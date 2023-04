Jorge Brito: “Los argentinos emigraron por la decepción que les generó Macri y por la llegada de este gobierno”

Jorge Brito: “Los argentinos que se fueron a vivir al exterior fue por la decepción que les generó Macri y la llegada de este gobierno”

“Un 50% de las razonas por las que los argentinos se fueron al exterior (se explican) por la decepción que les generó ese gran optimismo de Macri y (el otro 50%) por la llegada de este gobierno, cuya primera resolución fue imponer un impuesto a la renta”, señaló el banquero y dirigente futbolístico, Jorge Brito, aludiendo por un lado a las afirmaciones del gobierno macrista de que resolvería las cosas fácilmente y en tiempo récord, lo que no se verificó, y por el otro a las promesas incumplidas de la actual adminsitración.

Desde que finalizó su mandato, Mauricio Macri se preocupó por dejar bien en claro que durante el gobierno de Alberto Fernández se registró el mayor éxodo de la historia argentina a pesar de que la Dirección Nacional de Migraciones contrastó sus dichos con estadísticas.

Consultado al respecto por Romina Manguel en el programa “A confesión de parte” de Radio Milenium, Jorge Brito responsabilizó por igual a Mauricio Macri y Alberto Fernández por la decisión que tomaron muchos argentinos de emigrar en busca de un futuro mejor.

Para Brito, el próximo dirigente político que asuma funciones en la Casa Rosada lo primero que tiene que hacer “es llamar a Marcos Galperín para convencerlo de que vuelva”. A fines de 2021, el fundador de Mercado Libre decidió radicarse en Uruguay “por temas personales” pero lo cierto es que su traslado se produjo luego de la vuelta del kirchnerismo al poder.

Jorge Brito fue entrevistado por Romina Manguel en Radio Milenium

Brito recordó que, cuando Macri fue elegido presidente, “hubo un gran consenso de que el gobierno necesitaba un cambio” y tuvo no solo “el apoyo del mundo y de los empresarios” sino también el de “una gran parte del peronismo que, inicialmente, no tuvo ganas de poner palos en la rueda”.

Pero luego resaltó que, con el correr del tiempo, hubo un factor clave que terminó derrumbando la gestión de Juntos por el Cambio: “Ellos tenían la idea de que cómo eso (que hacían) era lo correcto ni siquiera consultaban con nadie. Macri falló en no buscar consensos con la oposición y el empresariado. Hubo mucha expectativa y después no se pudo llegar a acuerdos básicos de convivencia y la resultante fue una gran decepción”.

Y agregó: “Como era un gobierno integrado por ex empresarios pensaban que no tenían que escuchar a los empresarios y eso fue un error”. El banquero insistió en que “Argentina tiene que volver a conquistar a los empresarios porque la única forma de generar empleo es con ellos”.

Al referirse al gobierno actual, Brito dijo que creyó que la asunción de Alberto Fernández podía “generar una estabilidad en las finanzas y en la economía” y resaltó que eso finalmente no sucedió principalmente por los desacuerdos internos en el manejo de la pandemia. Y más tarde por la escalada inflacionaria provocada por la emisión monetaria post pandemia.

“El empresariado ahora ve a (Sergio) Massa como alguien maneja el barco porque la economía no estuvo en manos de nadie por mucho tiempo. Guzmán no tenía la capacidad política. En el gobierno de Alberto no se hizo nada en materia económica porque no se encontraban los consensos”, sostuvo Brito al destacar la confianza que le genera el actual Ministro de Economía.

Por último, al referirse a las próximas elecciones, dijo: “No hay posibilidad de que Macri, Alberto o Cristina sean los próximos presidentes de Argentina”. Y en cuanto al presente y futuro de Massa, expresó: " Tiene que buscar consenso con la oposición, el kirchnerismo y poder renunciar a una candidatura si es necesario. No es negocio para ellos que al país le vaya mal. Me cuesta creer que su paso pueda ser exitoso siendo candidato a presidente. Igual, me parece uno de los tipos más capaces de la Argentina. Massa habla con todos los empresarios y con todo el mundo”.

Brito tambien se explayó sobre sus planes para el club River Plate, la posible repatriación de jugadores y su vínculo con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA.

