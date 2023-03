Fernando Burlando bajó el spot de campaña donde aparece uno de los asesinos de Cabezas

Burlando con Nelson Castro - bajó el spot de sus redes sociales

El abogado y precandidato a gobernador bonaerense Fernando Burlando pidió disculpas públicas por la aparición de José Luis Auge, alias “el hornero”, en su spot de campaña. Auge fue uno de los condenados por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. Su inclusión en el video provocó una ola de rechazo, por lo que Burlando decidió retirar el video de las redes sociales.

Burlando afirmó que no es quien para juzgar a las personas, pero decidió retirar el video porque podía ser interpretado como una provocación. “Yo no soy Dios ni quién para juzgar a la gente, pero sí lo bajé de las redes, porque me parecía lógico”, dijo el letrado.

Burlando comentó que el video fue hecho de manera casera, siguiendo los principios de austeridad de su campaña. Y explicó que su equipo no es muy profesional y que quizás no evaluó ni filtró la situación adecuadamente, por lo que el error fue suyo.

El abogado insistió que no está en posición de juzgar a nadie, y que no jugará ese papel porque no se considera una autoridad para hacerlo. “Yo no cancelo a nadie, ni voy a juzgar a nadie porque no me corresponde. En un momento no pude creer que haya pasado esto y constatada la situación lo que hice fue borrar ese video”, añadió en declaraciones a la señal de noticias de cable TN.

“Respeto todas las opiniones, todo lo que puedan decir, pero no va a ser un freno para mí. Es más, creo que es una situación que me fortalece y que me motiva para seguir adelante con otro tipo de ojo y controles. Solamente pido disculpas por lo que pasó”, concluyó.

Otra escena del spot de campaña en el que aparece Auge

En el video se veía a Burlando caminando por las calles de un barrio humilde de la provincia de Buenos Aires. En musculosa, shorts de fútbol y ojotas, recorría el lugar como uno más de los vecinos que lo rodeaban y saludan y entre los que aparecía Auge.

Hace 26 años, Auge formó parte junto a Héctor Miguel Retana, Gustavo González y Horacio Anselmo Braga de una banda conocida como “Los Horneros”, por su procedencia de ese barrio platense.

Al fotógrafo, que cubría para la Revista Noticias la temporada de verano en Pinamar, le pegaron dos tiros en la cabeza y luego prendieron fuego su cuerpo dentro del Ford Fiesta que usaba para desplazarse.

Por el crimen, la justicia condenó a Auge a prisión perpetua, junto a otros 8 acusados. Fue el primero en beneficiarse con la ley del 2x1 y salió de la cárcel en el año 2004. Para el año 2017, todos los culpables estaban en libertad.

El spot de campaña de Fernando Burlando en musculosa

