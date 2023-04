Eduardo De Pedro reavivó la polémica y dijo que en el Gobierno todavía hay funcionarios que no funcionan

Eduardo "Wado" De Pedro afirmó que en el Gobierno todavía hay funcionarios que no funcionan

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, hizo referencia este miércoles a los inconvenientes por los que atraviesa el país, en una semana signada por el último dato de inflación y la escala en el precio del dólar libre. En ese marco, y luego de responsabilizar en parte a la gestión de Mauricio Macri por la situación económica actual, como autocrítica manifestó que todavía hay funcionarios que no funcionan en el Gobierno. De esta manera, volvió a poner en el centro de la escena la frase de Cristina Kirchner que fue una señal de alerta hacia dentro de la administración de Alberto Fernández.

Sin dar nombre, el funcionario mencionó algunos inconvenientes que todavía tiene el oficialismo al momento de gobernar. “Todavía estamos con deudas con un sector de la sociedad”, aseguró.

Las declaraciones del alfil de CFK en la Casa Rosada se dan dos días antes de que se reúna el Consejo del PJ para convocar a un Congreso peronista en el que se empezarán a delinear las reglas de juego de cara a las elecciones. El ministro es uno de los nombres que suena en el kirchnerismo para una eventual PASO con un representante del albertismo -podría ser Daniel Scioli-, pero antes de definir las candidaturas en ambos sectores del Frente de Todos impulsan que el Presidente y la Vicepresidenta retomen el diálogo para ordenar el espacio.

“Nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, para algunas personas, que cuando no ven actitud y que no se están haciendo todas las cosas que se tenemos que hacer, les genera algún tipo de desesperanza”, lanzó De Pedro en un tono de fuerte autocrítica, en diálogo con C5N.

Wado De Pedro, Ministro del Interior de la Nación

Ante una repregunta sobre si esos funcionarios que no funcionan son algunos que todavía mantienen su cargo, el ministro replicó: “Para mi sí”.

De igual manera, le dejó un mensaje a los argentinos que miran con desconfianza la gestión del Gobierno. “A eso argentinos desesperanzados les vamos a ofrecer unas PASO, una alternativa en esta elección, para recuperar el espíritu del peronismo, para poder recuperar el espíritu de los gobiernos de Néstor y de Cristina”.

Y agregó sobre esto: “Lo que entendemos que tiene que cumplir la política que es la política como herramienta de transformación, y no como herramienta de confort personal”.

Asimismo, el funcionario nacional hizo referencia a las encuestas que colocan al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, como eventual ganador en las próximas PASO.

El ministro del Interior duda de las encuestas que dan por ganador a Javier Milei (Christian Heit)

“Hay que verlo eso, yo soy muy desconfío cuando dicen que muchos jóvenes votarían a Milei. Desconfío de las encuestas. Cuando yo vi la marcha del 24 de marzo vi miles y miles de jóvenes. Todavía no vi ninguna marcha de miles de jóvenes bancando a Milei y pidiendo la dolarización”, manifestó.

Y aseguró: “Hay que ser un poco más desconfiados de los que se dicen en las redes sociales, de lo que se dice en los medios o de cómo se saca una foto. Es cierto, y lo dije hace algún tiempo que hay un descontento de algunos sectores de la sociedad”.

No obstante, el titular de la cartera del Interior también se refirió al gobierno de Cambiemos, a quien responsabilizó de los problemas económicos de la actualidad.

De Pedro acusó al gobierno de Mauricio Macri de "desordenar la vida económica de los argentinos"

“Tuvimos cuatro años de Cambiemos donde desordenó la vida de los argentinos, que veníamos ordenando con responsabilidad en los gobiernos de Néstor y Cristina. Mauricio Macri y todos los sectores de Cambiemos desordenaron la economía y la vida de los argentinos”, manifestó el ministro.

