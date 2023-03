Movimientos sociales oficialistas lanzarán un partido político que se disputará las PASO del Frente de Todos

La Patria de los Comunes intentará disputarle poder territorial a los intendentes del conurbano bonaerense y tallar en la designación del candidato presidencial del Frente de Todos

“Desde La Patria de los Comunes queremos discutir el modelo de país, y fortalecer el Frente de Todos con participación. Hay un límite a la política del parche”. Con la frase, contundente y que lleva implícita una fuerte crítica al actual gobierno de Alberto Fernández, el dirigente social y funcionario Daniel Menéndez le recordó a Infobae que hoy a las 17 horas se hará el lanzamiento del partido político.

El acto tendrá lugar en el estadio de Nueva España, ubicado en Avenida Santiago de Compostela 387 en la Ciudad de Buenos Aires, donde los movimientos sociales oficialistas, entre los que se destacan el Evita y Somos Barrios de Pie, realizarán el lanzamiento nacional de su partido político. De esa manera, pretenden disputar espacio dentro de la coalición gobernante, las elecciones PASO con candidatos propios y tallar en la elección del candidato presidencial del Frente de Todos.

Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación del ministerio de Desarrollo Social, es el vicepresidente de La Patria de los Comunes. El presidente es Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita y secretario de Economía Social de la cartera que administra Victoria Tolosa Paz.

“Ahora que el juego de poder de la democracia representativa se esta deshaciendo, ahora que la derecha ha decidido volver a ser extrema, como corresponde, hace falta una reacción a la reacción: la buena conciencia progresista no alcanzará para hacer frente a los desafíos que nos plantea una crisis desde ya total”, esgrime el partido político más joven del país que tiene como objetivo comenzar a limar el poder de los “barones del conurbano”, quienes desde hace décadas conducen las alcaldías más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Dicho objetivo no resultará sencillo porque también se enfrentan, desde el kirchnerismo a La Cámpora, la agrupación política que lideran, entre otros, el diputado nacional Máximo Kirchner; el ministro del interior de la Nación Eduardo “Wado” De Pedro, y su par de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

“Estamos esperando que un gaucho venga a mandar y diga, ‘a ver estos negros síganme’, y nos vamos a encolumnar detrás de él si se suma a nuestras propuestas”, afirma Emilio Pérsico, presidente de La Patria de los Comunes

De Pedro es impulsado por el kirchnerismo como precandidato presidencial del oficialismo, aunque el funcionario de Alberto Fernández aun no anunció si jugará o no en la interna del Frente de Todos.

Quien sí lo hizo es Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente del Frente Patria Grande, que ya cuenta con tres diputados nacionales que forman parte del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja.

El MTE, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, integran, junto a la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras organizaciones, la poderosa Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

A pesar de militar juntos por reclamos sociales muy parecidos, La Patria de los Comunes no apoya la precandidatura de Grabois, y lo acusan de haberse “apurado” a lanzarse al ruedo electoral ante de intentar llegar a un consenso interno en busca de un único candidato, que podría ser Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil si es que el primera mandatario bajara sus intenciones de ir por la reelección.

La organización partidaria que hoy espera juntar unas 40 mil personas en el estadio del Club Español, aún no cuenta con el consenso interno para apoyar un precandidato. Por eso, cuando Infobae le preguntó a Pérsico sobre nombres propios dijo: “Estamos esperando que un gaucho venga a mandar y diga, ‘a ver estos negros síganme’, y nos vamos a encolumnar detrás de él si se suma a nuestras propuestas”.

"La Patria de los Comunes tiene como objetivo en el mediano plazo expresar a las trabajadoras y trabajadores, darles protagonismo y voz a aquellos que hoy no tienen representación política", destaca Daniel Menéndez

Entre las propuestas que fomentan, se destacan: “más y mejores derechos laborales nuevos y ampliados”; “crédito productivo”; “paritaria social”; “una reforma agraria”; “soberanía alimentaria” y “producción por encima del capitalismo financiero”.

Ese programa es el que lanzará hoy a la tarde y que estará en boca de Pérsico, Menéndez, Gildo Onorato y otros referentes sociales que integran el nuevo espacio político.

“Este partido viene a expresar el protagonismo que los trabajadores tienen que tener en la política” expuso Pérsico y aclaró: “La democracia es perfecta si todos los sectores sociales están expresados en el Estado y construyen desde ahí el bien común. Nuestros movimientos populares necesitan de una referencia política explícita que nos defienda y exprese”.

Por su parte, Menéndez afirmó ante este medio: “La Patria de los Comunes tiene como objetivo en el mediano plazo expresar a las trabajadoras y trabajadores, darles protagonismo y voz a aquellos que hoy no tienen representación política. Construir un proyecto de país desde donde se base una nueva idea de patria que tenga a los sectores populares como protagonistas y que sea el cauce en donde se puedan expresar”.

El funcionario también advirtió que “el objetivo de 2023 es fortalecer al Frente de Todos y construir la victoria popular. La construcción de nuestro espacio es para que un caudal de militancia se incorpore a participar entusiasta y activamente con ideas nuevas y desafíos y con toda la fuerza a la unidad del Frente de Todos que nos lleve a la victoria y poder construir a su interior una corriente que exprese la mirada política de los movimientos populares. Contribuir al nacimiento de un Peronismo para el siglo XXI, que ponga en valor al nuevo subsuelo de la Patria de los Comunes, construyendo un desarrollismo popular con justicia social para el conjunto nacional”.

"La Patria de los Comunes es una herramienta partidaria para darle voz a los sectores populares; para darle visibilidad a las luchas de la economía popular", dijo en Quilmes Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita

Dentro del esquema político de construcción de poder y ganar espacio territorial, Menéndez ratifica que: “El objetivo para este año también tiene que ver con ampliar la base de sustentación del Frente de Todos en ciudades y territorios, donde expresemos el protagonismo de los sectores populares en proyectos que enriquezcan y que aporten”. Por ese motivo, el funcionario nacional sostuvo que “vamos a participar en las internas del Frente de Todos con nuestros candidatos y candidatas, disputando las intendencias, como Patricia Cubría en La Matanza; Natalia Souto en Vicente López; Leo Grosso en San Martín; Agustín Balladares en Lanús; o yo mismo en Tres de Febrero”.

El martes pasado, durante la presentación de La Patria de los Comunes en Quilmes, Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita opinó que: “La Patria de los Comunes es una herramienta partidaria para darle voz a los sectores populares; para darle visibilidad a las luchas de la economía popular; al feminismo; a las problemáticas ambientales; las nuevas formas de producir en la Argentina; teniendo en cuenta que es necesario e imperioso que logremos ayudar en el crecimiento económica de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro”.

El también secretario gremial de la UTEP entiende que el partido político que representa “es una herramienta para aquellos y aquellas que han sido invisibilizados, vulnerados, que no han tenido voz y que no tenemos la plena representación en este sistema democrático y lo vayamos encontrando”.

Pérsico fundamentó la conformación del espacio político que integra la alianza de gobierno para fortalecer “una democracia imperfecta” y destacó: “Fuimos escuchados por los políticos, pero no nos ven. No entienden lo que somos en la profundidad”. Y lanzó una crítica hacia el Jefe de Estado que lo nombró en la Secretaría de Economía Social al recordar que: “No conseguimos el ministerio de la economía popular”, una promesa que en persona le habría hecho Alberto Fernández pero que finalmente no se concretó.

El presidente de La Patria de los Comunes es crítico de la administración de gobierno que integra desde el 10 de diciembre de 2019. “No estoy satisfecho con las políticas del ministerio de Desarrollo Social. No conseguimos meter dentro del Estado el nuevo conflicto social”, reconoció.

Además, remarcó que no desean “planes sociales, queremos el reconocimiento de los trabajadores. El plan social no es digno. Tengo el sueño del país sin planes sociales, con empleo digno”, aventuró en la presentación de La Patria de los Comunes en febrero pasado desde el escenario improvisado en el Torquato Tasso, en el barrio porteño de San Telmo.

El acto de lanzamiento de La Patria de los Comunes será hoy desde las 17 en el Estadio del Deportivo Español

Menéndez, uno de los oradores de hoy en el estadio del Deportivo Español rememoró que: “En el 2003 acompañamos a Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) en los 12 años de ampliación de derechos y en ese proceso fuimos protagonistas en las peleas de nuestro pueblo por construir un proyecto de desarrollo nacional con justicia social y luego fuimos resistiendo durante los cuatro del macrismo y que logramos superar con el Frente de Todos”.

El subsecretario del ministerio de Desarrollo Social aseguró que a lo largo de esos años: “Fuimos construyendo la idea de la economía popular que hoy nos sostiene y que fue surgiendo a partir de atar nuestra suerte junto a aquellos que le cerraron la fábrica, o directamente jamás las vimos abiertas para todos y no se pudo volver al pleno empleo con trabajo registrado”. Ese, afirma, será uno de los objetivos del partido político que preside junto a Pérsico y que esta tarde tendrá su presentación masiva a nivel nacional.

