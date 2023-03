El kirchnerismo cree que Alberto Fernández “debe imitar a Macri y bajarse” de la candidatura a Presidente

Cristina Kirchner mira fijamente a Alberto Fernández durante un acto de gobierno en la Casa Rosada (Foto: NA / Damián Dopacio)

El kirchnerismo busca aprovechar el video del ex presidente Mauricio Macri, en el que anunció que no va a ser candidato a Presidente, para avanzar en la interna que tiene con la Casa Rosada.

Una de las primeras conclusiones que sacan en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner es que la decisión de Macri “es buena” para Juntos por el Cambio. La segunda reflexión es que se trata de una jugada política que Alberto Fernández “debería imitar”.

“Desde el punto de vista estratégico electoral de su espacio, la decisión de Macri es buena. Es importante que una persona se corra para reordenar el espacio político, más cuando sabe que su posición genera dificultades internas para poder lograr ese ordenamiento. Esto es un gesto que debería imitar Alberto”, disparó una fuente de ese pequeño círculo en diálogo con Infobae.

Para el kirchnerismo más duro, la estrategia de Alberto Fernández de mantener su posibilidad constitucional de ir a una reelección dificulta el reordenamiento interno dentro del Frente de Todos. Tanto es así que los sectores de La Cámpora ya se habían convencido de que iban a ir a una PASO contra el Presidente, o por lo menos esa es la lectura que hizo el albertismo de las palabras que Máximo Kirchner pronunció el pasado 24 de marzo, cuando dijo que si alguien se enojaba con su postura lo iban a dirimir en una competencia electoral.

Alberto Fernandez looks on next to new Vice President Cristina Fernandez and former Argentina's President Mauricio Macri, after he sowre-in as Argentina's new President, at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina December 10, 2019. REUTERS/Mariana Greif

Otro de los análisis que se hizo en la mesa chica kirchnerista es el de los votos. “Macri no se bajó de una candidatura de 30 puntos como la que resignó Cristina (Kirchner), sino que se bajó de una candidatura de un triple empate con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Además, lo hizo sin tener caudal electoral porque no mide más de 12 - 15 puntos”.

En el análisis que revelaron a Infobae también marcaron una diferencia concreta entre la decisión de Macri y CFK: “Él no actúa en espejo con Cristina, no se baja porque Cristina se baja, se baja porque no le alcanza”, señalan. En ese contexto surge el mensaje directo a la Casa Rosada: “(Macri) No mide, como no mide Alberto”.

El problema del kirchnerismo es que frente a la pregunta de quién mide más que el Presidente -que no sea la Vice- todavía no hay una respuesta, apenas surge (se repite )la primera explicación: “Es imposible ordenar el espacio con la candidatura de Alberto”.

En medio de estos análisis, hay algunos dirigentes con acceso diario al despacho de Cristina Kirchner en el Senado que prefieren apelar a la cautela y desconfían del anuncio público de Macri. Este sector cree que detrás de esta jugada se esconde un segundo movimiento: sospechan que se prepara un operativo clamor a imagen y semejanza de lo que está sucediendo con Cristina Kirchner y la mesa de Ensenada, el reducto en donde el kirchnerismo organiza los “Luche y Vuelve”.

“La única experiencia en la que se baja un jefe - jefa es la experiencia de CFK en el 2019, que fue exitoso desde el punto de vista electoral, pero no en lo que se refiere al rumbo del Gobierno. Esperaría un poco, dejame desconfiar de que no es un operativo clamor...”, señaló una fuente que participa de esos encuentros que impulsan el regreso a la Casa Rosada de la máxima referente política del kirchnerismo.

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que no será candidato en las próximas elecciones nacionales y ya comenzó a modificar el tablero político. Por lo menos de Juntos por el Cambio. “Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político que iniciamos”, afirmó en un video publicado esta mañana en las redes sociales. En el kirchnerismo esperan que Alberto Fernández imite el gesto.

