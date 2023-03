Carolina Losada: “El Senado está secuestrado por Cristina Kirchner”

Carolina Losada, senadora nacional por Santa Fe y vicepresidenta del Senado (Facebook)

Carolina Losada, senadora nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe y vicepresidenta del Senado de la Nación, solicitó -vía Juntos por el Cambio- una sesión especial para el próximo 28 de marzo para aprobar el pliego de los jueces para su provincia y Córdoba, y denunció que “el Senado está totalmente secuestrado por Cristina Kirchner”.

“Ya contamos con dictámenes de comisión, hace meses y meses ´duermen´ esos pliegos pero a ellos (en alusión al Frente de Todos) no les interesó llevarlos al recinto y... ¡son los jueces que propuso el Presidente! No les ha interesado hacer nada por la Justicia de Santa Fe en donde hay un 30% de vacancia, juzgados federales que no tienen jueces”, comentó indignada en declaraciones a “Lleva su pulso”, el programa conducido por Eduardo Serenellini por Radio Continental.

Y le apuntó a la vicepresidenta: “Lo único que hacen, para lo único que CFK utiliza el Senado, es para los proyectos de ley que tengan que ver con su objetivo final que es embestir a la Justicia y dar su discurso a través de sus senadores como si estuviera proscripta y no es así, está condenada”. Y agregó: “Si quiere, mañana se puede prender a cualquier lista”.

Cristina Kirchner, en su última aparición pública, otra apuntada por Carolina Losada

Losada llevó la charla a un terreno personal. “Yo habré presentado unos 60 proyectos, ninguno se trató ni siquiera en comisión y eso que eran transversales a los partidos políticos”. Y se preguntó: “¿Quién podría decirle no a un proyecto que buscar proteger a los niños de los narcos o las bandas delictivas en general? Nadie”.

La senadora calificó como una “injusticia” la delicada situación que atraviesa Rosario, “con un Gobierno nacional que no hace absolutamente nada y con uno provincial que llegó diciendo que traía paz y orden para Santa Fe y no sucedió”. Y justificó: “Lejos de suceder, aumentaron los índices de homicidio y estamos en el máximo de todo el país. En Rosario nos matan, es una ciudad que tiene 22 muertos por cada 100 mil habitantes cuando la media nacional es de 5 homicidios. La situación es de catástrofe y lamentablemente se está yendo a otras provincias”.

Con respecto a la visita del ministro de Seguridad Aníbal Fernández en Rosario y la llegada de la Compañía de Ingenieros de las Fuerzas Armadas a la ciudad santafesina, Losada opinó que “siempre la presencia tiene un poder disuasivo, vos tenés las fuerzas federales en Rosario. No sabemos ni cuanto tiempo van a estar ni cuál es el plan porque no lo hay, y eso sí es un problema”. Y agregó: “No hay plan son todos parches que se ponen. La policía de la provincia de Santa Fe que tendrían que estar trabajando con las fuerzas federales tampoco tienen un plan”.

Serenellini aseveró que la situación reinante en la ciudad santafesina y en el conurbano bonaerense “me huele tanto a campaña” a lo que Losada tomó el guante. “Es horrible que se haga campaña con algo tan sensible”. Y agregó que: “Tienen que saber dónde está focalizado el problema y saber cómo atacarlo pero ni siquiera tienen un mapa, es como que no les importa y cuando no hacés nada para combatir un flagelo semejante, sos cómplice. Eso es lo que la gente está harta, de que no les ofrezcan ninguna solución”.

La presencia de Aníbal Fernández en Rosario fue un tema de debate en la entrevista a Carolina Losada (REUTERS/Agustin Marcarian)

La senadora también reveló que en Córdoba “hay un narcotráfico que está creciendo, la narcocriminalidad en general”. Y amplió: “En Rosario eso ya se fue diversificando y son bandas criminales no es solo el tráfico de drogas. Son las balaceras, las amenazas (nombra el ataque al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo) y, a partir de eso, fue la reacción hasta ahí, para el maquillaje“.

Y tampoco se olvidó del ministro de Seguridad nacional. “Aníbal Fernández, antes de eso, había venido una sola vez a Rosario y llegó ¡blindado!, con no sé cuántos efectivos alrededor, muerto de miedo y después no hizo nada, ni se puso de acuerdo con el Presidente para ver cuántos miembros de las Fuerzas Armadas iban a enviar a Rosario. Es una falta de respeto que te digan que te están ayudando cuando no lo están haciendo”.

Carolina Losada junto a Mauricio Macri (Facebook)

Además, amplió acerca del viaje de Mauricio Macri a Santa Fe en donde se reunió con la cúpula de Juntos por el Cambio, incluido con el intendente de Rosario, Pablo Javkin. “Viajó para expresar su apoyo, está interesado en saber, de primera mano, qué se está haciendo en Rosario. La gente está cansada de lo que está sucediendo ahora y de un populismo que no da ningún tipo de solución”, enfatizó.

Por último, se le preguntó si va a ser candidata a gobernadora para la provincia de Santa Fe y respondió con rodeos. “Quedan pocos días para definir, no hemos definido, es un trabajo en equipo, no hay nada concreto, estamos trabajando en un proyecto político, el de la Revolución para Santa Fe”.

Y también se le indagó sobre una eventual candidatura para vicepresidenta, en caso de que Mauricio Macri vaya nuevamente por el sillón de la Casa Rosada. “¿Y entonces? (risas).... yo me metí en política para intentar cambiar las cosas que me parecían mal, no me gusta cuando las candidaturas están por encima de los proyectos. Hoy no estoy pensando en candidaturas, sí en proyectos. Tenemos que ser serios”, cerró.

