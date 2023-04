Gabriela Michetti: “La decisión de Larreta me pareció grave”

Gabriela Michetti, ex vicepresidenta de Cambiemos (Adrián Escandar)

En medio de la interna del PRO que se agravó a partir de la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de anunciar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, hecho que afecta el plan de Mauricio Macri para que su primo Jorge sea jefe de Gobierno, reapareció Gabriela Michetti. La ex vicepresidenta durante la gestión de Cambiemos apuntó al precandidato presidencial por “no consultar a nadie” y “hacer un cambio de reglas durante un año electoral”.

Desde hace varios meses en Juntos Por el Cambio reinan las diferencias, pero el PRO en particular atraviesa los momentos mas duros entre sus integrantes. Michetti ha optado por el silencio desde que dejó la vicepresidencia en 2019, no intervino en discusiones partidarias porque sostiene que “algunas peleas me parecían inútiles”, sin embargo la que se gestó esta última semana entre Larreta y el macrismo la hizo reaccionar. “Lo que pasó esta vez me pareció grave porque en el fondo yo me siento una de las fundadoras del PRO y ahí sí me parece que hay que salir a defender la esencia de nuestro proyecto, porque fue y es muy importante”, manifestó.

En declaraciones a Radio Continental, Michetti repasó que el PRO “fue el primer proyecto político de Mauricio como líder, de una persona que sale de la clase alta, de tener todo resuelto, a involucrarse por primera vez en la cosa pública. Se metió y construyó esto que le terminó ganando al peronismo y al radicalismo”:

“Como fundadora del PRO digo: me parece que así no se pueden hacer las cosas, esto ya pasó de castaño claro. Me parece que estamos en otro tono. No consultar a nadie y hacer un cambio en una regla electoral nada menos que durante un año en el que se vota, todo el mundo en la política sabe que no se hacen cambios en años electorales”, cuestionó al jefe de Gobierno porteño. “Es como ir a jugar al fútbol y que cuando salgas a la cancha te cambien las reglas”, ejemplificó.

Al respecto de la boleta única aclaró que no cuestiona la herramienta “porque soy una de las impulsoras y me parece buena, pero de esta manera no lo es”. “Si esa herramienta no se podía aplicar por falta de tiempo (antes, cuando compitió ella) ahora tampoco y encima la vas a hacer conjunta con la nacional que ya de por sí no es amigable para la gente, es un engorro. De esta manera, lo único que estamos haciendo es desperdiciar la herramienta que es lo peor que podíamos hacer, porque la boleta única es algo piola, es algo bueno, es amigable para la gente. Esto se tendría que haber hecho de otra manera, le hace mal a todos”, analizó.

“Demos todas las discusiones y pongamos todo sobre la mesa, pero después cuando salimos demos una decisión conjunta”, reclamó al espacio.

También cargó contra Larreta por haber grabado varios videos explicando diferentes posturas por si tomaba otra decisión al respecto de las elecciones porteñas: “No puede ser mas que le digamos a la gente, como dijo Horacio -’estoy obligado por la ley’- si él mismo dijo que hizo cuatro videos sobre las distintas posturas que podía tomar... quiere decir que no estaba obligado. Juguemos limpio. Sino vamos a terminar generando algo contra nosotros”.

Más allá del malestar contra el jefe de Gobierno, aún no definió a quién apoyará en la interna del PRO: “Ya se va a saber...”.

Michetti también se refirió a la decisión de Mauricio Macri de bajarse de la competencia electoral. Si bien sostuvo que le pareció “perfecto”, admitió que le costó porque le hubiese “gustado” que él fuera nuevamente candidato porque “me parece que le faltó podes demostrar todo lo que él quiso hacer”.

Alejada de la rosca cotidiana de la política, Michetti reconoció que extraña el poder “como instrumento que sirve para transformar la realidad”. “Lo que no extraño es el poder por el poder mismo, no lo extraño nada, te complica la vida”, agregó.

Sobre esta contienda electoral se sinceró y contó que no le ofrecieron “ningún cargo”. Pero demostró no quitarle el sueño este alejamiento: “Estuve 33 años trabajando en el Estado y creo que al haber llegado a la vicepresidencia y no tener la voluntad de ser candidata a presidenta me parece que ya está en función de cargos”.

