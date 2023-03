Con críticas a la Corte por la coparticipación y guiños a su reelección, Axel Kicillof abre las sesiones legislativas

Axel Kicillof abre el período 151 de sesiones ordinarias (Foto: AG La Plata)

Apenas pasadas las 17 horas el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llegará a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para dar inicio al 151 período de Sesiones Ordinarias. Será el último mensaje que brinde ante diputados y senadores antes del fin de su mandato. Por eso habrá un repaso de la gestión, que incluyó casi dos años de pandemia. El objetivo de Kicillof es mostrar lo que en su gobierno se considera como logros y que son la base para imponer en el texto la marca de gestión: “Derecho al Futuro”. Desde ahí, sin ser explícito en jerga electoral, el gobernador dirá que está entusiasmado con “seguir transformando la provincia”, en el marco de su plan de gestión 6x6.

Con la información brindada por Jefatura de Asesores del Gobernador, el área que controla el ex jefe de Gabinete y colaborador estrecho de Kicillof, Carlos Bianco, el mandatario bonaerense terminaba de definir el texto este martes junto a su ministra de Comunicación, Jesica Rey. Imponer el slogan “Derecho al Futuro”, es uno de los objetivos.

El otro será contar algunos resultados en estos tres años de mandato. Según pudo saber Infobae, se espera que el gobernador destaque la construcción de 130 nuevos edificios escolares, el crecimiento de camas de terapias intensivas en los centros de salud públicos. “Triplicamos”, dirá. En materia de seguridad resaltará la adquisición de 4.500 nuevos patrulleros.

Pondrá en consideración la conversión de 10.500 calles de tierra a asfalto en diferentes puntos de la provincia. Hablará de la política de viajes escolares gratuitos que puso en marcha su gobierno como medida de fomento al sector turístico pos pandemia y en temporada baja. En este marco, fueron 120.000 estudiantes que tuvieron su viaje de egresados, entre las dos ediciones del programa. Semanas atrás se anunció la tercera edición.

La Provincia ya anunció la tercera etapa para los viajes de egresados gratuitos (Producción PBA)

Hablará de 36 mil viviendas en construcción como parte de la política “Derecho al Hogar”. También del rol del Banco Provincia y el funcionamiento de las 6 millones de Cuenta DNI, el servicio de billetera virtual que ofrece la banca pública bonaerense.

No todo será un repaso. También habrá pedidos a la oposición. Es allí, donde el evento mostrará algunas fricciones en pleno recinto. Nuevamente, el mandatario requerirá a la Legislatura la sanción de la ley que modifica las jubilaciones de empleados del Banco Provincia. El año pasado, el oficialismo no consiguió los votos para que la Legislatura avance con el proyecto que envió el Ejecutivo el año pasado y estuvo a tiro de votarse hasta que -según denunció el propio Kicillof en una conferencia de prensa- la interna que afloró en los bloques de la oposición dieron marcha atrás con el preacuerdo. Luego, Kicillof brindó una conferencia de prensa en la que culpó a la injerencia del ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal de intervenir en las negociaciones opositoras.

El ejecutivo asumió un compromiso con el gremio de La Bancaria para derogar la ley 15.008 y restituir ciertas características al haber jubilatorio de los empleados del Banco Provincia, a como funcionaba antes de su modificación impulsado la gestión de Vidal, argumentando un déficit en la Caja previsional de los empleados del Banco que debía ser costeado por el Estado bonaerense. Esa modificación -que por entonces contó con la participación del peronismo para la habilitación del quórum a esa sesión- trajo consigo una avalancha de reclamos judiciales de parte de pasivos del Banco que denunciaron la afectación de sus derechos previsionales.

Kicillof con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo y el diputado nacional y secretario general del gremio La Bancaria, Serio Palazzo

Ante la cantidad de reclamos, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires pidió encontrar una solución política; es decir en la Legislatura. Caso contrario debería fallar a favor de los denunciantes sentando un precedente para cualquier cautelar en ese sentido. La Provincia calcula que de avanzar con las demandas tendrá que desembolsar la suma de $38 mil millones de pesos. Con el acuerdo de la UCR, la ley estuvo a punto de votarse este año. El mandatario volverá sobre este punto.

También habrá un reclamo por la coparticipación, tal como viene haciéndolo en anteriores aperturas de sesiones. Sin embargo esta vez le agregará el plus del fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Gobierno nacional a conceder el 2,95% de los fondos coparticipables al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno porteño, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, y las resoluciones de la Justicia Federal -en términos más amplios- serán el blanco de críticas.

Otro reclamo a la Legislatura será la no sanción de algunas leyes que fueron enviadas tiempo atrás que nunca consiguieron tratamiento. Uno de ellos es un proyecto elaborado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak y tiene que ver con la creación de una empresa estatal que le dé volumen de producción al Instituto Biotecnológico Tomás Perón. El plan de Kicillof y Kreplak es convertirla en una empresa de la provincia para la producción masiva de medicamentos u otros elementos farmacéuticos. El proyecto había sido defendido por el titular de Salud en la Legislatura, pero nunca pudo llegar al recinto.

Kicillof iniciará el último año de gestión con un Senado polarizado en su composición de bancas, con 23 escaños para cada fuerza -Frente de Todos y Juntos- y una ecuación compleja en Diputados donde el oficialismo tiene 42 bancas, 41 Juntos, 2 Espacio Abierto Juntos, 2 Avanza Libertad, y cinco unibloques: 17 de Noviembre, Unidad para la Victoria, Izquierda Socialista, La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Es una posibilidad que los cierres de listas traigan rupturas de bloques -como suele suceder- que modifiquen la correlación de fuerzas. Pero, de darse, sería recién a partir de junio de esta año.

