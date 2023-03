Tras su anuncio, Macri compartirá hoy una cena con ex presidentes y líderes políticos de la región

Macri cena esta noche con ex presidentes de la región

Mauricio Macri tomó hoy una de las decisiones políticas más importantes de su carrera. No será candidato a nada en las próximas elecciones y pasará a ejercer un rol de liderazgo extra institucional. Mientras el sistema político argentino cavila esa decisión, el fundador del PRO cenará esta noche con un grupo de pares: será el anfitrión de una comida con un reducido grupos de ex presidentes y líderes políticos de la región y el mundo.

Será un encuentro selecto con personalidades que ejercieron los atributos presidenciales en sus países y están fuera de la arena electoral o institucional per se: el destino que Macri eligió para su futuro político. El ex jefe de Estado recibirá esta noche a Felipe Calderón, ex presidente de México, Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia; también asistirá Cayetana Alvarez de Toledo, diputada española del Grupo Popular Congreso. En tanto que Gerardo y Alejandro Bongiovanni irán como representantes de la Fundación Libertad, espacio que coordinó el banquete.

La comida será en la residencia de Macri en Acassuso y su anuncio de esta mañana estará en el centro de la conversación. El líder del PRO tenía su decisión tomada hace tiempo, empero lo había reservado para su familia y un grupo íntimo de su entorno. Tras su regreso de Europa, decidió hacerlo público y su comunicado sacudió al mapa político, no sólo opositor, sino también al oficialismo.

Este mediodía, Macri almorzó en su casa con las personas de su mayor confianza política y personal. Estuvieron Darío Nieto, su secretario personal y actual armador de la campaña presidencial de María Eugenia Vidal; Gustavo Gómez Repetto, su jefe de prensa; Fernando de Andreis, ex secretario general de la Presidencia y hombre de íntima confianza de Macri; Hernán Iglesias Illia, dirigente del riñón macrista y quien colabora con el ex presidente en sus discursos y libros; Mora Jozami, ex funcionaria de la Jefatura de Gabinete de Macros Peña; Fátima Micheo, ex Subsecretaria de Comunicación Presidencial; Julián Gallo, asesor predilecto de Macri en comunicación y estrategia digital.

Minutos después del mediodía, los comensales arribaron a la residencia Macri en el norte del Gran Buenos Aires. Entre empanadas de jamón y queso, de carne y gaseosas, hicieron un largo repaso y análisis de las repercusiones que tuvo el anuncio de no ser candidato. “Estaba muy contento con lo que estaba pasando, considera que dio un gran paso para el país y para Juntos por el Cambio”, sostuvo ante Infobae un dirigente que frecuenta al ex jefe de Estado.

No sólo repararon en la resonancia mediática, sino que también se tuvo en cuenta los mensajes en redes sociales, quiénes y qué dijeron. El team Macri mensuró, además, el impacto digital que tuvo el comunicado. Fue un encuentro distendido que duró cerca de dos horas.

Macri junto a Cayetana Alvarez de Toledo y Mario Vargas Llosa, en un encuentro durante 2022

En tanto que mañana, Macri fue invitado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A media mañana, participará de un evento organizado por la Fundación Libertad bajo el lema “Foro Iberoamérica: desafíos y oportunidades”. Será un panel que también compartirá con Piñera, Calderón, Quiroga y Álvarez de Toledo. El evento será reservado, con acceso limitado a personalidades invitadas.

Para cerrar la jornada, por la noche será uno de los invitados estelares de la cena anual que convoca la Fundación Libertad. Allí se verá con el grueso de la dirigencia de Juntos por el Cambio y parte del espectro liberal. Confirmaron su presencia Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, Miguel Ángel Pichetto, legisladores nacionales y dirigentes de la oposición. También habrá presencia de líderes políticos internacionales ligados al liberalismo. Macri será uno de los oradores del cónclave, que tendrá lugar en Parque Norte.

