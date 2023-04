Axel Kicillof se comunicó con la hija del colectivero asesinado en La Matanza

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se comunicó vía telefónica con la hija de Daniel Pedro Barrientos —colectivero asesinado en la madrugada del último lunes en La Matanza—, según lo confirmó el propio jefe de Asesores del mandatario bonaerense, Carlos Bianco.

¿Se comunicaron con la familia de Barrientos?, le preguntaron en radio Futurock al jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Sí, se comunicó el Gobernador con la hija”, precisó Bianco al hacer referencia a Daniela, quien tras el crimen de su padre habló en varias ocasiones con los medios.

El chofer, identificado como Daniel Barrientos, fue asesinado durante la madrugada de un disparo en el pecho (Archivo/Télam)

“Yo no escuché la charla, no estuve presente, pero me lo comentó el gobernador”, agregó el funcionario bonaerense y luego detalló al respecto: “Él me dijo que tuvo una charla con la hija y obviamente le dijo que había puesto a disposición a todo el ejecutivo bonaerense para buscar justicia pero bueno, esa fue una charla personal y de la institucionalidad del gobernador”.

Durante la semana, vale recordar, Kicillof había sembrado dudas sobre el crimen cuando señaló a propósito del modo en el que actuaron los criminales: “Parecía el robo de un blindado”. También había adjetivado como “inéditas” a las características del hecho en el que el trabajador de 55 fue asesinado de un tiro en el pecho en el marco de un robo.

Daniela Barrientos se quebró al hablar del crimen de su padre (Archivo/Adrián Escándar)

Ayer, a propósito del hecho, Daniela Barrientos contó cómo se siente en esta situación: “Siento angustia, bronca, impotencia, no quiero llorar pero me cuesta tanto creer lo que le pasó a mi papá”.

“Ahora quiero que encuentren a los culpables —señaló la mujer—, que no quede en la nada como tantas otras personas que asesinaron, que paguen las consecuencias como debe hacer, que no salgan. Que cumplan la condena completa, cuantas veces uno escucha que salen antes, vuelve a hacer esto y cosas peores. La gente que te quita la vida tiene que estar adentro, no tiene otra chance”.

El gobernador bonaerense, ante el escenario de una semana agitada tras el crimen, se reunirá este lunes con las cámaras que nuclean a las empresas de colectivos urbanos tras el asesinato del chofer de la línea 620 Daniel Barrientos y en medio de la polémica por la instalación de cámaras de seguridad dentro de las unidades que ya deberían estar funcionando, pero que, según el gobierno bonaerense, apenas el 25% de las unidades cuentan con estos dispositivos funcionando correctamente.

El encuentro está pautado para las 15 horas de este lunes y también participarán el ministro de Seguridad, Sergio Berni y de Transporte, Jorge D’Onforio. Se trata de los dos funcionarios provinciales increpados el lunes último cuando se hicieron presentes en la protesta que llevaban adelante compañeros del chofer asesinado.

La investigación para esclarecer quién mató al colectivero Pedro Daniel Barrientos —en tanto— continúa y la novedad es que detuvieron a un cuarto hombre vinculado a los acusados por el crimen. Fuentes policiales y judiciales —citadas por la agencia Télam- confirmaron que la captura se produjo en las últimas horas y que se trata de Rodrigo Pablo Pititto, de 22 años, acusado de haber robado el auto que -se cree- utilizaron los delincuentes para escapar tras el asesinato del chofer.

El último sospechoso fue apresado en las últimas horas en Virrey del Pino, como presunto partícipe del robo del auto que fue utilizado por los

