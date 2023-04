La Casa Rosada le respondió a “Wado” De Pedro y volvió a estallar la interna a días del Consejo del PJ: “¿Él si funciona?”

Alberto Fernández junto a Eduardo "Wado" de Pedro. La relación entre ambos está quebrada: no se hablan

La relación entre Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, está completamente rota. No se hablan ni trabajan en conjunto. De poco sirvió la tregua que pactaron el 12 de febrero en la Quinta de Olivos, cuando se reunieron para intentar bajar el nivel de conflictividad que existía en el vínculo político.

Desde hace algunos días que el funcionario nacional le viene apuntando al Presidente en sus declaraciones públicas. Avocado a levantar su perfil en clave electoral y empujado por Cristina y Máximo Kirchner para cargar en sus espaldas el rol de precandidato presidencial, De Pedro brinda muchas más definiciones que antes.

Las últimas que expuso fueron dardos vinculados a la decisión del jefe de Estado de sostener las PASO, pero no realizar una convocatoria para poder negociar las reglas de juego internas. Esa situación cambió el lunes cuando Fernández convocó al Consejo del PJ, que se reunirá el viernes y que significará un primer paso en la discusión de la estrategia electoral del peronismo.

Sin embargo, la calma no duró ni unos pocos días. Esta mañana, De Pedro trajo a colación una frase que Cristina Kirchner dejó impresa en una de sus cartas más críticas a la gestión de Alberto Fernández. El 26 de octubre del 2020, a menos de un año del comienzo de la gestión, la Vicepresidenta habló de “funcionarios o funcionarias que no funcionan”. Exigía un cambio de Gabinete y la salida de funcionarios puntuales.

“Nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, para algunas personas, que cuando no ven actitud y que no se están haciendo todas las cosas que se tenemos que hacer, les genera algún tipo de desesperanza”, sostuvo el ministro del Interior este miércoles.

De Pedro levantó el perfil en los últimos meses y en las últimas semanas apuntó con mucha dureza contra el Presidente

Actualizó la frase de CFK y la lanzó al aire en un nuevo contexto político. Mucho más conflictivo que aquel del 2020. Ante una repregunta sobre si esos funcionarios que no funcionan son algunos que todavía mantienen su cargo, replicó: “Para mi sí”.

La frase no pasó desapercibida en Balcarce 50, desde donde lanzaron una fuerte respuesta, argumentando cierto agotamiento por las críticas incesantes “¿Él si funciona? ¿Desde cuándo trabaja de fiscal de sus compañeros de Gabinete?”, indicó un influyente funcionario nacional muy cercano al Presidente.

La sentencia fue aún más dura cuando en la respuesta incluyó el trabajo político de De Pedro al frente del Ministerio del Interior, donde confluye la relación entre las provincias y el gobierno nacional. “Es el ministro político de un gobierno que perdió en el 2021, que está desarmado y desacoplado con 19 provincias desdoblando”, lanzaron desde un despacho influyente del gobierno nacional.

La mayoría de los gobiernos provinciales decidieron desdoblar los comicios de los nacionales. Quisieron despegarse de la crisis económica y la interna política del Frente de Todos. Alambraron su territorio. Lo hicieron desde los gobernadores más kirchneristas, como Gildo Insfrán (Formosa) y Jorge Capitanich (Chaco), hasta el sector más distante del mundo K como Sergio Uñac (San Juan) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

En la respuesta a De Pedro existe un reclamo de fondo por no lograr que la mayoría de las elecciones provinciales queden acopladas a la nacional. “Wado” es uno de los ministros que, por su función en el Gabinete, tiene más diálogo con los gobernadores. Los mandatarios suelen reconocer el buen trato que los une al ministro en tiempos donde la guerra interna del Frente de Todos es permanente.

Alberto Fernández ya se ha manifestado respecto al vínculo con De Pedro. "Gobierno con los que puedo gobernar", sostuvo (REUTERS)

En las últimas horas De Pedro había advertido que las elecciones primarias servirán para presentarle a la sociedad una alternativa al gobierno actual. Es decir, una nueva cara del mismo gobierno que integra él y la fuerza política a la que pertenece y que conduce Cristina Kirchner. Una frase que volvió a tensar la cuerda.

“Nos parece bien que en las PASO se pueda ofrecer a la sociedad otra forma de hacer las cosas, ofrecer una alternativa concreta al gobierno que tenemos hoy”, sentenció. Sus declaraciones no cayeron bien en Balcarce 50. Si bien ahora son esperables, no dejan de generar cierta molestia. El mensaje de hoy sobrepasó un límite.

Reflotar la idea de que hay funcionarios que no funcionan después de que el Gabinete se modificó en su gran mayoría, generó la intempestiva reacción desde la Casa Rosada. De los 21 ministros que conformaron el gabinete nacional que arrancó la gestión en diciembre de 2019, al día de hoy solo quedan 6 y uno regresó luego de haber sido desplazado: Agustín Rossi.

En la actualidad los ministros que siguen en pie son Gabriel Katopodis (Obra Pública), Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Santiago Cafiero (Canciller - Ex Jefe de Gabinete), Matías Lammens (Deporte y Turismo), Juan Cabandié (Ambiente) y Tristán Bauer (Cultura). Rossi comenzó como ministro de Defensa, se fue del Gabinete, pasó a ser titular de la AFI y, finalmente, desembarcó en la Jefatura de Gabinete.

La relación entre el Presidente y su círculo político con el kirchnerismo parece imposible de rencausar en los términos que está planteada. A dos días de que se concrete el encuentro del consejo del PJ, el gobierno nacional está atravesado por múltiples conflictos internos. Sobran los pases de factura y los reproches. El clima está tenso nuevamente. El telón de fondo son las elecciones nacionales que el peronismo ve cada vez más difícil de ganar.

