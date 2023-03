Carlos Ruckauf: “Alberto va a batir el récord de errores”

Carlos Ruckauf (NA)

El ex vicepresidente Carlos Ruckauf analizó el escenario electoral y avizoró una derrota del Gobierno a raíz de la crisis económica y política. Calificó a Alberto Fernández como “el peor Presidente de la historia argentina” y planteó que el relato de la proscripción de Cristina Kirchner surge a raíz de que la ex mandataria sabe que “está renunciando a la derrota” en los comicios.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires ironizó que “el sueño de toda la oposición” es que el presidente “sea el único candidato” del oficialismo: “Cualquiera que se enfrente a Alberto Fernández le gana por goleada”. Y comparó: “Es como poner al actual equipo del Nápoli con uno de tercera división”.

“El problema del Gobierno Nacional es que tiene una administración absolutamente caótica”, sostuvo Ruckauf. En este marco, consideró como “muy probable” que el ministro de Economía, Sergio Massa, sea candidato aunque también “es muy probable que el oficialismo pierda con estos números”. El ex funcionario del menemismo hizo referencia al último índice de de precios de 6,6% en febrero que provocó superar el 100% de inflación interanual, la cifra más alta de los últimos 30 años.

En diálogo con Radio Continental, manifestó que “los que quieran ser presidentes tienen que seducirnos, convencernos de que ellos y sus equipos nos van a sacar de los cuatro o cinco problemas más graves que estamos teniendo”. “No pido que venga un mago, sino alguien que baje la inflación a un nivel soportable; que nos devuelva un sistema hospitalario donde la gente pueda sentirse protegida y que los colegios donde van los pibes no sean solo comedores”, continuó.

Te puede interesar: Tras el dato de inflación de febrero, el BCRA analiza una suba de hasta 5 puntos de la tasa de interés

“Sé que es muy sencilla esta idea tan nacional de pensar que hay un héroe, pero se necesita un equipo de más de tres mil personas que estén dispuestas a tener un plan y saber ejecutarlo”, opinó.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner (REUTERS)

En medio de la escalada inflacionaria, criticó que “la mayoría de los que están en la conducción” del país “no van al mercado”. “Cuando uno ve la realidad lo que se paga es mucho más de lo que te dicen que aumentó”, agregó.

”Alberto Fernández va a batir el récord de errores; es el peor presidente de la historia argentina, de los constitucionales”, definió Ruckauf. Consultado sobre la figura de la vicepresidenta, dijo que “Cristina es una mujer que tiene una clara relación con la política y sabe que está renunciando a una derrota, no a una candidatura, entonces su gente levanta este concepto para que ella sea la única que se quede con la lapicera que nomine la lista de Diputados y se prepare para ser la jefa de la oposición del gobierno que viene”, analizó.

“El gobierno está derrotado y por eso se desatan las elecciones provinciales, nadie quiere quedar atado a la mochila de plomo”, sentenció la suerte del Frente de Todos.

En este marco, el ex vice de Menem no descarta un eventual triunfo del diputado libertario, Javier Milei: “Puede llegar a ser presidente por la desesperación de la gente que no soporta como está funcionando la política. El problema es después que hacemos con eso”, advirtió.

Por otra parte, Ruckauf se refirió a la violencia narco que atormenta Rosario. Dijo que la ciudad “está metida en una ola de violencia que se cambiaría con un proyecto orgánico, de todas las fuerzas políticas, con fiscales antimafia, con jueces especiales y con un cuerpo de combate bien pagado, con armas y chalecos antibalas de última generación, móviles, tanques, drones… es decir, una estructura de combate que permanezca en el tiempo y que pare la violencia”.

”El delito siempre existe, pero cuando se desmadra, se convierte en una realidad tan tensa que se mete en todos lados, incluso en el poder”, consideró.

”He visto el fracaso de la batalla contra el narco en México, pero también vi el éxito de Álvaro Uribe (en Colombia). Cuando empezó Uribe su pelea me advirtió que nosotros teníamos un problema grave, que es la Hidrovía. En el puerto de Rosario nadie mira lo que hay en los containers y ahí, mezclado con lo que se exporta, se mezcla todo lo que se exporta desde otros países de la región”, analizó.

Seguir leyendo: