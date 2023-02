El mensaje de Daniel Scioli en medio de la disputa por las candidaturas en el Frente de Todos

Daniel Scioli difundió en sus redes sociales un mensaje en tono electoral

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, publicó un mensaje a través de las redes sociales en el que -sin explicitarlo- dejó trascender que será candidato a presidente para las próximas elecciones. “Cuentan conmigo, como siempre”, dijo el ex gobernador en medio de fuertes cruces y acusaciones dentro del oficialismo.

La semana pasada, la Mesa Nacional del Frente de Todos se reunió por primera vez en la histórica sede del Partido Justicialista pero no logró resolver el principal obstáculo electoral que enfrenta el Gobierno: las diferencias entre los integrantes de la coalición sobre quiénes pueden -o deben- competir en una interna.

Mientras el kirchnerismo ratificó que no ve con buenos ojos que Alberto Fernández busque la reelección e insistió con que Cristina Kirchner se encuentra proscripta, el Presidente contestó que se bajará de la interna si surge “un candidato mejor”. Sin embargo, luego desde su entorno dejaron en claro que el mandatario todavía se considera competitivo: “Es el mejor candidato del peronismo”, dijo el canciller Santiago Cafiero.

Apenas unos días después, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, negó que Cristina Kirchner esté proscripta y agregó que “los que dicen eso quieren proscribir al Presidente”. Además, Emilio Pérsico, funcionario albertista de Desarrollos Social y dirigente del Movimiento Evita, puso en duda que la Vicepresidenta “pueda llegar a más del 40%” del electorado”.

En este contexto de fuertes tensiones internas, el embajador en Brasil Daniel Scioli publicó una carta abierta para responder a quienes le preguntan “por sus planes para este año”.

“Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre”, dijo el ex gobernador bonaerense, en lo que parece ser una confirmación de su voluntad de competir en una gran PASO peronista.

Daniel Scioli y Alberto Fernández

El ex motonauta había aclarado recientemente que no competiría contra Alberto Fernández e incluso lo elogió por su “esfuerzo por mantener la unidad con un alto sentido de la responsabilidad” y por “afrontar acontecimientos impredecibles como la pandemia y la guerra”. En la misma línea, también le agradeció su confianza al nombrarlo embajador. Sin embargo, ante la posibilidad de que el Presidente baje su candidatura, el embajador comenzó a levantar su perfil.

En claro todo proselitista, Scioli comenzó por destacar sus logros como embajador a pesar de las diferencias ideológicas con el gobierno de Jair Bolsonaro. “La relación con Brasil creció hasta recuperar el lugar de primer socio comercial y alcanzar el récord de intercambio en los últimos nueve años”, detalló y remarcó que desempeñó “una diplomacia de resultados, porque primero está la Patria”.

También destacó que su trabajo en Brasil le permitió reafirmar sus convicciones “sobre el potencial productivo, la capacidad creativa de nuestra juventud, la solidez de nuestros profesionales y la creciente puesta en valor del atractivo turístico de la Argentina”.

Scioli también reivindicó su estilo dialoguista y “espíritu constructivo”. “A veces se confunde moderación con tibieza. ¡Todo lo contrario! Ser moderado es mucho más difícil que ser extremo, es ser firme y tenaz con las ideas que se llevan adelante, lo que permite construir consensos para viabilizar políticas que mejoren la vida de nuestra gente y garantice la igualdad de oportunidades”, dijo.

Daniel Scioli y Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil

En el plano electoral, destacó que durante 25 años se mantuvo dentro del Justicialismo “con coherencia” y adelantó que la “lealtad” seguirá siendo su “hoja de ruta”.

“Hoy me siento con fuerza y energía para trabajar aún más por mi país, por el sueño de una Gran Argentina. Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente. No lo seré ahora, en la madurez de mi vida y con la experiencia a favor”, remarcó.

Scioli concluyó su mensaje reivindicando su esencia moderada y con un guiño al kirchnerismo. “Mi esencia es conciliar, descomprimir y lograr acuerdos que hagan posible consolidar un crecimiento con estabilidad e inclusión social”, explicó.

“Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes”, concluyó.

Seguir leyendo: