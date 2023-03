A tres años del primer caso de COVID en Argentina, Alberto Fernández y Carla Vizzotti homenajearon a los trabajadores de la pandemia

Alberto Fernández y Carla Vizzotti durante la jornada "Un país, una respuesta", en el CCK, a tres años del primer caso de COVID en Argentina (Télam)

“Gobernar en pandemia es como caminar en un pantano, uno no sabe dónde se hunde. Lamentablemente quedaron 130 mil argentinos en el camino. Pero 10 millones fueron atendidos por la salud pública y se curaron. Hubo un Estado presente, recordemos eso, porque eso nos hace fuertes. Somos sobrevivientes de una tragedia”.

Con estas palabras, en el final de una jornada emotiva, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cerró este viernes un encuentro en el Centro Cultural Kirchner organizado por el Ministerio de Salud para reconocer el trabajo durante el largo tiempo de pandemia del personal sanitario, Fuerzas Armadas, trabajadores del Correo, pilotos de Aerolíneas, empresario y trabajadores del sector privado durante la pandemia del Covid-19.

“Un país, una respuesta”, no solamente fue el título del evento sino el eje narrativo que cruzó los diferentes momentos del viernes en el CCK, desde temprano con diferentes conversatorios en el que expusieron sus experiencias, emociones y anécdotas los diferentes actores de la película terrorífica del COVID. Desde ministros y ministras de salud de provincias, hasta ambulancieros; desde funcionarios de Aduana y Aerolíneas, hasta una enfermera de Chaco y un virólogo de El Calafate.

Fernández y Vizzotti entre varios integrantes del Gabinete nacional, en la primera fila de la Ballena Azul, en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires (Télam)

“El 3 de marzo nos va a marcar para siempre. Fue un antes y un después. La sociedad se cuidó, pensó en el otro, se vacunó y pudimos lograr esta respuesta. Ponerlo en palabras sana. Quienes estuvimos en esos lugares sabemos que recordarlo sirve para seguir adelante. La palabra también sana y es importante decir que fuimos un equipo y salimos adelante”, expresó Carla Vizzoti, sentada en un taburete junto al presidente Fernández arriba del escenario de la Ballena Azul, ante más de 500 invitados y una primera línea con representantes del gobierno nacional: desde el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, hasta la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

Las palabras de Alberto Fernández y Vizzotti completaron la puesta que minutos antes habían protagonizado Victoria Innocenti y Antonio Birabent, quienes leyeron dos poesías (la actriz y cantante entonó “a título personal” y a capella un pequeño fragmento de la canción Barro tal vez, de Spinetta, y el hijo del célebre Moris leyó al gran poeta entrerriano Juan L. Ortiz).

Quizás uno de los momentos más emocionantes del día se dio cuando proyectaron en la pantalla principal una “canción con todos”, un video que simulaba un chat por whatsapp dentro del cual diferentes referentes de la música nacional y popular mandaban fragmentos de La Cigarra, la canción/himno de María Elena Walsh.

La jornada tuvo cuatro ciclos de conversaciones con diferentes actores durante la pandemia

Fue particularmente sensible el momento porque se pudo ver, en directo, el estrago del paso del tiempo. En el video aparecían los músicos Gabo Ferro y Palo Pandolfo, dos de los que dejaron el mundo en este período de tiempo extraño.

Simbólicamente, la música de la pandemia, la reunión virtual, se amalgamó con la sopresiva aparición en vivo de Julia Zenko y Lito Vitale, duo que cerró la canción de Walsh. No hubo prácticamente ocupande de alguna butaca que pudiera disimular la conmoción. Inmediatamente terminada la canción, Fernández y Vizzotti subieron al escenario. La ministra estaba entregada a las lágrimas. Tuvo que esperar unos segundos para hablar y comenzó su discurso con la voz quebrada. A su lado el Presidente le pedía a una asistente una pastilla, quizá para desatar el nudo en la garganta.

“Son las palabras más especiales y desafiantes que tuve en mi vida”, avisó Vizzoti y explicó sobre el evento que había sido pensado para “encontrarnos, reflexionar y poner en palabras lo que nos pasó como humanidad, como país. Por eso se llama Un país, una respuesta”.

Virginia Innocenti, actriz y cantante, leyó un poema en la Ballena Azul (Télam)

A Fernández le dijo: “No te conocía cuando empezaste la gestión y no hubo nada que nos dijeras que no; y si no íbamos a pedir nosotros, te acercabas a preguntar qué hacía falta y te lo quiero agradecer. Se inventó lo que no había para dar respuestas. Fue inédito lo que pasó, fue una tragedia, tomamos decisiones dificilísimas. Todos nos reformulamos y desde cada lugar pudimos ayudar. Las vacunas llegaron a los lugares más alejados para generar la esperanza y lo que tenemos ahora. El sector privado ayudó. La distribución de vacunas, respiradores y oxígeno fue equitativa”.

Con traje oscuro y corbata roja, y visiblemente más flaco que durante la pandemia, Fernández admitió: “Es difícil hablar de este tiempo que nos tocó vivir”. Relató que la primera semana de febrero del 2020, recién asumido, viajó a Europa y fue la ex premier alemana Angela Merkel la que le preguntó sobre el virus que empezaba a amenazar desde China. “Fue la primera que me dijo ‘presten atención, puede hacer daño a la economía y a las personas’”, contó el mandatario y detalló que menos de un mes el virus afectaba al primer argentino.

En ese camino, Fernández agradeció y reconoció el trabajo del ex ministro de Salud, Ginés González García. Pidió un aplauso y toda la Ballena Azul respondió. También le dio las gracias al consejo de médicos especialistas que asesoraron al Presidente “sin pedir un peso y a toda hora”. Señaló a algunos que estaban en las primeras filas, entre ellos, sonreía Pedro Cahn.

El trabajo del personal de las Fuerzas Armadas fue reconocido especialmente por el presidente Alberto Fernández

El Presidente argentino disparó sutilmente contra el gobierno anterior cuando recordó que “el sistema hospitalario estaba abandonado”. En ese contexto, relató: “Pudimos dotar a toda la Argentina de respiradores y tuvimos 4.000 camas con respiradores. El sistema hospitalario era deficiente y construimos más de 30 hospitales modulares”. Entre sus agradecimientos el más importante fue para el personal de la salud. “Guardaré gratitud eterna”, comentó y admitió que en ese momento descubrió “lo importante que era un terapista, porque faltaban, todo el país me reclamaba terapistas”.

Más temprano, durante las mesas de diálogo llevadas a cabo en otro sector del bello y elegante CCK, Vizzotti y la actual secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, moderaron y contaron sus experiencias, anécdotas incluidas, sobre la gestión para traer vacunas desde Moscú y repartirlas por el país, las complicaciones para volar a China con Aerolíneas Argentinas.

Contaron sus recuerdos y visiones ambulancistas, enfermeros, kinesiólogas, terapistas. Fue la parte más emocionante, cuando los trabajadores, los anónimos que pusieron el pecho al virus reflejaron su sensibilidad y, también, la marca de la pandemia que queda para siempre.

"Es un encuentro difícil porque nos remonta a un tiempo doloroso", admitió el Presidente de la Nación (Télam)

“Fue una de las cosas más fuertes que vi en mi vida. Salíamos a ver personas enfermas y no sabíamos de qué se trataba. No nos faltó nada. Nos cuidaron mucho. Lo hicimos con amor y vocación de servicio. La vacuna nos ayudó muchísimo porque si bien teníamos protección la vacuna nos dio seguridad. Somos sobrevivientes de una pandemia”, dijo Víctor Costa, chofer del SAME.

“Sobrevivientes”, eso mismo dijo el Presidente. Costa, de hecho, lo observaba tres filas más abajo. “Es un encuentro difícil porque nos remonta a un tiempo doloroso porque nadie quiere volverlo a vivir. No es motivo de celebración. Es momento de recordar. Todo eso nos agarró sin un Estado presente, en una situación social crítica, endeudados y sin crédito. Nos pasó y nos expusimos y construimos hospitales que hicieron falta, camas que hicieron falta. Es la mejor Argentina, la que frente a la adversidad se une y avanza”, comentó y cerró, él también, con una referencia poética del uruguayo Mario Benedetti: “En la calle codo a codo somos muchos más que dos”.

