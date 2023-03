Fuerte cruce entre Marcelo D’Alessandro y Gabriela Cerruti en las redes sociales

Marcelo D'Alessandro y Gabriela Cerruti se atacaron en las redes sociales tras la renuncia del funcionario porteño

La jornada del miércoles trajo la confirmación de la renuncia de Marcelo D’Alessandro como ministro de Seguridad porteño (estaba en uso de licencia), y que será reemplazado por el ex viceministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco. La dimisión del ahora exfuncionario se da en el marco de la causa abierta tras la filtración de presuntos chats que intercambió con jueces, con un colaborador de la Corte Suprema y empresarios.

D’Alessandro utilizó sus redes sociales para comunicar su decisión y además para dar a conocer los motivos de la misma. “Le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra”, escribió el exministro porteño.

En su hilo de tuits, uno en particular desató un fuerte enfrentamiento virtual con la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. “Sobre el hackeo, ya tenemos los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó. Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la Justicia”, fue el último mensaje que escribió D’Alessandro sobre el tema.

En menos de dos horas llegó la reacción del Cerruti, citando ese último comentario del ex ministro porteño. “Sobre el hackeo esperamos saber qué pasó con los bolsos con dólares que la empresa encargada de las grúas en la Ciudad de Buenos Aires le estaba enviando para que Horacio Rodríguez Larreta le permitiera seguir con sus negocios”, escribió.

Gabriela Cerruti reaccionó a los tuits de Marcelo D'Alessandro anunciando su renuncia

El contraataque del ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires no tardó en llegar, y le subió la temperatura al cruce, al afirmar: “En su habitual y cómica desinformación, la vocera del 100 por ciento de inflación todavía no se enteró de que la Justicia determinó que los chats se inventaron desde la jefatura de Gabinete de la Rosada”.

No conforme con eso, D’Alessandro fue por más: “Habla de bolsos con dólares y supongo que se refiere a los de José López, el secretario de Obras Públicas de su actual vicepresidenta, condenada por corrupción. Porque son chorros”.

“Son chorros e inmorales, confesos, que piden probations por las fiestas clandestinas que hacían en Olivos mientras amenazaban a la gente por televisión. Delincuentes”, se defendió. Y concluyó: “Se jactan de las operaciones de inteligencia ilegal que ellos mismos hacen para cargarse a la Corte, porque de otra manera deberían hablar de la pobreza, la inseguridad y lo que verdaderamente son: el peor gobierno de la historia”.

El ahora exministro de Seguridad porteño no dejó pasar las acusaciones de Cerruti y le contestó

El cruce continuó este jueves

El último tuit de Marcelo D’Alessandro, en respuesta a la acusación de Gabriela Cerruti, se registró a las 10:19 de anoche. Si bien pasaron varias horas, la vocera presidencial decidió contestarle nuevamente esta mañana, sin intención de bajarle la temperatura al enfrentamiento virtual.

“No. La justicia determinó que usaron una clave, que puede haber sido robada, de JG, pero se intervinieron desde El Dorado. Desde el mismo paisaje que las escuchas de Mauricio Macri a sus familiares y amigos. Ah, y qué pasó con los bolsos con dólares por el negociado de las grúas?”, escribió la funcionaria.

La portavoz del Gobierno Nacional continuó con la discusión este jueves

La última frase de ese posteo cierra con un signo de interrogación, por lo que habrá que espera para saber si Marcelo D’Alessandro le responderá a la portavoz del Gobierno Nacional, o decide terminar con el ida y vuelta tuitero.

