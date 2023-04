Jorge Brito habló de su relación con Chiqui Tapia y del sueño de repatriar a River Plate a jugadores de la Selección

Jorge Brito, presidente de River Plate (Adrián Escandar)

River Plate vive un gran momento en lo futbolístico e institucional. Después de la salida de Marcelo Gallardo, la dirigencia que encabeza Jorge Brito, con la recomendación de Enzo Francescoli, eligió a Martín Demichelis como el reemplazante del entrenador más ganador en la historia del club.

En la actualidad, el Millonario marcha líder del torneo de la Liga Profesional con 21 puntos gracias a siete triunfos y dos derrotas. El último viernes 31 de marzo, el equipo de Núñez recibió en el renovado estadio Más Monumental a Unión, que volvió a estar colmado con más de 80 mil personas que disfrutaron de una nueva victoria.

Al ser consultado por cómo llevó adelante el club semejante reestructuración, el presidente de River fue contundente. “Hicimos una inversión de 70 millones de dólares y no lo hicimos con un financiamiento externo de un banco de inversión de afuera, con una línea blanda de la CAF ni con un subsidio del Gobierno, de la Provincia, ni de la Ciudad, ni de nadie. Ni un capricho de un chico millonario poniendo plata. Porque tampoco fue eso. Con todo lo negativo, se hizo”, explicó Brito en relación a las dificultades que presenta la economía del país en el programa A confesión de parte que conduce la periodista Romina Manguel en FM Milenium 106.7.

Más allá de tocar temas relacionados a la política nacional y cuestiones de la economía del día a día, el mandamás de River contó cómo cambió su relación con el presidente de la AFA luego de no votarlo en las elecciones de 2017 que lo confirmaron como titular de la entidad.

“Fuimos de los pocos clubes que no lo votaron a Tapia. Fui yo personalmente el que le avisé a Tapia que no lo íbamos a votar porque nosotros veníamos hablando de un proyecto distinto durante mucho tiempo, nos quedamos sin el candidato que teníamos. Se bajó, todos se dieron vuelta y fueron para otro lado”, explicó.

Brito le entregó una camiseta de River a Messi durante la visita de la selección argentina al estadio Más Monumental en el amistoso con Panamá

Más allá de no haberlo votado en primera instancia, Brito dejó en claro su postura histórica sobre la gestión de Tapia y, por ejemplo, la decisión de apoyar a Lionel Scaloni como DT de la Selección mayor a pesar de las críticas que recibió.

“No obstante, nunca hice una crítica a la administración de la AFA, menos a la Selección. Lo de Scaloni me pareció espectacular y me encantan los dirigentes que bancan con convencimiento a la gente”. Acto seguido, Manguel le preguntó si ahora votaría al Chiqui, y la respuesta del presidente riverplatense fue clara: “Sí, hoy lo votaría”, respondió.

Otro de los tópicos deportivos fue si hay chances de que algunos de los campeones del mundo con pasado en River o que confesaron su pasión por el club, puedan ponerse la camiseta en un futuro cercano. “Ojalá. Con esas cosas no se puede. Lo que veo hoy con la economía que tenemos, con el cambio que tenemos, es muy difícil, te diría imposible tener un jugador que está hoy en la selección y pagarle lo mismo que cobrar afuera. Es una obviedad. Tan bien debo reconocerte, que hay muchos jugadores ex River o no ex River, que piensan en River para su retorno a la Argentina”, reconoció Brito.

“¿Cuál sería tu sueño, Messi?”, le preguntó la conductora del programa. A lo que el titular del Millonario contestó: “Mi sueño es Messi, obvio. No es algo que lo vea posible ni que lo hablemos. Hay que ser soñador. Se trata de no decir y hacer. Nosotros soñamos igual que los hinchas, pero la diferencia nuestra con los hinchas es que nuestro límite para soñar es lo posible sin poner en riesgo la economía del club”.

