Tras la reunión de la mesa del Frente de Todos, la mayoría de los intendentes se inclina por el operativo clamor “CFK 2023″

En la reunión de la mesa del Frente de Todos que se celebró el jueves último en la sede del Partido Justicialista, el kirchnerismo logró imponer parte de su estrategia e incluir en el documento final algunas líneas sobre la situación judicial que afecta a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El texto es explícito cuando en uno de sus pasajes marca: “Quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado”. La idea es que la vicepresidenta no quede fuera de la discusión electoral. Varios intendentes empujaron esta idea en la previa y luego de la reunión ponderaron que este tema haya sido incluido en la reunión.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue una de las que llevó esta bandera a la reunión en el Partido Justicialista. La jefa comunal del distrito de la Tercera sección electoral tuvo su lugar en la mesa convocada por el presidente Alberto Fernández. Este viernes, durante un acto en la gobernación bonaerense, Mendoza aseguró que “no hay posibilidad de vivir en democracia con una mujer, como es Cristina, proscripta, con la intención que tiene parte del partido judicial de que el pueblo no la pueda elegir como candidata”.

Además de su condición de intendenta, Mendoza es de La Cámpora. Su posición sobre la situación y el lugar que debe ocupar Cristina Kirchner era algo lógica y su presencia en la reunión del jueves también sorprendió un poco, pero en menor medida de lo que fue el arribo de Máximo Kirchner. Sin embargo hubo otros dirigentes del intendentismo que empujan la precandidatura de Cristina Kirchner.

Mayra Mendoza al ingresar a la reunión en el PJ (foto: Télam)

Otro de los dirigentes territoriales que habló sobre este tema fue el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires e intendente en uso de licencia de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. “Estoy totalmente de acuerdo con la comisión, nadie puede negar que Cristina es una de las dirigentes centrales de la Argentina”, deslizó tras compartir un acto con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Nardini, además, es consejero del PJ bonaerense por la Primera sección electoral y remarcó que el encuentro de este jueves “es esperanzador para adelante; es un primer paso que se está dando para fortalecer la unidad”.

El intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora y actual jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, había sido uno de los primeros que planteó públicamente que no se podía hablar de candidaturas mientras la vicepresidenta se encontrase “proscripta”.

También el intendente de Ensenada, Mario Secco, que participó de la reunión en el Partido Justicialista dijo que Cristina Kirchner tiene que ser candidata. Durante la reunión, había sido el titular de La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, quien puso el tema sobre la mesa. Ahí salió la idea de conformar una comisión para llevarle la propuesta a la vicepresidenta de que repiensa su declinación electoral tras denunciar proscripción. De esa comisión que le elevará la idea a Cristina Kirchner no hay mayores precisiones en cuanto a su composición y tiempos, pero el jefe comunal de Ensenada se envalentonó. “Cómo no la vamos a ir a ver a la que armó este Frente. Es la que más mide, la que más votos tiene, la que más convoca, entonces hay que ir a verla”, dijo en declaraciones a AM 530.

Más allá de gustos personales, el grueso de los intendentes interpreta que la vicepresidenta es la figura más competitiva en términos electorales que tiene hoy el Frente de Todos y en sus propios distritos. Esta ponderación puso en jaque la intención del presidente de ir por la reelección, algo que volvió a plantear en la reunión en el PJ. Fernández adelantó que si hay un candidato -o candidata- que “mida” mejor que él en las encuestas, declina sus aspiraciones. Fue tras el pedido que le vienen haciendo distintos sectores del oficialismo para que defina si será candidato o no. En la reunión que intendentes de la Primera y Tercera sección electoral compartieron con el presidente semanas atrás, había sido el ministro de Economía, Sergio Massa quién lanzó este pedido hacia el Jefe de Estado.

Con la comisión que planteó el kirchnerismo y que la mayoría de los intendentes respalda, el ala cristinista logró meter en una encerrona circunstancial al presidente, al que además le dijeron que es complejo someter a un presidente a una interna. Sin embargo, hay intendentes de la provincia de Buenos Aires que todavía sostienen la instancia de las PASO para la constitución de candidaturas en el oficialismo. Ellos son los que suelen mostrarse con mayor habitualidad con el presidente: Alberto Descalzo (Ituzaingó), Juan Zabaleta (Hurlingham) o Juan José Mussi (Berazategui).

