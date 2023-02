Ramiro Marra propuso eliminar el Banco Central y defendió la dolarización: “El peso dejó de existir hace mucho”

La opinión del legislador porteño sobre la dolarización

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Ramiro Marra, defendió la propuesta de su referente político, Javier Milei, de eliminar el Banco Central y avanzar con una dolarización en la Argentina, al argumentar que “el peso dejó de existir hace mucho” y “hoy hasta los presupuestos se pasan” en la divisa norteamericana.

Durante una entrevista con Infobae, el dirigente opositor habló sobre la necesidad de “ordenar” al espacio para evitar las discusiones internas, pidió “meter presos a los líderes piqueteros” que cortan las calles y opinó sobre la estrategia del partido en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de este año electoral, aunque remarcó que “no es tiempo de definir ninguna candidatura”.

A continuación, los puntos más destacados de la entrevista:

-Lo acompañó a Milei en la gira por la Costa, ¿cómo fue ese primer acto de campaña presidencial?

-Fue impresionante. La verdad es que ya estamos acostumbrados, desde que lanzamos el espacio político fuimos a recorrer la Ciudad de Buenos Aires y después recorrimos otros distritos, pero fue impresionante en la Costa porque hicimos salidas sorpresas, en las que nadie sabía que íbamos a ir, y de repente vino una cantidad enorme de gente a dar apoyo, a pedir la clásica selfie y a respaldar la candidatura a presidente de Javier Milei y a todo este fenómeno positivo que se está dando gracias a las ideas de la libertad.

-Muchas encuestas le dan cerca de 20 puntos a Milei, ¿a qué adjudica los números que tiene el líder del espacio, a pesar de no contar con una estructura partidaria tradicional?

-Es verdad que estamos muy bien en los sondeos de opinión. Para mí estamos con más de 15 o 20 puntos, porque nosotros no tenemos encuestas propias, sino que vemos las que salen en los medios de comunicación y creemos que no nos favorecen. El fenómeno está dado en que la gente está buscando una alternativa, algo diferente a lo que se viene dando en la Argentina. Lamentablemente, las últimas décadas en la Argentina hubo todas ideas socialistas, entonces, cuando viene un espacio liberal a plantear algo diferente, la gente decide acompañarnos. Todo esto, por supuesto, es parte de un proceso que se va a ir manteniendo en el tiempo, no es un fenómeno transitorio. Las ideas de la libertad vinieron para quedarse.

La visión del dirigente sobre el fenómeno Milei

-Se lo ve muy activo con el Movimiento Antipiquetero Argentino, presentó incluso un proyecto de ley para limitar los cortes de calle, ¿qué pasó con esa iniciativa?

-En primer lugar, cuando comenzamos a plantear este proyecto político en el 2021, decidimos defender las ideas de la libertad y la libertad de transitar es algo esencial y muy básico. Yo me puse la responsabilidad de luchar contra los piqueteros porque la política no lo estaba haciendo, no había voluntad política de ir contra los piqueteros, era algo aceptado por la dirigencia y, lamentablemente, la sociedad también lo había empezado a aceptar, algo que está mal.

Empecé con el movimiento a través de proyectos de ley, saliendo en los medios de comunicación a enfrentar a estos piqueteros, pero los proyectos no avanzan en la Legislatura porque tanto el kirchnerismo como Juntos por el Cambio no quieren hacer nada con este tema que está instalado hace mucho tiempo. Como somos un espacio nuevo, todavía no tenemos la mayoría como para tratar los temas en la Legislatura, pero sí tenemos el acompañamiento de la gran parte de la sociedad. Te diría que casi todos estamos en contra de que se corten las calles de manera sistemática como hacen los piqueteros. Hoy esto ya está en agenda. No es opinión, es un dato.

-¿Qué planteaba puntualmente ese proyecto?

-Uno de los proyectos planteaba que los piquetes se hagan en un lugar específico, que termine el concepto de piquete. Una cosa es una manifestación, una marcha, un reclamo, y otra el piquete. Si alguien quiere hacer un reclamo, puede ir a un lugar donde no moleste a otros. También presentamos otro para que, por ejemplo, la gente que va con niños a las marchas dejen de recibir el plan social. También estamos en contra de que los planes sociales sean administrados por gente que corta calles. Estamos en contra de los líderes piqueteros, que son los que manipulan a mucha gente obligándolos a ir a estas marchas. Eso no puede pasar.

-En los últimos días, se vieron afiches del Movimiento Antipiquetero Argentino en varios puntos de la Ciudad contra los cortes, ¿cómo definiría a esa organización?

-Bueno, la estrategia del movimiento es poner en agenda esta discusión y lograr cosas. En ese caso, con los carteles quisimos demostrarles a los que quieren hacer un reclamo a través de una marcha, que eso está mal. Porque lo nuestro también es un reclamo. ¿Qué estamos reclamando? Que no queremos más piquetes, pero no damnificamos a terceros, no fuimos a cortar una calle. Eso tratamos de mostrar, que con creatividad también se pueden hacer reclamos. No estamos en contra de los reclamos, estamos en contra de que se hagan damnificando a otros.

-¿Qué cree que podría hacer la Ciudad de Buenos Aires en este momento para terminar con los cortes de calle?

-Con voluntad política se puede solucionar. ¿Qué hay que hacer? Poner a las fuerzas de seguridad en acción. Lo vimos, lamentablemente, el otro día con lo que pasó en Villa Lugano, cuando la gente fue a cortar la calle. ¿Por qué lo hacen con los vecinos y no con los piqueteros? Seguramente el reclamo que hacía esta gente, que no tiene agua ni luz, al cual apoyo, porque hay que apoyar a esa gente que es perjudicada por la mala administración de los políticos, es justo, pero no hay que cortar la calle. Pero ¿por qué mandaron a la Policía ahí y no con los piqueteros? Tiene que haber igualdad, nadie puede cortar la calle.

-Es decir, cuando corten la calle, ¿qué propone?

-Bueno, si cortan la calle tiene que ir la Policía y decirles, “señores, el artículo 194 del Código Penal es claro y está avalado por el artículo 14 de la Constitución, por favor, córrase a un costado”. Si a mí viene un policía y me da tal directiva, yo lo que hago es correrme a un costado; los piqueteros, no. Entonces, también hay un desacato a la autoridad y, cuando eso pasa, los tienen que arrestar. ¿A quiénes arrestamos? Empecemos con los líderes piqueteros. Arrestando a los líderes piqueteros, seguramente el resto de las personas, que muchas son obligadas a ir, no van a ir más a las marchas. Si no, estamos dejando que los políticos sean cómplices de estos piqueteros, porque la gente entiende que se puede, porque no les hacen nada.

Carteles del Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA), que impulsa Marra

-Ahora, eso también tiene un costo político...

-No, ¿por qué un costo político? Esas son las cosas que nos instalaron en la cabeza los últimos 20 años en la Argentina. No es un costo, es un beneficio político, en todo sentido, primero, porque es una política pública que va a beneficiar a la sociedad y, segundo, porque estamos todos en contra de los piquetes. Si pienso como los políticos tradicionales, tengo que darme cuenta de que si yo saco a los piqueteros, la gente me va a apoyar. ¿Quieren ganar más votos? Saquen a los piqueteros. ¿Son tontos? ¿No se dan cuenta de que no queremos a los piqueteros? ¿Son socios? ¿Son cómplices? Si no, no tiene sentido. Todo argentino de bien apoya que la Policía saque a los piqueteros. ¿Por qué no lo hacen los políticos? Es raro, ¿no?

-Hace algunos días, a partir del asesinato de una agente de la Policía de la Ciudad en la estación Retiro de la Línea C del subte, se reactivó el debate sobre las pistolas Taser. ¿Está de acuerdo con el uso de esta herramienta?

-Nosotros presentamos en la Legislatura un proyecto de ley para habilitar las pistolas Taser, pero Juntos por el Cambio no quiso mostrar la voluntad política de ir a discutir porque era un proyecto nuestro. Las Taser son una herramienta de trabajo que tiene que tener la Policía, acompañada de la capacitación que tiene que tener un agente para su utilización y de la voluntad política para que se la permitan usar, por supuesto. Bajaría el riesgo que tiene un policía cuando está trabajando. Pero también está el riego que tiene un delincuente, porque con eso, al ser un arma que es menos letal que un arma de fuego, es una ventaja para todos. Es fundamental el equipamiento cuando hablamos de seguridad. Es por una cuestión ideológica que no se está autorizando. En la mayoría de los países del mundo ya están habilitadas las Taser. Parecemos tontos, aparte de tener 100% de inflación, ¿no podemos aceptar las Taser? ¿Por qué tenemos que ser tan especiales los argentinos? ¿Culpa nuestra o de nuestros dirigentes?

-En el plano político, usted es legislador en un distrito que hace casi 16 años es gobernado por un mismo partido, el PRO, ¿cómo ve el escenario electoral en la Ciudad de Buenos Aires?

-Nuestro planteo siempre fue mostrar un espacio diferente a lo que estaba haciendo Juntos por el Cambio, tanto a nivel nacional como en la Ciudad. Vamos a seguir en esa línea, estamos muy bien posicionados, porque vemos el apoyo a nuestras ideas, y el objetivo es seguir construyendo desde esa vía. Estamos esperando que haya un calendario electoral, que todavía no hay. Parece que Rodríguez Larreta quiere ver qué es lo que le conviene a él para tomar la decisión.

Ramiro Marra también habló de las elecciones de este año (Matías Arbotto)

-¿Cómo ve el fuego amigo de algunos referentes del liberalismo, como Carlos Maslatón?

-Son problemas que vamos teniendo como espacio político a partir del crecimiento que estamos teniendo. Lo que nosotros tenemos que lograr es de ordenar lo máximo posible para llegar a gobernar y tener la menor cantidad posible de conflictos. La realidad es que, si uno lo compara a esto con lo que pasa en Juntos por el Cambio o en el Frente de Todos, es una tontería. Estamos viendo en un espacio que gobierna a un presidente que no se habla con su vicepresidenta, eso tiene gravedad, ahí tenemos que poner el eje. No podemos dejar que estos políticos hagan alianzas electorales y que cuando no pueden gobernar, empiecen a tener conflictos. ¿Ya cuántas historias tenemos en la Argentina de que un presidente se pelee con su vice? El kirchnerismo es especialista en esto.

-¿Cómo hace La Libertad Avanza para romper con la polarización que se vive a nivel nacional y que también se ve, de cierta manera, en la ciudad de Buenos Aires?

-Bueno, lo primero, creo que no es tiempo de definir ninguna candidatura porque no hay ni calendario electoral. Los políticos están más preocupados en auto-lanzarse, a diferencia de lo que pasa con javier Milei, a quien la gente le dice “tenés que ser vos”, que ponerse a pensar en lo que necesita la gente. Nosotros estamos trabajando en algo diferente. Siempre plamteamos la política como un proyecto de ideas, no de nombres, a partir de ahí estamos haciendo la diferencia. Si los políticos hicieran esto les iría mucho mejor, por eso a veces creo que son tontos. ¿Por qué toman tan malas decisiones? Es porque bancan el status quo, creen que si las cosas siguen como están, ellos se van a mantener. Cuando aparece un espacio como el nuestro, empiezan a ponerse nerviosos.

-Milei plantea la eliminación del Banco Central para ir a una libre competencia de monedas que, a su entender, terminaría en una dolarización, ¿está de acuerdo con esa propuesta? ¿Hay que dolarizar en la Argentina?

-Yo me dolarizo cada vez que puedo. Creo que es de persona inteligente en la Argentina dolarizarse. Hay una frase que dice “el peso siempre baja, el dolar siempre sube”, entonces, sería de tonto no dolarizarse. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es formalizar esa dolarización para reactivar la economía argentina. Estamos trabajando y tenemos un gran proyecto para este proceso, que creemos que va a ser una pata fundamental para sacar al país de este rumbo de deterioro en el que vivimos desde hace tanto tiempo. Esto, acompañado de otras reformas, como una fiscal, una laboral, porque, si no, no tiene sentido, vamos a empezar a tener otros problemas. Aprovechar una reforma monetaria para incluir reformas profundas que ayuden a la Argentina a cambiar este rumbo.

El legislador apoyó el plan de dolarización de Javier Milei

-¿Libre competencia de monedas o dolarización directa?

-Libre competencia de monedas, porque cuando vos vas a un proceso de dolarización, automáticamente estás haciendo una libre competencia de monedas, porque vos del dólar podés pasar a cualquier moneda, nadie te va a poner restricciones. No va a venir el Gobierno de turno a decirte “no, ahora no podés comprar euros o Bitcoins”. Nosotros lo sintetizamos con el concepto de dolarización, pero es una libre circulación de monedas, porque automáticamente, con las herramientas que hoy nos da la tecnología, vos podés pasar a cualquier moneda. Eso es lo que va a pasar y es natural que pase eso. Lo que creemos nosotros es que la mayoría va a elegir el dólar, pero si vos sos un comerciante y querés recibir euros, yo te pago con dólares e inmediatamente se te pasan a euros. Pasa que estamos con el concepto de cepo, compra-venta, restricciones, pero todo eso se rompe. Entonces, automáticamente elegís la moneda que querés tener. Tal vez algún miembro del kirchnerismo quiere tener pesos cubanos o bolívares venezolanos. Hay que ver qué elige cada uno.

-En ese escenario, ¿el peso argentino dejaría de existir?

-Ya dejó de existir el peso argentino, hace mucho. Es un papelito hoy, no es una moneda. No cumple con las cuestiones básicas de una moneda. Cada vez es menos la gente que ahorra en pesos, pero además ya hay menos valuaciones en pesos, la mayoría son en dólares. Fijate lo que pasa ahora: antes, lo que se devaluaba en dólares era un inmueble, ahora también se devalúan los alquileres. Hoy los presupuestos se pasan en dólares también. Entonces, para lo único que se utiliza es para las transacciones, porque te obligam. Tenemos que sacar esa restricción y automáticamente dolarizamos.

"Creo que es de persona inteligente en la Argentina dolarizarse", sostuvo Marra (Matías Arbotto)

-Se conoció el dato de la inflación de enero, que fue del 6%, ¿cómo calificaría la gestión económica del Gobierno?

-Pésima. Lo que hacen es ganar tiempo, tiran la pelota para delante, no solucionan los problemas con reformas profundas, como estamos planteando nosotros. Si hubiera 4% de inflación también sería un fracaso, no cambia nada. Lo que están alargando es nuestra agonía, queremos entrar al quirófano y que nos digan qué es lo que nos tienen que hacer. Basta con esta mentira de que nos pueden salvar sin que el daño sea profundo. El daño ya está hecho y es recontra profundo, tenemos que entrar al quirófano y tomar las decisiones para mejorar nuestra calidad de vida.

-¿Cómo tomó las declaraciones de “Lilita Carrió”, que dijo que si ganaba Milei se exiliaba?

-Si no le alcanza para el pasaje, yo se lo pago, no tengo problema. Carrió no ayudó en todo este proceso que hubo en estás últimas décadas de la democracia. Es una persona que tiene las ideas confundidas, por eso en un momento acompañó a Néstor Kirchner, porque está confundida ideológicamente.

-Más allá de que sea un debate del Congreso nacional, ¿cómo ve el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que impulsa el oficialismo?

-Que no hay que meterse con la Justicia. Basta de meterse con la justicia por temas políticos, la Justicia tiene que ser independiente. Están continuamente metiéndose por sus problemas, que no son los problemas de la gente, con la Justicia, que tiene que tener independencia para que funcione. La Justicia comercial, laboral, de familia, penal. Basta de hablar de la Justicia Federal, son los problemas de ellos. La discusión es cómo sanciona la Justicia sobre la base de la política, no como sanciona sobre la base de lo que vivimos nosotros todos los días, eso es lo que hay que cambiar, y para eso se necesita independencia. Los políticos no tienen nada que hacer metiéndose con distintos temas de la Justicia.

-¿Qué opina de la moneda común con Brasil que impulsan Alberto Fernández y Lula da Silva, que también sería una forma de cambiar la moneda de curso legal en el país?

-Bueno, estaríamos dependiendo mucho de la economía brasilera. El tema es si los brasileros quieren depender, aunque esa en menor medida -porque la economía de Brasil es más grande que la de Argentina-, en nosotros. El proyecto es no aceptar la realidad de los argentinos. Nadie quiere tener reales, queremos tener dólares. Si todos compráramos reales, tendríamos ahorro de reales, sería algo más lógico, pero la realidad es que están planteando algo porque no quieren aceptar lo que la sociedad ya decidió, lo que el mercado ya decidió, que es que tenemos que utilizar el dólar como moneda de uso corriente y normal, o sea, no tiene nada de malo, es una moneda más, no tenemos que tener ningún tipo de pudor de decir “sí, nos gustan los dólares”.

No es la solución, es simplemente meterle ideología a una cuestión monetaria, o sea, ganó Lula y entonces jugamos con Lula y ahora queremos este acuerdo. ¿Lo habrían hecho con Bolsonaro también? ¿O con Bolsonaro no y con Lula sí? Esa es la la la hipocresía de los políticos, acá están pensando en la foto con Lula y la moneda no importa.

