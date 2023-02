Tras la mesa nacional del Frente de Todos, Axel Kicillof se volvió a mostrar con Alberto Fernández

Alberto Fernández junto a Axel Kicillof en el acto que compartieron en Morón

Alberto Fernández, figuras del cristinismo y el Frente Renovador con el ministro de Economía, Sergio Massa, como invitado especial. Los tres espacios centrales de la coalición de gobierno coincidieron este martes en una foto de gestión con señales electorales. Fue durante la inauguración del nuevo Colector Cloacal Morón Sur y las redes secundarias que permitirán que la cobertura de desagües cloacales llegue al 100% de la población de ese municipio del conurbano bonaerense.

Elocuente fue la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que no compartía una actividad pública con el Presidente desde un almuerzo que mantuvo -junto a una veintena de intendentes- en la primera semana de enero en la Unidad Turística de Chapadmalal. Luego de ese encuentro, Fernández aceleró su presentación de credenciales para ir por una reelección con un raid de actividades en el conurbano. El verano lo encontró a Kicillof enfocado en su propia gestión por los destinos turísticos bonaerenses y alejado de los movimientos de Fernández con sus intendentes aliados. Una situación que se daba por el desencuentro de agendas pero a la vez por voluntad política.

El distrito elegido para el reencuentro público fue Morón, base política de Nuevo Encuentro, una de las organizaciones cristinistas que forma parte del operativo para “romper con la proscripción de la vicepresidenta, Cristina Kirchner”, y que le permita -efectivamente- ser candidata en las elecciones 2023. El referente de Nuevo Encuentro es el actual titular del ACUMAR, Martín Sabbatella. El intendente de Morón es Lucas Ghi, uno de los jefes comunales que formó parte de la comitiva de la reunión en la mesa del Frente de Todos. Lo hizo en representación de la Primera sección electoral. Este martes, el jefe comunal fue el primero de los oradores que también incluyó al presidente, al gobernador y a la titular de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), Malena Galmarini.

Kicillof, Galmarini, Fernández y Ghi

Ghi no se ahorró elogios ni para el presidente, ni para Massa - “está haciendo un laburo fantástico. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por llevar adelante está etapa tan compleja y darle previsibilidad a los argentinos y argentinas”, dijo sobre el ministro de Economía. También ponderó la gestión del gobierno provincial.

Te puede interesar: Alberto Fernández: “No importa quién presida la Argentina, importa que sea uno de los nuestros”

Hasta llegar a este “reencuentro” entre el gobernador de la provincia de mayor peso electoral y el presidente en el medio estuvo la mesa política del Frente de Todos. Aquella reunión que se realizó semanas atrás y duró casi cinco horas en la sede del PJ puso blanco sobre negro en algunas cuestiones e intereses que atraviesan al Frente de Todos en vistas al calendario electoral. En ese encuentro, Fernández ratificó que está dispuesto a ir por otro mandato y someterse una PASO si es necesario. La Cámpora admitió que no hará una interna con el presidente, porque implica debilitarlo, pero tampoco quieren que sea el candidato. El cristinismo pidió y pide por CFK 2023 con la eventual creación de una comisión que la convenza para estar en la boleta del Frente de Todos este año y Kicillof puso sobre la mesa el peso electoral de la provincia que gobierna para cualquier decisión que se tome. El mandatario bonaerense también desea que Cristina Kirchner sea candidata. A su alrededor vuelan informes de opinión realizados en la provincia de Buenos Aires que la ubican como la dirigente con mejor posicionamiento dentro del espacio.

En el medio: una foto de gestión. “Tenemos una buena relación con Alberto”, se aclaró, de forma escueta, desde el entorno de Kicillof a Infobae. Detallaron que la presencia del mandatario provincial también tenía que ver con que se trató de un acto por una obra realizada en su totalidad por la provincia de Buenos Aires. Implicó una inversión de $1.735 millones que se financió mediante un programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde la provincia llevó a cabo siete obras de recolección de desagües cloacales que beneficiarán a 67 mil habitantes del distrito de Morón. incluyeron 145 mil metros de cañería cloacal y 13 mil conexiones domiciliarias que posibilitarán la descarga en el colector Morón Sur. El servicio pasará a formar parte de las prestaciones de AySA en el municipio

“Esto es lo que hace este gobierno y no el anterior. Construimos hospitales, hacemos caminos, puentes, calles, centros de salud, escuelas, universidades, redes de agua y de cloaca, facilitamos a nuestros vecinos que se puedan ir de vacaciones. Hacemos obras de energía, de todo tipo y no se ven. Me siento en la obligación de venir acá y decir que hay que pararse y aplaudir no sólo en 100% de cloacas en Morón, sino todo lo que hizo este gobierno a pesar de todo lo que nos pasó”, planteó Galmarini en señal de unidad, libreto del que no se despega su Frente Renovador. Otro de los funcionarios que despliega el concepto de unidad es el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, también presente este martes.

Este miércoles, Kicillof podría estar presente en el Congreso de la Nación para la apertura de sesiones que llevará adelante el presidente. Al cierre de esta nota su confirmación era un “por ahora, sí”. En horas de la tarde hará lo propio en la Legislatura bonaerense, al presidir la asamblea legislativa.

Seguir leyendo: