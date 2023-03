Eugenio Burzaco asumen el lunes como nuevo ministro de Seguridad de la Ciudad (Foto: Nicolás Stulberg)

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentará el lunes a Eugenio Burzaco como nuevo ministro de Seguridad porteño. La asunción del nuevo funcionario será tras la renuncia de Marcelo D’Alessandro, ex titular del área, quien había estado de licencia tras la filtración de chats que lo involucraban en conversaciones vinculadas a un viaje a Lago Escondido y que derivó en una denuncia por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas.

El acto de asunción de Burzaco se hará el lunes a la mañana, será breve y aún no está confirmado dónde será. Larreta y el flamante ministro estarán acompañados por Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, quien se había hecho cargo de la cartera de Seguridad mientras durara la licencia de D’Alessandro.

Burzaco estaba en contacto permanente con Rodríguez Larreta porque es el referente en materia de seguridad de sus equipos técnicos de campaña presidencial. Hace meses que trabaja en la Fundación Pensar en el armado del “Plan Nacional de Seguridad”.

De hecho, Burzaco acompañó a Larreta a Rosario el 4 de marzo, en medio de la escalada de la violencia narco, y se reunieron con Pablo Javkin, intendente local. Además, el dirigente también frecuenta la mesa de Internacionales del PRO, por el ala larretista, y da su aporte en temas de seguridad.

Según pudo saber Infobae, el flamante funcionario estuvo en contacto con Rodríguez Larreta y Felipe Miguel en estos días, para diagramar la transición. En la semana hubo una reunión en ese sentido en el Centro Cultural Recoleta.

En tanto, Burzaco aún no habló con D’Alessandro respecto al paso de mando. Ambos se conocen y tienen buena relación. Cerca del ministro saliente explicaron que están a disposición para conversar en los próximos días y coordinar la transición. A su vez, D’Alessandro no fue invitado aún al acto de asunción de Burzaco, no obstante sostiene que participará si lo convocan y puede ir.

Este mediodía, el ex titular de Seguridad porteño almorzó con Elisa Carrió. La diputada nacional lo llamó ayer y lo invitó hoy a su casa en Exaltación de la Cruz para conversar sobre la investigación judicial, su salida del gabinete porteño y temas políticos.

Entre asado y ensaladas, Carrió le manifestó su apoyo y le manifestó que no estaba de acuerdo con que se fuera. La ex diputada considera que Rodríguez Larreta no “bancó del todo” al funcionario. “Apoyo incondicional”, publicó en su Twitter la líder de la Coalición Cívica, en un posteo con una foto juntos. A esto se suma las diferencias que la ex legisladora chaqueña tiene respecto a la llegada de Burzaco.

Esta mañana, Rodríguez Larreta sostuvo en declaraciones al programa de Paulo Vilouta en Radio La Red: “Marcelo tomó la decisión de presentar su renuncia. Estaba muy dedicado a responder judicial y mediáticamente por la causa de las escuchas ilegales”. Además, dijo que el ex ministro seguirá siendo parte de sus equipos técnicos y respecto a los chats filtrados aseguró: “Le creo a D’Alessandro”.

Quién es Eugenio Burzaco

En relación con la designación de Burzaco, Larreta consideró: “Es de las personas que más saben de seguridad en Argentina. Es un experto, estudió el tema y conoce”. Rodríguez Larreta y Burzaco se conocen hace más de 10 años.

El funcionario fue el primer jefe de la Policía Metropolitana, entre 2009 y 2011, en la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. Dejó ese cargo tras una serie de diferencias con Guillermo Montenegro, otrora ministro de Seguridad porteño. Luego, durante la presidencia del líder del PRO, el dirigente se desempeñó desde 2015 hasta 2019 como secretario de Seguridad de la Nación.

Durante su gestión en el Ministerio de Seguridad de la Nación, Burzaco tuvo una relación tensa con Patricia Bullrich, quien fuera la titular de la cartera a lo largo de todo el gobierno de Macri. Ambos tenían miradas diferentes sobre el orden público y también matices políticos. Son disonancias que aún persisten.

Burzaco asume con el desafío de continuar con la ejecución del Plan integral de seguridad pública de la Ciudad. En enero, cuando se conoció el pedido de licencia de D’Alessando, el gobierno porteño presentó el mapa del delito y anunció que la Ciudad era “la segunda capital más segura de América”.

A su vez, desde el Ministerio de Seguridad informaron en el primer trimestre que la Ciudad tiene actualmente “las tasas de delito más bajas en los últimos 27 años”. Es algo que el larretismo pretende sostener.

En ese sentido, la Ciudad anunció en marzo que el Gobierno nacional autorizó a la administración porteña a importar pistolas Taser. Burzaco es uno de los defensores de la implementación de ese tipo de armas por parte de las fuerzas de seguridad. “Celebro la autorización de las Pistolas Taser. Desde nuestro lugar, siempre impulsamos la utilización de una herramienta mucho más segura para todos”, sostuvo el 4 de marzo ex jefe de la Policía Metropolitana, desde su Twitter.

