muchos militantes que lo piden”.

En este marco, la expectativa dentro del FdT está puesta -en el corto plazo- en el acto del próximo jueves que tendrá como oradora a la propia Cristina Kirchner. La actividad estaba organizada en torno al lanzamiento de una reedición de la “escuela de gobierno” de 2019 que vienen impulsando ex senadora cristinista Virginia García, hoy a cargo de la Dirección General Impositiva de AFIP, y el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, cercano al sindicalista Víctor Santa María (ambos muy afines a Alberto Fernández durante los primeros dos años de su mandato, hasta que se alejaron entre fuertes ruidos y se alinearon con el kirchnerismo).

Seguir leyendo:

El Frente de Todos se ordena tras el anuncio de Alberto Fernández y ahora debate si habrá PASO o candidato únicoLeyendo