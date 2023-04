Un spot de campaña viral reveló una dramática situación sanitaria en el norte de Tucumán

El particular spot de campaña de un candidato a intendente en Tucumán

Enrique Lazarte, aspirante a intendente de la localidad Tafí Viejo, de la provincia de Tucumán, lanzó un spot de campaña inusual que rápidamente fue tendencia en las redes sociales. ¿Por qué? Por su leguaje vulgar y el ataque directo al actual alcalde taficeño, Javier Noguera. Ambos pertenecen al Frente de Todos. “Ha sido un acto de rebeldía”, reconoció el dirigente a Infobae.

“Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar, pero más de mil familias de Tafí no tienen agua ni baño”, plantea en el inicio de la piza audiovisual, que mezcla imágenes del candidato en una recorrida por las zonas más vulnerables de la ciudad, pero con el foco puesto en las precarias instalaciones sanitarias.

“Ha sido un acto de rebeldía y plantear las cosas por su nombre. No tiene otro sentido que manifestar la bronca y decirlo con todas las letras”, manifestó Lazarte en diálogo con este medio.

La falta de agua potable es una realidad transversal que reconocen dirigentes de todas las fuerzas políticas. “Nosotros tenemos muchísimos proyectos que afectan a la vida de los taficeños. Este tema del baño se ha convertido en tema central por las redes y la repercusión que tuvo el spot”, agregó.

No obstante, y más allá de los términos que utiliza en el video, Lazarte entiende que el problema de los baños en la localidad tucumana debe afrontarse en el marco de una política de salud. “Es una de las preocupaciones y si uno toma como una de las políticas públicas el tema de la salud, obviamente que las mil familias que no cuentan con el agua corriente van a ser una preocupación. Por eso lo hemos tomado como una de las cosas que hay que hacer, pero hay mucho más”, explicó.

Enrique Lazarte, candidato a intendente de Tafí Viejo, por el Frente de Todos

Una interna del Frente de Todos

Lazarte es contador público, profesor en Ciencias Económicas y licenciado en Economía Social. Pero además es candidato por el Frente de Todos a intendente en Tafí Viejo, ciudad gobernada por la misma fuerza.

En el spot viral, apuntó directamente al actual alcalde, Javier Noguera, y a su esposa, Alejandra Rodríguez, quien también se presentaría como candidata. “El intendente y su señora también tienen un lugar donde ir a cagar. Y debe ser muy lindo. Pero más de mil familias taficeñas no tienen esa posibilidad. El Intendente no tiene ese problema, pero debió ser parte de la solución en estos últimos 8 años”, recriminó en el video.

En esta línea, remató: “Una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma es poner en marcha el programa ‘Baños Dignos’, que consiste en construir los mil sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord. Para que todos tengamos la posibilidad de ir a cagar en un baño decente”.

Enrique Lazarte aclaró que tiene "muchísimos proyectos que afectan a la vida de los taficeños", además del tema de los sanitarios

Otras propuestas

Aparte de mejorar las instalaciones sanitarias, el dirigente prometió la construcción de viviendas nuevas, programa de refacción y acondicionamiento para 4.000 viviendas, 1.400 soluciones habitacionales, potenciar los talleres ferroviario y generar nuevos puestos de trabajo, mejorar las condiciones laborales sobre el empleo público y duplicar la planta de trabajadores para potenciar la capacidad de la Fábrica Nacional de Ferropartes, entre otras.

“Quiero que Tafí Viejo sea una ciudad próspera, amigable, limpia, con mejor acceso a la salud, a la vivienda y al trabajo. Que los taficeños tengan la calidad de vida que nos merecemos, y que podamos vivir mejor”, asegura.

“Tafí Viejo tiene 80 años de municipio y no tenemos casa municipal, anda mudándose de un lado para el otro, alquilando lugares. ¿Polideportivo? No hay ni de alto ni de medio rendimiento donde pueda ir la juventud. No tenemos bacheo, pavimento, construcción. Y según la que pretende ser sucesora o heredera (Alejandra Rodríguez, esposa de Javier Noguera) solo 25 núcleos húmedos se han construido con fondos nacionales”, expresó el candidato del Frente de Todos, en diálogo con latucumana 95.9.

El dengue, otra preocupación para Tucumán

La provincia de Tucumán ha registrado más muertes por dengue desde febrero pasado, en la Argentina. Hubo ya 7 muertes por la infección que se transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti.

Con más de 13.000 casos de dengue –el mayor número reportado por un distrito–, la percepción es que son aún muchos más. Tucumán es la jurisdicción con la mayor incidencia acumulada de casos de dengue: se reportan 300 casos por cada 100.000 habitantes.

El repelente se volvió un bien escaso y hay barrios donde es difícil encontrar a quien no haya tenido o curse la enfermedad. En los centros de salud públicos y privados, médicos, enfermeros y agentes sanitarios coinciden en que la magnitud de esta epidemia tomó al sistema de salud por sorpresa y comparan su impacto en los servicios con la pandemia de Covid-19.

Una de las últimas personas fallecidas era una mujer de 25 años y no tenía registro de comorbilidades previas. Según informó a Infobae el Ministerio de Salud provincial, cinco de las personas fallecidas por dengue residían en la capital de Tucumán. Además, se registró una muerte en Lules y otra en San Pablo, que son localidad cercanas a la capital.

